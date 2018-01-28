Три вопроса, от которых «Локомотиву» неуютно

Как перезапустить Фарфана, вернуть в игру травмированных и наладить оборону на флангах?

Контрольные матчи первого сбора, тем более когда они становятся отчетным выступлением по итогам двухнедельного тяжкого труда, правильнее воспринимать как тест на скрытые и явные дефекты, но не как акт на списание со счетов. В официальных матчах на порядок подрастет как минимум уровень ответственности, а значит – и надежности в действиях. Но испанский матч «Локомотива» с «Эстерсундом» сразу настроил на серьезный лад: до первого официального матча – ровно столько же, сколько прошло с момента выхода из отпуска, а внешний вид соперника в этих красно-черных цветах слишком явно указывал на «Ниццу».

«Локомотив» должен выбрать правильный ритм входа в сезон. С одной стороны, ему необходим форсаж, чтобы пройти в плей-офф Лиги Европы больше одного раунда. С другой – нужно сохранить размеренную поступь в чемпионате России, чтобы удержать на нынешней дистанции восьми очков своих преследователей, с одним из которых, «Спартаком», команда Юрия Семина встречается в первом же весеннем туре.

Фарфан не готов совсем, Фернандеш готов наполовину

«Локомотив» забил три мяча – больше, чем в двух предыдущих контрольных матчах испанского сбора вместе взятых. Результативность – это главное, что порадовало Семина. Отметились Миранчуки и Фернандеш, игроки, которые и в 2017-м определяли облик черкизовской атаки. В этом можно увидеть неразрывность сезонной линии: лучшее звено команды подтверждает, что готово и дальше быть локомотивом «Локомотива». Но пока не должно быть иллюзий. Мануэл Фернандеш, лучший футболист сезона в клубе-лидере, выдал только один содержательный тайм. Он открыл счет после мощного прорыва левым флангом, разделался с защитником и вратарем, забил с непростого угла. Но после перерыва растворился, а вместе с этим «Локомотив» утратил контроль над мячом.

Вообще железнодорожникам было полезно потренировать игру без преимущества во владении, потому что «Ницца» в чемпионате Франции ставит в такие условия любого соперника, за исключением «Пари Сен-Жермен». Но когда «Локомотив» после перерыва стал командой контратак, на поле уже не было его главного форварда осени – Джефферсона Фарфана. И представление о форме перуанца пока строится только на том впечатлении, которое он произвел в первом тайме. А оно бледноватое. Фарфан помог Фернандешу с первым голом, но больше ничем не запомнился. Мы так боялись за него осенью: справится ли? Ведь он жил в самолетах и набрал километраж на пару кругосветок. Но такой ритм, видимо, очень подходил Фарфану. А нынешняя пауза заглушила его мотор, и теперь неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы снова завестись.

Хуже с Эдером. Перерыв в сезоне – самый правильный момент для того, чтобы чемпион Европы начал всерьез претендовать на основную роль в «Локомотиве». Полгода на адаптацию он получил, увидел, что у основного конкурента Фарфана – пропуски в зажигании. А еще поправился Ари, что должно подталкивать мотивацию Эдера с другого бока. Но португалец провел против «Эстерсунда» совсем пустой тайм.

Выздоравливающие в роли новичков

Без обновления подвижного состава возможны перебои в расписании движения состава. Но Семину важно сохранить целостность игры, найденной осенью, и к покупке новичков этой зимой «Локомотив» обязан подходить взвешенно. Самое разумное сейчас – увидеть усиление в тех, кто давно не играл из-за травм. Тем более что ключевые футболисты: основной вратарь Гильерме, главный защитник Чорлука, важный нападающий Ари.

В каждом случае тренерский штаб должен поймать еще один тонкий баланс: между самолюбием этих футболистов, которые вряд ли сомневались в том, что именно они первые номера выбора на своих позициях, и теперь, когда они здоровы, именно их следует ставить, - с одной стороны, и правами хорошо заменявших их партнеров – с другой. Чорлука должен играть вместо Пейчиновича или Кверквелии? Если да – то уж точно не автоматически. Центр обороны справлялся и без хорвата. Гильерме сажает на лавку Коченкова? Скорее да, но второй гол от «Эстерсунда» был чисто вратарский, Гильерме потерял створ, посчитав, что мяч летит мимо.

Ари который год ритмично напоминает, что мечтает о российском паспорте. Это будет такой козырь, с которым он сядет играть против Фарфана с серьезными шансами. Но пока, несмотря на голевую стеночку с Алексеем Миранчуком, не до конца русифицированный бразилец может рассчитывать, по преимуществу, на выходы со скамейки. А лучшие шансы вернуться в основу среди всех, кто был травмирован, по матчу со шведами – у Виталия Денисова.

«Локомотив» без номинальных крайних защитников не справляется

Влад Игнатьев справа и Михаил Лысов слева – находки сезона в «Локомотиве». Семин приучил играть на флангах обороны полузащитника и нападающего, хотя в центре обороны не трое, а двое. Конструкция рискованная, но осенью это работало здорово: Игнатьев и Лысов делали атаку лидера широкоплечей и проворной.

Но в игре с «Эстерсундом» было слишком много эпизодов, в которых этим защитникам на общественных началах приходилось защищаться всерьез, по штатному расписанию. И получалось у них плохо. Через фланг Игнатьева, кажется, прошли вообще все атаки, которые шведы слева затевали: Влад проигрывал позицию и позволял остро простреливать в штрафную. Лысова в первом тайме постоянно страховал Коломейцев и Фернандеш, и это было бы нормально, если бы юный Виталий что-то произвел впереди, но - увы.

Очевидно, что продолжать использовать Игнатьева с Лысовым на вынужденных позициях имеет смысл только при полной физической готовности всей команды. Когда у полузащитников есть силы их постоянно прикрывать, не роняя качества своей игры в центре поля. Но когда Фернандеша и для атаки хватает только на тайм, а Денисов теряет контроль над своими нервами и его приходится менять еще в первом тайме, система Семина не работает.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков; РИА Новости/Алексей Филиппов; Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru