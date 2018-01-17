Манчини показал, как надо тренироваться

На любом сборе любой команды происходит масса забавных случаев. Тренировочный лагерь «Зенита» в Дубае — не исключение. Некоторые из них подметил корреспондент «Матч ТВ».

«Делай как я»

Еще на летних сборах в Австрии тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино удивил тем, что во время монотонных беговых упражнений извлекал невесть откуда небольшой черный ящик, нажимал на нем кнопку, и… на все поле начинала звучать бодрящая музыка. От рок-н-рола до диско. Как признавались футболисты, переносить «бега» под такой аккомпанемент действительно легче. Выключаешь голову - и вперед, «на автомате».

На сей раз «черный ящик» от Сканавино появился во время фитнесс-разминки перед основной тренировкой.

Но еще больше в этот момент удивил главный тренер Роберто Манчини. Он, как и игроки, расстелил на беговую дорожку свой коврик и принялся работать вместе со всеми по полной программе: упражнения на пресс, «велосипед», растяжка и так далее. И никаких поблажек. Что ж, Манчини лишний раз доказал, что находится в прекрасной форме и вполне может говорить подопечным «делай как я».

Неугомонный Фаусто

Впрочем, «заводным» и «неугомонным» можно назвать весь тренерский штаб Манчини. И дело не в том, что на поле тот приезжает значительно раньше игроков и друг с другом специалисты прорабатывают упражнения, которые потом будут предложены футболистам.

Тренеры еще и затевают всяческие игры-конкурсы. Заводилы в этом смысле - Анатолий Тимощук и Фаусто Сальсано.

– С какого раза попаду мячом от бровки в фишку в центре поля?

С этой фразы на днях и началось одно из таких соревнований. Победил в итоге администратор команды Юрий Гусаков, которому понадобилась всего одна попытка. Но, судя по весьма эмоциональной реакции Сальсано и Тимощука, они намерены взять реванш. Не в этом упражнении, так в каком-нибудь другом, ими же и придуманном.

Здание, которое нельзя снимать

В комплексе NAS Sport, где работает «Зенит», довольно серьезные меры безопасности. Секьюрити, например, не разрешают передвигаться по нему самостоятельно пешком. Надо куда-то – тебя тут же отвезет электрокар.

С чем это связано, понять непросто. Стюарты объясняют, что это владения шейха, здесь так заведено.

«Не положено» оказалось и снимать. Правда, всего одно-единственное здание. Впрочем, соблюсти этот запрет было довольно сложно – сооружение находится рядом с полем «Зенита».

С другой стороны, камеру из рук во время съемки никто у корреспондента «Матч ТВ» не отнимал, и фото стереть не просил. Так что публикуем его с чистой совестью. А что там внутри? Личный фитнесс-комплекс все того же высокопоставленного лица. Но как там все устроено через, затемненные стекла все равно не разглядишь.

Заболотный стал 29-м

Нападающий Антон Заболотный стал первым новичком «Зенита» в ходе зимней паузы. А по номеру – 29-м. Именно эти цифры будут нанесены на его зенитовскую футболку.

Почему именно они?

– В команде сейчас очень мало свободных номеров. Вот и взял 29-й, – рассказал сам Заболотный.

Жен взяли не все

Как уже рассказывал «Матч ТВ», на первую неделю сбора в Дубае Роберто Манчини разрешил игрокам взять с собой семьи. Однако этой опцией воспользовались далеко не все, а только Ерохин, Дриусси, Паредес, Ригони, Нобоа, Смольников и Жирков.

Фото: Матч ТВ, ФК «Зенит»