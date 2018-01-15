7 крутейших голов уикенда. Выберите лучший!

7 крутейших голов уикенда. Выберите лучший!

Евгений Шуваев
Евгений Шуваев
11:53

Без мячей в главном матче тура английской премьер-лиги, естественно, не обошлось.

Килиан Мбаппе мастерски пропускает мяч между ног, ставя в тупик оборону соперника.

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Тимо Вернер не очень любит шум на стадионе, но такая комбинация заслуживает бурных и продолжительных оваций.

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Передачи пяткой, тем более голевые – это всегда красиво. Кристиан Эриксен подтвердит.

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«Генгам» – команда скромная, но порой действует очень даже нагло.

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Штрафные от Хамеса Родригеса сейчас явно не помешали бы «Реалу». Но пока не мешают «Баварии».

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Садио Мане, что называется, «плюнул» в девятку с места. Да как!

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А самый тонкий и издевательский гол - на счету Роберто Фирмино в той же игре против «Сити».

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Фото: Shaun Botterill / Staff / Getty Images Sport / Getty Images

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