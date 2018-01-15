7 крутейших голов уикенда. Выберите лучший!

Без мячей в главном матче тура английской премьер-лиги, естественно, не обошлось.
Килиан Мбаппе мастерски пропускает мяч между ног, ставя в тупик оборону соперника.Открыть видео
Тимо Вернер не очень любит шум на стадионе, но такая комбинация заслуживает бурных и продолжительных оваций.Открыть видео
Передачи пяткой, тем более голевые – это всегда красиво. Кристиан Эриксен подтвердит.Открыть видео
«Генгам» – команда скромная, но порой действует очень даже нагло.Открыть видео
Штрафные от Хамеса Родригеса сейчас явно не помешали бы «Реалу». Но пока не мешают «Баварии».Открыть видео
Садио Мане, что называется, «плюнул» в девятку с места. Да как!Открыть видео
А самый тонкий и издевательский гол - на счету Роберто Фирмино в той же игре против «Сити».Открыть видео
Фото: Shaun Botterill / Staff / Getty Images Sport / Getty Images