Ударит ли допинг по футбольной сборной России?

«Матч ТВ» собрал все, что известно на данную минуту о новом витке разбирательств с участием ВАДА, ФИФА, РФС и даже Следственного комитета России.

С чего все началось

Ноябрь 2016. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории и главный информатор ВАДА в допинговом скандале Григорий Родченков объявил фамилии 34 футболистов, которые якобы участвовали в «государственной программе допинга» в России.

Вот весь список целиком:

Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин, Сергей Рыжиков, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Владимир Гранат, Алексей Козлов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Андрей Семенов, Игорь Денисов, Алан Дзагоев, Роман Широков, Денис Глушаков, Виктор Файзулин, Олег Шатов, Юрий Жирков, Алексей Ионов, Александр Кокорин, Максим Канунников, Александр Кержаков, Александр Самедов;

Руслан Камболов, Павел Соломатин, Иван Князев, Сергей Евтушенко, Егор Генералов, Сергей Петров, Илья Зуев, Михаил Мищенко, Егор Никулин, Камила Алексеева, Екатерина Маслак.

Это полный состав сборной России на ЧМ-2014, включая не попавшего туда в итоге Романа Широкова, которых перед отлетом в Бразилию РУСАДА проверяло на допинг, отправляя пробы в московскую лабораторию к Родченкову. Довеском шли еще девять фамилий игроков уровнем ниже, а также две девушки, одна из которых была дисквалифицирована за употребление запрещенного препарата.

Декабрь 2016. Опубликована вторая часть доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена. В ней утверждается, что около тысячи спортсменов из РФ были вовлечены в механизм подмены допинг-проб. В том числе потенциально могли быть вскрыты и пробы футболистов. Снова — якобы.

Возможен ли допинг в футболе

«Матч ТВ» поговорил с бывшим главным врачом сборной России и «Спартака» Юрием Васильковым и узнал, зачем в принципе представителям футбола может понадобиться допинг.

- К игровому виду спорта приклеить запрещенные препараты - это очень странно, - говорит Васильков. - В основном они задействован в видах, где спортсмен соревнуется сам с собой: лыжи, бег, штанга, легкая атлетика. Но в футболе… Я 35 лет проработал в команде, но поставь мне вот такую задачу (помочь игрокам получить серьезное преимущество с помощью допинга. – «Матч ТВ») - я не знаю, как это сделать. В футболе цикличность календаря рваная. Одну игру команда выдаст, вторую, возможно, тоже, а потом игроки просто встанут. За применением допинга наступит спад, это называется функциональная яма. Человек не может каждодневно принимать допинг. Он применяется в видах, где ты, условно говоря, принял, прыгнул, побежал — и добился результата.

- Футбол – сложнее?

- Он состоит из аритмичного кратковременного бега: пробежал, отдал пас, при этом задействованы в основном руки и ноги. Как подложить под все эти условия допинг — ума не приложу. Есть разрешенная фармакология, которая помогает при больших нагрузках. Но врачи имеют допинговые листы, биологические паспорта на игроков — и знают, что и как. Очень тщательно все проверяется. Особенно в еврокубках. Поэтому единственный момент: халатность. Как, например, в «Спартак» попал злосчастный бромантан? К тому моменту я уже ушел из команды. Там получилось недопонимание одного врача и отсутствие должной квалификации у другого. И вышло так, что команда была отравлена бромантаном. Еще возможен вариант, когда игроку подсыплют что-то в быту. Это опаснее всего. Не раз предупреждал футболистов, рассказывал о мерах предосторожности, чего нельзя делать ни в коем случае.

Грамотный врач пичкать команду допингом не будет и со стороны ничего не допустит. Как и футболист втихаря никакие таблетки пить не станет: у него контракт, денежные риски, карьерные. Он 20 раз подойдет и спросит: «Для чего мне это пить?»

- В списке тех, на кого указал Родченков, есть вратари. Им-то зачем допинг?

- Это еще интереснее. Как можно допинг прописать вратарю? Он и так уже озадачен. У него 20-30 активных включений в игру, в зависимости от того, сколько будут бить по воротам. Это 20-30 своеобразных стартов, когда идет полная мобилизация. Тут еще сложнее с помощью допинга подгадать нужную форму. Поэтому, считаю, что это все выдумки.

- Вам известны случаи целенаправленные применения допинга в футболе?

- Нет. Были только слухи. Но поймите: команда, находясь на базе, изолирована от внешнего мира. И до нас доходит информация от третьей-четвертой бабки. Я могу говорить только за себя и свою команду.

Почему вообще о футбольном допинге вспомнили сейчас

В декабре прошлого года агентство AP сообщило, что в ближайшее время ФИФА может получить от ВАДА новые сведения о допинге в российском футболе. А основана информация будет на базе данных Московской антидопинговой лаборатории о тестах, которые проводились с января 2012-го по август 2015-го.

Ранее ВАДА дополнительно изъяло около 3000 проб представителей всех видов спорта, взятых в московской лаборатории. В том числе 154 пробы футболистов.

По предположению AP, ФИФА оповестят о пробах, вскрытых в лаборатории 13 и 14 декабря 2014-го (о них шла речь в документальном фильме немца Хайо Зеппельта). Образцы будут исследоваться, начиная с середины января 2018 года, то есть примерно в эти дни.

Также «Матч ТВ» стали известны подробности проверки сборной России перед ЧМ-2014. О проверке свидетельствует только один файл в докладе Макларена. Его можно найти под номерами EDP0072 и EDP0360. Сам документ называется «Контроль 03.06.2014.xlsx» и содержит список из 24 фамилий, которые скрыты. К файлу в базе Макларена дается комментарий: «Запрос от АВ в лабораторию по тестированию российской футбольной команды перед выездом на международный турнир. Результатов нет». Под аббревиатурой АВ имеется в виду Алексей Великодный, сотрудник Министерства спорта, осуществлявший переписку с лабораторией.

По версии издания «Советский спорт», 19 кодам соответствуют следующие 19 игроков.

2916043 — А0016 — Игорь Акинфеев

2917009 — А0242 — Денис Глушаков

2918648 — А0257 — Владимир Гранат

2917095 — А0185 — Алан Дзагоев

2919658 — А0199 — Виктор Файзулин

2916175 — А0997 — Юрий Жирков

2916286 — А0279 — Сергей Игнашевич

2916176 — А0397 — Максим Канунников

2917209 — А0324 — Александр Кержаков

2915790 — А0413 — Алексей Козлов

2919739 — А0370 — Александр Кокорин

2919436 — А0377 — Дмитрий Комбаров

2916222 — А0490 — Юрий Лодыгин

2919055 — А0551 — Павел Могилевец (изначально был в резервном списке заявки на ЧМ-2014)

2919044 — А0737 — Александр Самедов

2918963 — А0761 — Андрей Семенов

2919460 — А0780 — Олег Шатов

2919500 — А0796 — Роман Широков (был в основном списке заявки на ЧМ-2014, но затем оказался заменен на Могилевца)

2916224 — А0783 — Георгий Щенников

Остается пять неизвестных:

2915764 — А0084

2919497 — А0166

2919745 — А0285

2916291 — А0728

2919478 — А0206

Элементарное изучение заявки на ЧМ-2014 позволяет предположить, что речь идет о вратаре Сергее Рыжикове, защитниках Василии Березуцком и Андрее Ещенко, а также полузащитниках Игоре Денисове и Алексее Ионове.

Какова реакция РФС

РФС обратился в Следственный комитет за помощью в расследовании процедуры допинг-контроля в чемпионатах России. Позднее СК предложил ФИФА сотрудничество в исследовании информации ВАДА.

Специальная комиссия РФС во главе с временно исполняющим обязанности президента организации Александром Алаевым отправила в клубы РФПЛ запросы о пробах, интересующих ФИФА.

Вот цитата с официального сайта РФС:

«Для выполнения поставленной задачи были отправлены запросы в ФИФА, СКР и РУСАДА. Комиссия максимально оперативно получила необходимую для работы информацию, в том числе о 19 пробах, данные о которых запросила ФИФА. Указанные пробы были взяты в 2012-2013 годах инспекторами допинг-контроля РУСАДА. Все данные о пробах отправлены в соответствующий комитет ФИФА и в клубы, футболистам которых они принадлежат. В ближайшее время члены Комиссии опросят всех лиц, ответственных за медицинское обеспечение в соответствующих клубах. Необходимо подчеркнуть, что запрашиваемая ФИФА информация о конкретных пробах не ставит под сомнение их чистоту, а носит уточняющий характер. В письме от ФИФА сообщается о том, что на сегодняшний день у организации нет убедительных данных о возможных нарушениях Антидопинговых правил в указанный период времени».

В одном из клубов премьер-лиги «Матч ТВ» подтвердили, что от РФС им приходил запрос о предоставлении информации медицинского характера за 2012-2015 гг. Однако уточнили, что никакой персональной информации о футболистах клуба в данном письме не содержится.

В январе РФС сообщил, что представителей медицинских штабов ряда клубов пригласят для дачи подробных разъяснений комиссии союза, которая должна предоставить объяснения ФИФА. Как следует из сообщения РФС, информация об указанных допинг-пробах также будет направлена в Следственный комитет РФ.

И снова цитата с официального сайта РФС:

«Полученная информация проанализирована и в ближайшее время будет предоставлена СКР и ФИФА, которая ведет собственное расследование. Представители медицинских штабов ряда клубов РФПЛ будут приглашены для более подробных разъяснений предоставленной информации членам комиссии. В то же время Российский футбольный союз уже отправил письмо руководству ФИФА, в котором выразил готовность максимально полно и объективно расследовать все возможные случаи нарушений антидопинговых правил в рамках Российского законодательства. В связи с этим было предложено провести совместное заседание комиссии РФС и медицинского комитета ФИФА с привлечением всех заинтересованных сторон».

«Матч ТВ» попросил прокомментировать ситуацию председателя Медицинского комитета РФС Эдуарда Безуглова.

- Специальная комиссия РФС отправила в клубы РФПЛ запросы о допинг-пробах, интересующих ФИФА. Был ли получен ответ?

- От некоторых футбольных клубов ответы уже получены. Другие клубы, вероятно, еще собирают необходимые материалы, но в ближайшие дни ждем от всех ответы.

- Во все ли клубы был направлен запрос или только в те, которые представлены игроками в сборной России и в расширенном списке национальной команды?

- Соответствующие запросы были отправлены во все клубы РФПЛ. Но к ряду клубов, за которые выступали на тот момент футболисты, чьи пробы заинтересовали ФИФА, были еще и дополнительные вопросы конкретно по данным пробам.

- Сообщалось, что представители медицинских штабов ряда клубов РФПЛ будут приглашены для более подробных разъяснений предоставленной информации членам комиссии. Давал ли кто-либо уже разъяснения?

- Да, буквально в прошедший вторник на заседание комиссии РФС были приглашены врачи двух клубов. До 25 января также планируем встретиться с врачами всех клубов, задействованных в процессе.

- РФС предложил провести совместное заседание комиссии РФС и медицинского комитета ФИФА с привлечением всех заинтересованных сторон. Когда оно состоится?

- Сейчас могу сказать только то, что мы отправили письмо с этим предложением. Ответа пока не получили. Как только получим, сразу же определим дату заседания.

9 января в Доме футбола состоялось очередное заседание комиссии РФС, расследующей возможные нарушения Антидопинговых правил. На нем присутствовали врачи ряда футбольных клубов, пробы футболистов которых заинтересовали ФИФА. На сайте РФС говорится: «В самое ближайшее время врачами будет предоставлена недостающая информация по пробам, сданным в 2012-2015 годах. На следующем заседании свои разъяснения дадут врачи еще нескольких клубов. Также планируется проведение встречи представителей Российского футбольного союза и медицинского комитета ФИФА для обсуждения актуальных вопросов».

На днях один из анонимных телеграм-каналов сообщил, что перед ЧМ-2018 РУСАДА начала срочную проверку всех футболистов сборной России на допинг: «Сразу в несколько клубов премьер-лиги пришло письмо с требованием предоставить полную информацию о местонахождении игроков, входящих в расширенный список кандидатов в сборную России. Клубы должны направить в РУСАДА даты и место проведения предсезонных сборов, а также информацию о лекарствах и БАДах, принимаемых игроками национальной команды».

Ни в одном из клубов РФПЛ эту информацию «Матч ТВ» не подтвердили.

Могут ли наказать сборную?

Пробы не содержали запрещенных препаратов, в докладе Макларена про это вообще ничего не говорится. Поэтому обвинять спортсменов нельзя.

Теоретически пробы можно перепроверить. Но они могли быть уничтожены, причем на вполне законных основаниях. Лаборатория обязана хранить те пробы, в которых ничего не нашла, не менее трех месяцев с момента отправки результатов. После чего она может уничтожить образцы в силу элементарной экономии свободного места.

Тем не менее по пробам должна сохраниться документация, в которой есть информация, что анализы собрали, доставили, проверили и ничего не нашли. Весь путь каждой из проб должен быть задокументирован на каждом этапе.

Если документов на пробы нет, то могут затребовать пустые наборы с этими номерами (комплект для забора проб). Если набор не использовался по назначению, он обязан физически где-то находиться. Собственно, наличие такого нетронутого набора поставит под сомнение все обвинения Макларена.

И только в том случае, если проб физически нет, документов на пробы нет и чистых контейнеров с такими номерами тоже нет, можно говорить о каких-то потенциальных проблемах. Не ранее.

Фото: ФК «Спартак», РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Виталий Тимкив, РИА Новости/Владимир Астапкович