Дмитрий Кириченко: «Ростов» будет бороться за Лигу Европы»

Бывший тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о целях команды во второй части сезона и потенциале ее игроков.

– В нынешнем составе «Ростова» есть кандидаты в сборную? Если не на чемпионат мира, то на перспективу?

– Они однозначно есть, если исходить из их потенциала. Но для этого должны благоприятно сложиться обстоятельства, игроки должны находиться в очень хорошей форме. Фамилии я не буду называть, у команды есть главный тренер, Валерий Карпин, которому предстоит работать с игроками, и спустя какое-то время он может сам ответить на этот вопрос.

– Как думаете, промежуточное 10-е место – потолок для «Ростова» в таблице?

– Отношу «Ростов» к той группе команд, которая среди прочих будет бороться за Лигу Европы. Если не ошибаюсь, пять коллективов разделяет в таблице всего два очка. «Ростов» – десятый по дополнительным показателям, но по набранным очкам делит восьмое место. Здесь очень многое будет зависеть от первых весенних туров. А вообще десять туров – это спринтерская дистанция, на которой каждый матч невероятно важен.

– Будете болеть за «Ростов» в весенней части?

– Буду в любом случае болеть за «Ростов», я провёл в клубе в общей сложности больше десяти лет. Мне действительно интересно, как новый тренер будет строить игру команды. С тренерской точки зрения, ведь возможности игроков мне известны.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

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