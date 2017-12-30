Травмированного Лукаку уносят с поля. Это было жестко

Здоровья форварду «Манчестер Юнайтед».
В начале встречи с «Саутгемптоном» Ромелу Лукаку столкнулся с Уэсли Худтом и получил травму головы и шеи. Бельгиец не смог самостоятельно подняться и покинул поле на носилках в зафиксированном состоянии.Открыть видео
Без своего лучшего бомбардира манкунианцы не смогли забить и потеряли два очка.
Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 21
«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Саутгемптон» (Саутгемптон) — 0:0
Текстовая трансляция и статистика матча
Фото анонса: Clive Mason / Staff /Getty Images Sport / Gettyimages.ru