Травмированного Лукаку уносят с поля. Это было жестко

Здоровья форварду «Манчестер Юнайтед».

В начале встречи с «Саутгемптоном» Ромелу Лукаку столкнулся с Уэсли Худтом и получил травму головы и шеи. Бельгиец не смог самостоятельно подняться и покинул поле на носилках в зафиксированном состоянии.

Без своего лучшего бомбардира манкунианцы не смогли забить и потеряли два очка.

Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 21

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Саутгемптон» (Саутгемптон) — 0:0

Текстовая трансляция и статистика матча

Фото анонса: Clive Mason / Staff /Getty Images Sport / Gettyimages.ru