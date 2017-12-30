«Интер» – «Лацио»: онлайн и лучшие моменты

Борьба за Лигу чемпионов в серии А в самом разгаре.Открыть видео
Факты о матче:
- В декабре «Интер» одержал лишь одну победу, дважды подряд уступил в серии А и вылетел из Кубка Италии.
- В случае победы «Лацио» будет отставать от «Интера» всего на одно очко.
- Стартовый состав «Интера»: Ханданович, Раноккия, Сантон, Жоау Канселу, Шкриньяр, Весино, Гальярдини, Валеро, Кандрева, Перишич, Икарди.
- Стартовый состав «Лацио»: Стракоша, де Врей, Раду, Марушич, Баштуш, Милинкович-Савич, Лулич, Луис Альберто, Пароло, Лейва, Иммобиле.
Лучшие моменты
Баштуш головой едва не переправляет мяч под перекладину.Открыть видео
Стракоша невероятным образом спасает ворота после удара Перишича.Открыть видео
Текстовая трансляция и статистика матча
Фото анонса: Emilio Andreoli / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru