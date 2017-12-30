«Интер» – «Лацио»: онлайн и лучшие моменты

«Интер» – «Лацио»: онлайн и лучшие моменты

19:46

Борьба за Лигу чемпионов в серии А в самом разгаре.

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Факты о матче:

  • В декабре «Интер» одержал лишь одну победу, дважды подряд уступил в серии А и вылетел из Кубка Италии.
  • В случае победы «Лацио» будет отставать от «Интера» всего на одно очко.
  • Стартовый состав «Интера»: Ханданович, Раноккия, Сантон, Жоау Канселу, Шкриньяр, Весино, Гальярдини, Валеро, Кандрева, Перишич, Икарди.
  • Стартовый состав «Лацио»: Стракоша, де Врей, Раду, Марушич, Баштуш, Милинкович-Савич, Лулич, Луис Альберто, Пароло, Лейва, Иммобиле.

Лучшие моменты

Баштуш головой едва не переправляет мяч под перекладину.

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Стракоша невероятным образом спасает ворота после удара Перишича.

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Текстовая трансляция и статистика матча

Фото анонса: Emilio Andreoli / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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