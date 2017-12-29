Кубок конфедераций – главное футбольное событие 2017 года. Кадры, которые напомнят об этом

«Матч ТВ» делится лучшими фотографиями с турнира, сделавшего наше с вами лето.

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян присутствовал на жеребьевке Кубка конфедераций в качестве гостя, а на жеребьевке чемпионата мира выступал в роли непосредственного участника событий.

Чилийские болельщики спустились с гор, приехали на российские равнины и наконец-то получили возможность попинать мяч.

«Открытие Арена» приняла четыре матча Кубка конфедераций, в том числе встречу Россия - Португалия и игру за третье место.

Камерун и Чили сумели определить лучшего лишь в заключительную десятиминутку встречи.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, надо полагать, разглядел контуры команды, которая выступит на ЧМ-2018.

Матч с португальцами дал пищу для размышлений - у сборной России не получалось примерно ничего в этот день.

Однако до последнего игрового дня группового этапа наша команда сохраняла шансы на выход из группы, а болельщики - веру.

Чилийцы стали главным открытием турнира, обойдя Португалию по дороге в финал.

Остановить Криштиану Роналду без фола - задача не из простых.

Рефери матча Португалия - Мексика приводят себя в порядок.

В тот вечер все завершилось результативной ничьей - 2:2. Зрители были в восторге!

Голкипер Чили Клаудио Браво стал одним из главных героев турнира.

На финал «Санкт-Петербург Арена» собрала 57 тысяч болельщиков!

Этот же стадион принял и матч открытия турнира.

Алексанлр Головин был лучшим в составе сборной России на Кубке конфедераций.

В Казани в кои-то веки тоже был аншлаг!

Игорь Акинфеев провел хороший турнир, однако все испортила ошибка на выходе против мексиканцев.

Чилийцы поразили всех как количеством татуировок, так и своей игрой.

Сборная России на тренировке перед матчем с Мексикой.

Мексиканец Гильермо Очо порой творил настоящие чудеса в рамке, но для выхода в финал этого оказалось мало.

«Что ж ты, милая, смотришь искоса?..»

Радость чилийской болельщицы, получившей билет на матч Кубка конфедераций. Увы, на чемпионате мира в 2018-м эту леди мы не увидим.

«Эта нога - кого надо нога!» Бутсы Криштиану Роналду.

А вот и та сама оплошность Игоря Акинфеева.

Дед Мороз не мог пропустить такой турнир, пусть и проходил он жарким летом.

Против Мексики российская команда играла здорово большую часть времени, но все равно уступила.

Матч Чили - Австралия проходил на космических скоростях.

Фанаты сборной Мексики оказались ужасными только на лицо. Но, конечно, добрыми внутри.

Камерун оставил неплохое впечатление, но, опять же, на ЧМ-2018 этой сборной не будет.

Горячий поцелуй от нашей болельщицы не смутил картонного Криштиану.

Александр Самедов открывает счет в игре с Мексикой. Пожалуй, это были лучшие полчаса в исполнении сборной в 2017 году.

Достойного сопротивления россияне не встретили лишь в самом первом своем матче против Новой Зеландии.

Пепе идет получить бронзовую медаль из рук президента ФИФА Джанни Инфантино.

А триумфатором турнира ожидаемо оказалась сборная Германии.

Чемпионат мира, принимай эстафету!

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