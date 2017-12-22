Кто выиграет класико? Разрешите спор редакции «Матч ТВ»

Михаил Кузнецов и Евгений Шуваев приводят аргументы в пользу «Реала» и «Барселоны» перед главным матчем зимы в еврофутболе.

Почему выиграет «Реал»

Михаил Кузнецов, корреспондент Matchtv.ru:

Бензема всех размажет. Всю осень и начало зимы Карим вызывал лютую ненависть у своих же болельщиков. Француз обстучал штанги почти на всех стадионах, на которых играл, коряво пробивал из убойных позиций и запорол с десяток выходов один на один. За 11 матчей примеры (в 10 из которых он выходил в стартовом составе) забил всего два мяча – «Хетафе» и «Малаге», а также трижды отметился ассистом.

Но сколько бы его не защищал Зинедин Зидан, говоря о том, что никто «Реалу» вместо Бензема не нужен, слухи о переходе Кейна, Неймара (хоть это и не игрок его позиции) и даже Смолова мимо Карима не проходят. Игра с «Барсой» – последняя перед открытием зимнего трансферного окна. Если Бензема потеряется на поле в самом важном матче первой половины чемпионата, то Флорентино Перес уже не будет слушать Зидана и схватится за кошелек. Гол каталонцам при родных трибунах скажет: «Эй, ребят, вы действительно думаете, что мне пора на выход?»

Карим умеет играть против «Барсы». Он занимает третье место из действующих футболистов по количеству голов в класико (первые два места сами знаете у кого) – 8 мячей. Сейчас в его сториз инстаграма много видео из спортзала. Бензема сильно похудел, он заряжен. На днях ему исполнилось 30 лет, а в такие дни обычно происходит переосмысление ценностей. Героем матча станет не Месси, как считает Константин Генич, и даже не Роналду. Бензема будет в огне. Ему это в данный момент нужнее.

Вальверде еще не понял, что такое класико. Первое знакомство главного тренера «Барселоны» с матчем, ради которого и нужно было придумывать футбол, произошло в середине августа. Все помнят, чем все это закончилось – поражением в Суперкубке Испании (1:3, 0:2). Вальверде был не готов начинать свою карьеру в новом клубе со встречи с таким соперником, а вся «Барселона» не смогла еще смириться с уходом Неймара.

Выводы «Барса» сделала. Новая схема дала свои плоды. Уверенные победы над теми, кого католонцы должны были обыгрывать, и мощное преимущество над всем остальным испанским миром в турнирной таблице. Но были ли у «Барселоны» действительно серьезные соперники после Суперкубка? Можно вспомнить домашний матч с «Юве» (3:0 на «Камп Ноу»), однако то были не те же самые туринцы, которые выбили каталонцев из прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Ничейным результатом закончились для сине-гранатовых встречи с «Атлетико» и «Валенсией» – по сути, единственными командами, помимо «Реала», которым светят медали в текущем розыгрыше примеры. Оба этих матча «Барселона» играла в гостях.Сейчас ей снова предстоит выезд.

Пике – слабое звено в класико. Перед нынешней встречей с «Реалом» защитник ведет себя непривычно тихо. Не дает дерзких интервью, не пишет гневных постов в адрес мадридцев в твиттере. Возможно, его успокаивает отрыв в турнирной таблице. А может быть, все из-за того, что его резкие действия против «Реала» постоянно сталкиваются с более мощным противодействием.

Последние класико Пике провалил. В первую очередь не в техническом, а в психологическом плане. В августовском двухматчевом противостоянии на Суперкубок именно его автогол начинал победу «Реала». А перед этим он истощил себя слезами по Неймару, который «остается». Ощущение, что Жерар устал скапливать на себя весь негатив и подсознательно боится снова оплошать в главном матче сезона. Поэтому и молчит. Раньше он с этим справлялся. Теперь – не факт. В последний раз «Барселона» не позволяла забивать «Реалу» два года назад, в домашнем матче сезона-2015/16. Тогда Пике был королем.

У «Реала» все живы-здоровы. В невнятных матчах против «Бетиса», «Жироны» и «Леванте» мадридцам не хватало не только должного настроя. Скамейка запасных не была способна резко изменить игру. Когда не получалось у Модрича, болел Ковачич. Когда не получалось у Иско, отсутствовал Бэйл (тут бы пригодился Хамес). Плюс не излучал стабильность резервный вратарь Кико Касилья Проблемы со здоровьем испытывал крепкий игрок основы Карвахаль. Новички же выдавали один яркий матч, а потом сникали.

Сейчас кадровых проблем у «Реала» нет. Опасения вызывает здоровье Криштиану Роналду, который тренировался по индивидуальной программе. Но эти разговоры, что кто-то из топов – Месси, Роналду, Суарес – не смогут принять участие во встрече, ходят практически перед каждым класико. Роналду выйдет в субботу. Хотя он при текущем состоянии всех остальных игроков «Реала» не является ключевой фигурой. В последнем матче против «Барселоны» Криштиану не играл. Счет на табло после финального свистка тогда был 2:0.

«Реал» умеет гасить отрыв от «Барселоны». 11 очков – это много. Но у «Реала» матч с «Леганесом» в запасе. Значит, потенциально 8 баллов. Когда Зидан только принял команду после увольнения Рафы Бенитеса два года назад, отставание от каталонцев было больше – 10 очков. Конечно, устранить этот недостаток полностью у «Реала» не получилось. Но на финише сезона мадридцы проиграли всего ничего – 1 очко. Ликвидация того отрыва началась именно с класико. «Сливочные» приехали на «Камп Ноу» и выиграли со счетом 2:1. И это после 0:4 на «Бернабеу» в первом круге. «Барса» потом немного «поплыла»: проиграла «Реалу Сосьедад» в гостях и «Валенсии» дома.

Сейчас Зидан и его игроки не говорят, что борьба за чемпионство закончена. Два года назад при 10-очковом отставании мадридцы практически выбрасывали белый флаг. В субботнем матче лезть вперед и играть на атаку каталонцам не особенно нужно. Но умеют ли они действовать на удержание с нынешним «Реалом»?

Почему выиграет «Барселона»

Евгений Шуваев, старший редактор Matchtv.ru:

«Барселоне» не надо во что бы то ни стало выгрызать победу. Это будет игра не на три, а на два результата. Потому что ничья очень даже устроит гостей, позволив сохранить комфортный отрыв (+11 точно, +8 гипотетически с учетом отложенного матча). «Барса» уже не раз в этом сезоне показывала, что умеет добиваться своего, даже когда против нее всевозможные сопутствующие факторы: от не засчитывающих чистые голы судей до штанг с перекладинами. Иногда привлекая на свою сторону тоже нечто потустороннее вроде автоголов.

Кому-то, вероятно, не нравится, что между «Барселоной» и словом «рациональность» все чаще можно ставить знак равенства. Но при не то чтобы очень опытном тренере не то чтобы очень возрастная команда старается не затрачивать лишних сил. У нее больше голов, чем у «Реала» (42 против 30), хотя ударов было нанесено меньше (195 против 221). Она чаще создавала голевые моменты (56 против 53). На чужом стадионе, который будет яростно гнать соперника вперед, это самая прагматичность обязательно пригодится. Не исключено, что после класико будут говорить о несправедливом исходе встречи, но он будет в пользу каталонцев.

В защите вместо хаоса теперь покой и порядок. В двух матчах Суперкубка «Барселона» пропустила 5 голов. Такого больше не повторится. Знаете, сколько прошло матчей с тех пор, чтобы в графе «пропущенные мячи» нарисовалась та же пятерка? 16! Столь надежной обороны, как сейчас, у сине-гранатовых не было очень давно.

Начинается все, естественно, с вратаря. Не все помнят, но свой лучший матч за «Барсу» Марк-Андре Тер Штеген провел именно на «Сантъяго Бернабеу». И было это весной, когда он пропустил два мяча, но также отразил 12 ударов. Криштиану, Кроос, Бензема, Модрич, Асенсио – никому из них так и не удалось тогда пробить немца. Это было вообще лучшее выступление какого-либо голкипера в примере-2016/17. Хуже Тер Штеген играть за прошедшие восемь месяцев не стал. Сравнивать их с Кейлором Навасом сейчас просто неразумно, это абсолютно разный уровень.

Атака уже не зависит только от трио нападающих. «Барселоне» непросто дался переход на схему 4-4-2, спровоцированную продажей Неймара и травмой Дембеле. Но адаптировавшись к новой расстановке, команда получила то, чего не было, например, со времен Гвардиолы. А именно – активное участие средней линии в завершающей стадии атак.

Полузащитники каталонцев в этом сезоне провели уже 12 голов (символично, что на эту дюжину «Барса» и обходит «Реал» пока по забитым мячам). Из них половина – на счету Паулинью. Бразилец оформил больше голов, чем любой другой полузащитник примеры. У «Барселоны» нет своего Модрича (таковой уехал в Катар и заканчивает там карьеру), но есть сразу несколько ребят, которые включаются в самый нужный момент, если вдруг не идет у форвардов.

Месси > Роналду. По крайней мере в примере и прямо сейчас. Лео или Криштиану? Вечный вопрос, ответ на который даст, возможно, история, и то не скоро. Но мы не замахиваемся на решение этой дилеммы в принципе, а просто констатируем текущую форму игроков. Роналду лидирует в Лиге чемпионов (спасибо АПОЭЛу), забивает еще более подозрительным персонажам на клубном чемпионате мира, однако примера-2017/18 – совсем не его история. Он рад бы ее забыть – дисквалификацию, тоскливое возвращение (с ходу 0:1 дома от «Бетиса») и скромные 4 гола, половину из которых получила «Севилья». Но ведь есть тот, кто непременно напомнит.

Можно не сомневаться в том, что Криштиану подбешивает ситуация, при которой Лионель в чем-нибудь, но лучше него (14 голов в примере). Португалец будет максимально заряжен, но не на победу, а на собственный результат, который ему надо стремительно подтягивать. Даже если он не перегорит и свой мяч забьет, у аргентинца найдется в ответ пара голевых передач. Как было, например, неделю назад. Он уже больше месяца не покидает поле без результативного действия (гол или предголевой пас).

Пока Роналду тренируется отдельно от команды и взрывает свой инстаграм и чужие глаза, Месси уже начинает победную атаку в Мадриде. Такое там, конечно, тоже хотели бы поскорее забыть.

В этом году «Барса» играет лучше «Реала». Такое вот простое и, на первый взгляд, спорное заявление. Но давайте условимся, что мы говорим не о финалах или трофеях. Да, команда Зидана выиграла в 2017-м пять титулов, тогда как «Барселона» – лишь один. Но теперь-то на кону как бы рядовой матч чемпионата Испании. И картина вырисовывается следующая.

В завершающемся году сине-гранатовые одержали больше побед, чем «Реал» (31 против 27), реже теряли очки (16 против 18 матчей), больше забили (157 против 156) и меньше пропустили (50 против 56). То есть по всем ключевым показателям на дистанции выглядели убедительнее.

В случае победы в субботу «Барса» станет лишь четвертым клубом в истории Испании, пробившим отметку в 100 очков за календарный год. А там недалеко и до собственного рекорда (103 в 2012-м). Примерно та же ситуация с голами. Сейчас их 117 и до показателя пятилетней давности осталось всего 4. Чем не мотивация?

Фото: Denis Doyle/Getty Images Sport/Getty Images; globallookpress.com

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