Лучшее в 2017-м. Массимо Каррера дает самое откровенное интервью детям

Репортаж «Матч ТВ» из итальянской школы, куда приехал Массимо Каррера и дал самое откровенное интервью в жизни.

***

– «Спартак» выиграет чемпионат? – спрашивает парень в красной кофте.

Зал удивленно рассматривает юного интервьюера. На пару секунд становится тихо. Классный руководитель – высокий мужчина в синем поло – закрывает улыбку рукой. Шведская стенка, баскетбольная разметка, зеленый паркет. Спортивный инвентарь, стул посреди комнаты. Куда бы ни пришел Массимо Каррера – на статусное телешоу или в итальянскую школу, темы одни и те же. Тренер чуть подается вперед. Голос звучит серьезно.

– Мы очень постараемся. В этом сезоне будет сложнее, потому что один за другим идут важные матчи. И здесь речь не только о физическом состоянии команды. Крайне важна психология.

Аплодисменты. И так происходит после каждого ответа Карреры. Следующий вопрос – тайм-аут в миниатюре.

– А сколько вам лет? – тянет тонкий голос.

***

Полчаса до старта пресс-конференции с шестилетними Познерами. Каррера успевает подписать майку «Спартака». Светлая комната, на стене – карта мира.

– Вы на какой урок? – спрашиваю я.

– Пригласила итальянская школа, – отвечает Каррера. – С удовольствием откликнулся. Хочу поговорить с молодежью о человеческих ценностях. И о том, как воплощать мечты в жизнь. Для достижения целей надо чем-то жертвовать. Хотел бы затронуть эту тему тоже.

– Знаю, пожертвовали школой ради футбола.

– В 16 лет стал играть с профессиональной командой. Пришлось выбирать: учеба или спорт. Было непросто. Слава богу, что в карьере, как говорится, поперло.

– Родители переживали, наверное.

– Поддержали. Решил посвятить жизнь любимому делу и откровенно сказал об этом семье.

– Друзья завидовали? Они в школу бегают, экзамены сдают. А вы мяч гоняете.

– Просто не умели гонять мяч, как я.

– Интеллигентный образ: пиджак, очки. Не скажешь, что школу бросили.

– Знаете, образование не определяет интеллект и ум человека. Может быть, те, кто окончил школу в культурном плане более развиты. Но в жизни встречаешься с проблемами, к которым школа не в состоянии подготовить. С годами приходит мудрость, помогает в жизни.

– Личная жизненная мудрость – только с годами пришла?

– Еще родители повлияли, думаю.

– А литература?

– Вряд ли. Просматриваю новости, информирован о том, что происходит в мире. Но классикой не зачитываюсь. А вот по части футбола – профи.

– Тогда давайте к футбольным темам. Что сказали футболистам после «Амкара»?

– Пообщались с командой на эту тему. Жаль, конечно, что не выиграли у пермяков. Могли бы вплотную подобраться к лидерам. Сделали что могли, но победить не получилось.

– Болельщики всерьез настраиваются на кубковую игру с «Нальчиком».

– Надеемся, что их будет много. Нам важен Кубок России и поддержка фанатов.

– Как здоровье у травмированных?

– Зобнину нужно еще недели две чтобы восстановиться.

***

Для главной встречи дня мы перемещаемся в актовый зал. Ждут три десятка итальянских детишек. Каррера шагает по узкому коридору. Уверенная походка, костюм в клеточку, замшевые броги. По правому флангу – супруга Пинни. Открывается дверь. Бой там-тамов и шквал аплодисментов, будто на гастролях Адриано Челентано. Хор исполняет гимн Италии. Ребята торжественно рассаживаются на полу. Наступает время серьезных вопросов.

– Привет! Мой папа тоже из Милана. Зовут Массимо Бругейро. Помните его?

– Как, еще раз?

– Бругейро! Массимо Бругейро!

– Нет, малыш, не припоминаю такого.

– Было стыдно после матча с «Зенитом» (1:5)?

– Было очень плохо! Можно уступить на поле, но достоинство проигрывать нельзя. Этот матч очень разозлил, но игроки поняли свои ошибки.

– Бывало так, что команда вас не слушалась?

– Очень часто. Готовишься целую неделю, а в игре – все не то. Но это футболисты не со зла. Как-то подсознательно выходит.

– Тренировать итальянцев или россиян – разные вещи?

– Проще, конечно, говорить с командой на одном языке. Но когда ругаюсь по-итальянски, меня все понимают

– Как вам Москва?

– Мне здесь нравится. Единственная проблема – траффик. А так – люблю прогуляться по городу, осмотреть достопримечательности.

– Самый великий игрок, с которым вы играли?

– Роберто Баджо. Однозначно.

– Какую музыку любите?

– Разную. Нравится классика и регги…

– А рэп?

– И рэп тоже люблю.

– Где вам больше нравится, в России или в Италии?

– Нравится в России, но кухню предпочитаю итальянскую.

– Кто сильнее: «Ювентус» или «Спартак»?

– «Спартак» – русский «Ювентус». Это мои любимые команды. Рад быть поклонником одной и тренировать другую.

– Как переживаете поражения «Юве»?

– Страдаю, если честно. Но гораздо хуже, если проигрывает «Спартак»…

***

В течение часа Каррера был пленником детства. Ответы на вопросы «когда вы родились?», «где выросли?» и «сколько кубков выиграли?» мы опустим. Один из синдромов ранней юности – рассеянное внимание. Аllenatore вещал о командных ценностях, а за его спиной крутили спиннер.

Позднее, на автограф-сессии, мальчуган в красной кофте выхватил подпись на тыльной стороне ладони.

– Сколько руки мыть не будешь? – поинтересовался я.

– Пока «Спартак» чемпионат не выиграет, – вздохнул паренек.

Хор для Карреры.

Фото на память.

Автографы.

И конечно же сэлфи.

Фото: Андрей Голованов и Сергей Киврин

Олимп – Кубок России. 1/8 финала. Спартак Москва - Спартак Нальчик

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