Лучшее в 2017-м. Массимо Каррера дает самое откровенное интервью детям

Репортаж «Матч ТВ» из итальянской школы, куда приехал Массимо Каррера и дал самое откровенное интервью в жизни.
***
– «Спартак» выиграет чемпионат? – спрашивает парень в красной кофте.
Зал удивленно рассматривает юного интервьюера. На пару секунд становится тихо. Классный руководитель – высокий мужчина в синем поло – закрывает улыбку рукой. Шведская стенка, баскетбольная разметка, зеленый паркет. Спортивный инвентарь, стул посреди комнаты. Куда бы ни пришел Массимо Каррера – на статусное телешоу или в итальянскую школу, темы одни и те же. Тренер чуть подается вперед. Голос звучит серьезно.
– Мы очень постараемся. В этом сезоне будет сложнее, потому что один за другим идут важные матчи. И здесь речь не только о физическом состоянии команды. Крайне важна психология.
Аплодисменты. И так происходит после каждого ответа Карреры. Следующий вопрос – тайм-аут в миниатюре.
– А сколько вам лет? – тянет тонкий голос.
***
Полчаса до старта пресс-конференции с шестилетними Познерами. Каррера успевает подписать майку «Спартака». Светлая комната, на стене – карта мира.
– Вы на какой урок? – спрашиваю я.
– Пригласила итальянская школа, – отвечает Каррера. – С удовольствием откликнулся. Хочу поговорить с молодежью о человеческих ценностях. И о том, как воплощать мечты в жизнь. Для достижения целей надо чем-то жертвовать. Хотел бы затронуть эту тему тоже.
– Знаю, пожертвовали школой ради футбола.
– В 16 лет стал играть с профессиональной командой. Пришлось выбирать: учеба или спорт. Было непросто. Слава богу, что в карьере, как говорится, поперло.
– Родители переживали, наверное.
– Поддержали. Решил посвятить жизнь любимому делу и откровенно сказал об этом семье.
– Друзья завидовали? Они в школу бегают, экзамены сдают. А вы мяч гоняете.
– Просто не умели гонять мяч, как я.
– Интеллигентный образ: пиджак, очки. Не скажешь, что школу бросили.
– Знаете, образование не определяет интеллект и ум человека. Может быть, те, кто окончил школу в культурном плане более развиты. Но в жизни встречаешься с проблемами, к которым школа не в состоянии подготовить. С годами приходит мудрость, помогает в жизни.
– Личная жизненная мудрость – только с годами пришла?
– Еще родители повлияли, думаю.
– А литература?
– Вряд ли. Просматриваю новости, информирован о том, что происходит в мире. Но классикой не зачитываюсь. А вот по части футбола – профи.
– Тогда давайте к футбольным темам. Что сказали футболистам после «Амкара»?
– Пообщались с командой на эту тему. Жаль, конечно, что не выиграли у пермяков. Могли бы вплотную подобраться к лидерам. Сделали что могли, но победить не получилось.
– Болельщики всерьез настраиваются на кубковую игру с «Нальчиком».
– Надеемся, что их будет много. Нам важен Кубок России и поддержка фанатов.
– Как здоровье у травмированных?
– Зобнину нужно еще недели две чтобы восстановиться.
***
Для главной встречи дня мы перемещаемся в актовый зал. Ждут три десятка итальянских детишек. Каррера шагает по узкому коридору. Уверенная походка, костюм в клеточку, замшевые броги. По правому флангу – супруга Пинни. Открывается дверь. Бой там-тамов и шквал аплодисментов, будто на гастролях Адриано Челентано. Хор исполняет гимн Италии. Ребята торжественно рассаживаются на полу. Наступает время серьезных вопросов.
– Привет! Мой папа тоже из Милана. Зовут Массимо Бругейро. Помните его?
– Как, еще раз?
– Бругейро! Массимо Бругейро!
– Нет, малыш, не припоминаю такого.
– Было стыдно после матча с «Зенитом» (1:5)?
– Было очень плохо! Можно уступить на поле, но достоинство проигрывать нельзя. Этот матч очень разозлил, но игроки поняли свои ошибки.
– Бывало так, что команда вас не слушалась?
– Очень часто. Готовишься целую неделю, а в игре – все не то. Но это футболисты не со зла. Как-то подсознательно выходит.
– Тренировать итальянцев или россиян – разные вещи?
– Проще, конечно, говорить с командой на одном языке. Но когда ругаюсь по-итальянски, меня все понимают
– Как вам Москва?
– Мне здесь нравится. Единственная проблема – траффик. А так – люблю прогуляться по городу, осмотреть достопримечательности.
– Самый великий игрок, с которым вы играли?
– Роберто Баджо. Однозначно.
– Какую музыку любите?
– Разную. Нравится классика и регги…
– А рэп?
– И рэп тоже люблю.
– Где вам больше нравится, в России или в Италии?
– Нравится в России, но кухню предпочитаю итальянскую.
– Кто сильнее: «Ювентус» или «Спартак»?
– «Спартак» – русский «Ювентус». Это мои любимые команды. Рад быть поклонником одной и тренировать другую.
– Как переживаете поражения «Юве»?
– Страдаю, если честно. Но гораздо хуже, если проигрывает «Спартак»…
***
В течение часа Каррера был пленником детства. Ответы на вопросы «когда вы родились?», «где выросли?» и «сколько кубков выиграли?» мы опустим. Один из синдромов ранней юности – рассеянное внимание. Аllenatore вещал о командных ценностях, а за его спиной крутили спиннер.
Позднее, на автограф-сессии, мальчуган в красной кофте выхватил подпись на тыльной стороне ладони.
– Сколько руки мыть не будешь? – поинтересовался я.
– Пока «Спартак» чемпионат не выиграет, – вздохнул паренек.
Хор для Карреры.
Фото на память.
Автографы.
И конечно же сэлфи.
Фото: Андрей Голованов и Сергей КивринОлимп – Кубок России. 1/8 финала. Спартак Москва - Спартак Нальчик
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