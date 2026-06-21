«Если Возинья окажется в российском клубе, для меня это будет ужасом». Интервью Александра Толстикова

Бывший технический директор «Краснодара» — о ЧМ-2026.

Одним из главных героев проходящего в США, Канаде и Мексике чемпионата мира по футболу стал вратарь сборной Кабо-Верде Возинья. В возрасте 40 лет голкипер отыграл «на ноль» в матче с испанцами и прославился на весь мир.

Бывший технический директор «Краснодара» Александр Толстиков в интервью «Матч ТВ» рассказал, что переход Возиньи в российский клуб маловероятен, предположив, что пригласить его могут лишь из Медиалиги.

Также спортивный функционер назвал капитана сборной Аргентины Лионеля Месси одним из лучших футболистов первого тура группового этапа, выразил мнение, что лидер сборной Португалии Криштиану Роналду выпадает из командной игры, а также отметил, что выступающий за сборную Кабо-Верде Кевин Ленини по итогам чемпионата мира может покинуть «Краснодар», если клубу поступит хорошее предложение.

— Стало ли больше неинтересных матчей после расширения финальной стадии чемпионата мира?

— Скучных игр скорее нет, футбол на чемпионате мира очень веселый. Есть некая недооценка у грандов, когда они играют не с топ-командами, у которых, в свою очередь, большой азарт, желание показать себя на чемпионате мира, и это скрашивает турнир. Так что для меня чемпионат интересный, хотя старый формат мне нравился больше. Жалко только, что сборной России там нет.

— Португальцы в первом туре достаточно блекло выглядели. С чем это можно связать?

— Это раскачка. Если мы возьмем историю прошлых чемпионатов мира, то первые туры всегда непредсказуемы. У сборной Португалии очень сильный состав, но они недооценили соперника. К сожалению, выпадает идейный лидер команды Криштиану Роналду, в матче с ДР Конго он чуть-чуть тянул португальцев назад. Но, думаю, в следующих турах Роберто Мартинес найдет ему правильное применение.

— Стоит ли делать глобальные выводы по одной игре? Сейчас с Узбекистаном Роналду оформит хет-трик и все опять станут говорить о его величии.

— Да, он способен забить три гола. Но я говорю немного о другом. Этот Роналду не тот, которого мы привыкли видеть на последних чемпионатах мира, это факт. Его физические кондиции не настолько эффективны, во многих моментах он уже не успевает, не предугадывает развитие событий на поле. Раньше он забивал феноменальные голы благодаря своей «физике».

— Такого игрока реально посадить на скамейку запасных? Или не рискнет тренер?

— Если это нормальный, здоровый коллектив, а у тренера есть авторитет, то он всегда договорится, они найдут правильное решение относительно того, как использовать Криштиану. Роналду все равно остается мегаталантливым футболистом, очень значимым для сборной Португалии. Просто ему надо найти правильную роль в этом составе. Наверняка он забьет какой-нибудь очень важный гол, который выведет сборную Португалии в следующую стадию турнира. Но быть единым целым с командой все 90 с лишним минут, наверное, уже не получится.

— В этом плане капитан сборной Аргентины Лионель Месси выглядит предпочтительнее?

— Понятно, что сейчас у нас у всех затуманены глаза после первого матча, где он забил три рабочих классных гола. Месси выполнил огромный объем работы, но ведь он почти на три года младше португальца, это тоже нужно учитывать. Хоть они оба играют не в самых сильных чемпионатах, аргентинец держит планку, я бы признал его одним из лучших игроков первого тура.

— Месси с 16 голами на чемпионатах мира сравнялся с Мирославом Клозе. У Килиана Мбаппе — 14. Чем завершится гонка в 2026 году?

— Думаю, что Месси побьет этот рекорд. И Мбаппе тоже преодолеет отметку в 16 мячей. Но по итогам чемпионата мира аргентинец все равно будет впереди на один-два гола. А француз уже станет лучшим бомбардиром через четыре года, а пока он на правах младшего даст Месси возможность красиво закончить с чемпионатами мира (улыбается).

— Думаете, до 43 лет Лионель не рискнет играть? Тем более один из стартовых матчей примет Аргентина.

— Было бы глупо так делать, нужно уходить красиво. Современный футбол омолаживается, и к 2030 году эта тенденция сохранится, поэтому вряд ли мы увидим Месси на следующем турнире.

***

— Футбол какой сборной привел вас в восторг?

— Понравились Нидерланды, Аргентина, Марокко, Англия, Франция. Англичане играли с запасом, у них подобрался боеспособный состав, виден сильный настрой. И Харри Кейн достаточно мотивирован. Вот эти команды могу назвать фаворитами на старте турнира.

— Кто разочаровал? Мало кто ожидал, что Турция так быстро попрощается с шансами на выход в плей-офф.

— Соглашусь. Они хорошо выглядели в этих матчах, но доля везения от команды ушла. Может быть, после первого поражения эмоционально перегорели, не смогли показать ту игру, на которую рассчитывали, все же это не самая слабая сборная на чемпионате мира. Но так бывает на больших турнирах.

— Скорее в первых рядах на выход все ждали дебютантов — скромные сборные Кюрасао, Кабо-Верде. Так?

— Они тоже вылетят. Но эти команды настолько эмоционально заряжены на своем первом чемпионате мира, у них сумасшедший настрой. Футболисты из Кабо-Верде показали себя с очень хорошей стороны, сыграли дисциплинированно, в очень закрытый футбол. Они не дали испанцам никаких зон, все перекрыли, выдержали натиск на протяжении всего матча. Рад, что здорово проявил себя наш Кевин Ленини, который коснулся мяча не так много раз, но мог забить в концовке — попади в угол, стал бы героем.

— Эту игру можно сравнить с матчем сборных России и Испании в 2018 году?

— Сборная России выглядела предпочтительнее в том матче, хоть и было сложно. Не будем забывать, что испанцы были в не самых лучших кондициях именно в игре с нами — отставка главного тренера, отсутствие единения внутри команды. И мы, слава богу, воспользовались проблемами сборной Испании.

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— По итогам чемпионата мира стоит ждать трансферов участников турнира в российские клубы?

— Думаю, да. После каждого турнира несколько человек подписывают контракты с нашими клубами. В свое время и я участвовал в двух трансферах после чемпионата мира. В 2010 году в «Томь» перешел японец Дайсукэ Мацуи, а в 2018-м перуанец Кристиан Куэва оказался в «Краснодаре».

— На кого из представителей РПЛ могут обратить внимание иностранные клубы?

— Футбол — это бизнес. И если по игрокам приходят хорошие предложения, их необходимо продавать, потому что свято место пусто не бывает. Самое главное в этом вопросе — не распродать весь костяк. Если Ленини проведет еще один матч на высоком уровне, к нему будет интерес. Готов ли «Краснодар» его продать — вопрос. Но мне кажется, что клуб этого делать не будет, у него есть свои правильные лимиты — в июле никого не продает.

С учетом лимита на легионеров можно будет чуть почистить состав от иностранцев, тем более Кевин, при всем к нему уважении, не является основным игроком. Считаю, если по нему будет хорошее предложение, то это классный момент, чтобы совершить трансфер.

— Когда лучше брать игрока: до чемпионата мира, когда стоимость на него еще не выросла, или после турнира, когда цена уже выше, но зато ты видишь, что он тебе точно нужен?

— Трансферная политика не может быть эмоциональной, она должна быть хладнокровной. И, соответственно, лучше подписывать игроков заранее. А подписание на эмоциях после ярких игровых отрезков в дальнейшем не часто приводит к положительному результату. Если, конечно, мы не говорим о топовых футболистах. Поэтому высокопрофессиональные клубы делают все заранее, хотя не всегда это получается, потому что и клубы-продавцы, и агенты ждут таких больших турниров, чтобы попытаться подороже продать своих игроков. Но если клуб работает хорошо, наверное, он найдет правильный подход, чтобы подписать футболистов раньше.

— Агент удивившего всех Возиньи сказал, что вратарь сборной Кабо-Верде открыт для предложений из России. Нужен ли 40-летний голкипер в нашем чемпионате? Или все же один яркий матч — не повод для приглашения ветерана?

— Российская школа вратарей — одна из лучших в мире, это всем известно. Я не понимаю, зачем Возинья нужен нашим клубам. Если подобное произойдет, для меня это будет ужасом. Если только кто-то из Медиалиги его пригласит, то я скажу: «Молодцы».

— 15 миллионов подписчиков в соцсетях могут сыграть свою роль.

— Медиафутбол может раскошелиться и взять его. Думаю, агент его привезет в Россию.

Телеканал «Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии чемпионата мира, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.