Почему на ЧМ-2026 радуют старые звезды, но не появляются новые? Колонка Александра Гришина

Эксперт «Матч ТВ» и бывший футболист ЦСКА Александр Гришин разъясняет, почему на турнире в Америке мы пока что наблюдаем бенефис только признанных игроков.

Первый тур группового этапа чемпионата мира по большому счету не подарил нам новых имен, зато закрепил в памяти привычные. За сборную Англии в матче с Хорватией (4:2) важнейшие голы забивал лучший бомбардир национальной команды Харри Кейн и звезда «Реала» Джуд Беллингем. В непростом матче Франции и Сенегала (3:1) результат сделали теперь уже главный голеадор «трехцветных» Килиан Мбаппе и разрывающий европейский футбол второй сезон подряд Майкл Олисе. Стоит ли рассказывать, кто в составе сборной Аргентины оформил хет-трик в ворота Алжира (3:0)? По секрету, это 38-летний Лео Месси.

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин в своей колонке на сайте «Матч ТВ» объясняет, почему сложился такой феномен, и прогнозирует, ждать ли изменений уже во втором и третьем турах группового этапа.

Ответ на вопрос о том, почему в первом туре ЧМ нас радовали преимущественно уже признанные звезды прост — мы привыкли видеть их, следить за ними, а медиа делают акцент на этом. Естественно, Месси, Кейн, Беллингем, Олисе, Мбаппе — лидеры команды, которые забивают, но СМИ делают очень большой акцент на звездах, их рекордах. За этим хочется следить зрителю, пусть даже и принудительно. Если для нас откроется хоть одна новая звездочка на турнире, уже будет хорошо. Хочется верить, что в следующих турах группового этапа будут новые имена, о которых мы будем долго говорить.

Пока появился только Возинья, сыгравший лишь одну хорошую игру. О нем не слышно только из утюга, но ведь история с суперфутболистом в воротах тут тоже придуманная. Да, он не пропустил от испанцев, но по-настоящему классный сейв был только один, остальное испанцы били в него. СМИ раскрутили из этого сенсацию, грамотно обыграв образ. Отсюда и 12 млн подписчиков в социальных сетях, о нем узнал весь мир! Пикфорд 12 лет играет за сборную Англии на классном уровне, но никто о нем не говорит столько, сколько о Возинье. Медиа делают свою работу, во многом от этого зависит, появятся ли новые имена среди молодых футболистов на турнире.

Надо подчеркнуть, что в той же сборной Аргентины никто осознанно не играл на Месси. В матче с Алжиром Лионель был отлично встроен в игру команды, с чем периодически случались проблемы ранее. Да, он мегазвезда, но наступившая на свое эго. Он в таком возрасте блистает за счет командного футбола, а не перетягивания одеяла на себя.

Тут же другой пример — Роналду, который отстоял руки в боки 90 минут матча с ДР Конго. Успешны только те звезды, кто работает. От Криштиану сыпались только претензии, он просто антипод Месси. Ни одного полезного действия, только ходит и красуется собой. При этом очень тонкий момент — забивай Роналду свои два момента, кто бы ему что сказал? Поди и убери такую звезду, которая приносит пользу. Но этого не произошло. Будет интересно посмотреть, дадут ли Криштиану шанс дальше. Что тяжело для звезд — пристальный уровень внимания, и, как следствие, хейт в случае неудач. Все признанные примы понимают, что нельзя упасть в грязь лицом, им нужно тащить свою команду.

Если говорить об Англии и Беллингеме, то это интересная история. Не так очевиден был его выход на поле, потому что Тухель много доверял Роджерсу из «Астон Виллы», иногда даже не вызывая Джуда на тренировочные сборы. Да, у Беллингема получился неудачный сезон в «Реале», но там и в клубе бардак с драками и увольнениями тренеров. Сам Джуд показывает хороший уровень, забил отличный гол хорватам на ЧМ, никаких вопросов. Оправдал доверие Тухеля, не вижу проблем в том, чтобы он и дальше продолжал оставаться основным в Англии.

Тренера надо отметить за то, какую сборную Англии он собрал. Как команда британцы смотрелись отлично, во втором тайме просто переехали Хорватию. Заметно добавили в скорости, очень качественно физически готовы. Дело здесь не в привычных нам звездах — Беллингеме или Кейне, которые забивали. Футбол не индивидуальный вид спорта, даже если ты готов на три головы выше всех — вокруг еще десять человек, без их готовности ты никогда ничего не выиграешь.

Что касается сборной Франции, на 100% очевидно, почему там блистают Мбаппе и Олисе. Дешам рассчитывает на тех футболистов, кто помогал ему забирать трофеи в последние годы. Это банальная психология тренера, ты будешь доверять победителям, пока они не допустят первую ошибку. Только тогда взгляд упадет на молодого игрока, либо же он должен быть заметно сильнее в тренировочном процессе. А кто способен быть лучше Мбаппе сейчас? Пока машина Дешама работает, он будет на нее опираться. Тем более в условиях сборной, где мало времени на подготовку. От добра добра не ищут. Ставишь молодую звезду — будь готов к тому, что та провалится, а в тебя полетят камни. Многие ли тренеры пойдут на такое на большом турнире?

Кто-то может посчитать, что у Бельгии ушло золотое поколение и теперь звезд в их составе нет, тем более результат с Египтом принес уже старый и опытный Лукаку. Но я считаю этот состав талантливым, они еще заявят о себе. Да, Де Кателаре немного провалил матч, но по такой игре ему было тяжело показать себя. Это два разных форварда с Лукаку, Шарль более ориентирован на комбинационный футбол, однако с Египтом был нужен мощный форвард, который будет играть в давление на защитников и вратаря. Этого, кстати, не хватило и Испании в матче с Кабо-Верде.

Телеканал «Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии ЧМ‑2026, который проходит в США, Канаде и Мексике.