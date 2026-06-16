«Почти в каждом матче был не тот результат, который ожидали. Только немцы загнали Кюрасао на Камчатку». Ловчев — о ЧМ-2026

Участник чемпионата мира 1970 года в составе сборной СССР и эксперт «Матч ТВ» Евгений Ловчев — об изменениях в футболе, недооценке от топовых команд в матчах с андердогами и фаворитах турнира.

Ловчев, как и полагается эксперту, пристально следит за чемпионатом мира в Америке и уже подметил плюсы и минусы как турнира в целом, так и касательно игры отдельных сборных.

Из нашего разговора вы узнаете, почему испанцы не смогли обыграть Кабо-Верде, чем порадовали японцы и расстроили марокканцы, кого Евгений Серафимович считает главными фаворитами турнира и какое отношение у ветерана «Спартака» к формату с 48 сборными.

— Многих удивила сборная Испании, не сумевшая победить и забить в матче с Кабо-Верде. Стоит ли уже делать выводы?

— Испанцы ведь не очень хорошо играли и в товарищеских матчах перед началом чемпионата мира. Но знаете, в чем дело: Кабо-Верде в итоге-то вылетит, а Испания останется на турнире. Я смотрел почти все матчи ЧМ и практически в каждой встрече был либо не тот результат, который ожидали, либо не тот уровень игры от фаворита. По сути, только немцы Кюрасао загнали на Камчатку. Возможно, это из-за долгого турнира и количества команд, всё-таки опытные тренеры понимают, что по пути до финала надо сыграть семь матчей.

По Испании было видно, что команда не настроилась, да и состав влиял. Не все основные игроки были на поле, от этого пошел недонастрой. Сомнений нет, что в следующем матче состав будет другой. Ямаля стоит ждать с первых минут, если он будет готов, потому что он тот, кто способен тащить эту сборную в одиночку.

Опять же, чуть ли не все фавориты выходят с плохим настроем. Тут надо понимать, что такие команды, как Кабо-Верде, Катар, Саудовская Аравия, приезжают на ЧМ на один первый матч — показать себя и отдать все силы, дальше они закончатся.

Мне вообще нынешний чемпионат мира напоминает наш Кубок России. Команды понимают, что вылететь очень тяжело, даже восемь команд с третьего места выходят в плей-офф. Мы видим группу, понимаем, что Испания будет наверху, а Кабо-Верде внизу. Ну, или Гаити… Ну какое Гаити? Когда я играл, я даже не слышал, чтобы эта страна хоть раз в футболе упоминалась. Мы играли с чемпионами мира в Москве в «Лужниках», проигрывали в один мяч, и это считалось еще неплохим результатом. А что за матч с Гаити? Я могу понять недонастрой.

Мне в целом не очень интересно смотреть такие матчи, где отбиваются Кабо-Верде, Кюрасао и Катар. В последнее время стал разочаровываться в футболе, честно говоря. Я раньше выходил во двор, чтобы забивать голы в чужие ворота, а сейчас половина команд ставит автобус у своих ворот. Или вратарь, когда ловит мяч, еще лежит полминуты с ним. Да мог бы начать контратаку быстрее, а так все защитники соперника успевают вернуться к своей штрафной и расставиться в позиционную оборону. Хорошо, что хотя бы сейчас ввели правила, чтобы игроки не тянули время. Почти нет быстрых контратак, вот что расстраивает - только Япония порадовала в матче с Нидерландами.

— Как вам японцы, кстати?

— Очень интересная игра вышла, хотя начиналась скучно. В первом тайме качали справа налево этот мяч, в шахматы играли. Японцы — молодцы, во всех играх будут выкладываться, любому будет непросто против них.

— Не разочаровали бразильцы, от которых по классике ждут титула?

— Надо сказать, что марокканцы очень хороший футбол показали. Хотя в моменте у них в составе не было ни одного человека, родившегося в Марокко, это меня смутило.

Насчет бразильцев: они пока плохо играют после прихода Анчелотти, но он великий тренер, вытащит из них всё. Чем дальше будет идти ЧМ, тем больше будут раскрываться команды с индивидуально сильными футболистами. Винисиус, Рафинья и остальные будут решать судьбу матчей, к тому же и команда от матча к матчу начнет сыгрываться.

— Кто ваш фаворит на победу в турнире?

— Аргентина или Бразилия. Историю футбола никто не отменял. Раньше все мундиали в Латинской Америке выигрывали команды из этого региона, потом турниры начали проводить в Европе — и побеждали европейцы. Аргентина и Бразилия близки к США, Мексике, Канаде — климат для них привычный, да и поддержка болельщиков ощущается больше. Отдаю предпочтение этим командам.

Телеканал «Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии чемпионата мира, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.