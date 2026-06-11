«Сборная Англии переоценена. По Бразилии есть опасения». Прогнозы Генича в преддверии ЧМ-2026

Интервью комментатора «Матч ТВ» Константина Генича о предстоящем чемпионате мира по футболу в Америке.

11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико стартует 23-й чемпионат мира по футболу. В первом матче встретятся сборные Мексики и ЮАР. Впервые на мундиале выступят 48 команд, а сам турнир будет проведен в трех странах — в США, Канаде и Мексике.

Телекомментатор Константин Генич, который будет работать на матчах турнира, в интервью «Матч ТВ» рассказал, кого из фаворитов считает переоцененными, какие команды хотел бы видеть в финале и кто может стать лучшим бомбардиром чемпионата. А также предсказал победителя в противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

— Какой матч на групповом этапе чемпионата мира вы ждете больше всего?

— Бразилия — Марокко, потому что для меня это будет первая игра на чемпионате мира. Начиная с 2010 года я комментирую мундиаль, но все равно присутствует определенное волнение, и подготовка к чемпионату мира тоже особенная. На групповой стадии есть несколько матчей, на которые стоит обратить внимание. Франция — Норвегия — противостояние Мбаппе и Холланда по-своему интересно. Любопытная игра должна быть между Испанией и Уругваем, потому что многие уругвайские футболисты выступают в испанском чемпионате. Плюс, мне кажется, интересная встреча должна получиться между Португалией и Колумбией — за матчами с участием Криштиану Роналду интересно понаблюдать, а у колумбийцев есть Джон Кордоба, который хоть и не является однозначно основным игроком, но может появиться в этой игре. В контексте матча Англии и Хорватии мы помним, когда хорваты выиграли на «Уэмбли» и подарили нам путевку на чемпионат Европы-2008. В общем, матчей очень много, и с учетом временных слотов каждый может найти для себя интересную игру.

— Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата мира?

— Интересных фамилий действительно много. Но надо смотреть по группам, кто может сразу оформить отрыв, как это сделал Харри Кейн в 2018 году, когда у Англии была сборная Панамы. Достаточно ровная группа у сборной Франции — Сенегал, Норвегия и Ирак. Не так просто будет Киллиану Мбаппе или тому же Холланду сразу сделать задел. Почему-то кажется, что на этом чемпионате мира лучшим бомбардиром может стать не ярко выраженный форвард. В европейском футболе достаточно много начинают забивать вингеры — они исполняют пенальти, за счет финтов заходят в штрафную, создают моменты. Хет-трик Олисе в ворота Северной Ирландии никого не удивляет, и мне кажется, что тот же Рафинья, если будет в оптимальной форме, кондициях, может немало пользы принести бразильцам, или же Ламин Ямаль, Олисе. Поэтому, так как я буду симпатизировать сборной Испании на чемпионате мира, а у нее нет ярко выраженного нападающего, буду надеяться, что Ямаля подведут в полной боеготовности к турниру, и сделаю ставку на него.

— Какая сборная не из числа фаворитов приятно удивит?

— Первое, что приходит на ум, — это сборная Норвегии. У нее очень приличный подбор игроков, много ярких, необычных футболистов — Нуса, Эдегор, Холланд. Команда очень современная, бегущая. Для меня это первая команда, которая идет сразу после основных фаворитов.

Я думаю, что неплохие шансы снова показать себя есть у сборной Марокко, потому что у них прекрасное поколение, плюс есть молодые ребята, которые выиграли чемпионат мира среди футболистов до 20 лет. Возглавляет марокканцев как раз Мохамед Уахби, который привел «молодежку» к этой победе. У них многие ребята выступают в топовых командах, во французских клубах марокканцы играют ключевую роль. Четвертое место на прошлом чемпионате мира и кабинетная победа на Кубке Африки тоже добавляет уверенности в сборной Марокко.

Кто бы еще мог удивить из тех сборных, которые не на поверхности? Не особо верю в Кюрасао, Гаити, в такие команды, которые редко играют на мундиале. Сильно удивлюсь, если далеко пройдет сборная США, надеюсь, с судейством все будет хорошо. Да, у них крепкая сборная, отличный тренер Почеттино, но есть большие сомнения. Может быть, далеко может заглянуть сборная Колумбии, но вряд ли она станет каким-то открытием.

— А какая сборная переоценена?

— На мой взгляд, это сборная Англии. Да, результаты в последнее время у англичан неплохие, но они все были при Саутгейте, при достаточно прагматичном и сдержанном футболе. Одна заявка Томаса Тухеля на чемпионат мира уже вызывает массу вопросов. Не очень понимаю, надо ли было отказываться от Палмера и Фодена, которые хоть что-то могут придумать впереди. Однозначно англичане должны из группы выходить, но ортодоксально преданные болельщики, которые есть у сборной Англии и верят в ее успех, мне кажется, немножечко заблуждаются. Да, классный тренер, есть организация и баланс внутри команды, но какого-то прорыва, как на чемпионате мира в России, когда они до полуфинала дошли, не будет. Четвертьфинал — это максимум, на мой взгляд, для сборной Англии.

И у меня есть не то чтобы сомнения, но определенные опасения относительно сборной Бразилии. Потому что сборная Бразилии всегда в числе фаворитов — не пропустила ни одного чемпионата мира, больше всех матчей сыграла в истории чемпионатов мира. Да, их возглавляет Карло Анчелотти, но он в первую очередь тренер клубный, и для него это первый опыт работы со сборной. И я вот смотрю на состав сборной Бразилии, видел последние их товарищеские матчи и скажу, что с 95% уверенностью сборная Бразилии не выиграет чемпионат мира. Мне кажется, бразильцы немного переоценены. Есть классные исполнители — Винисиус из ничего может что-то сделать, есть Рафинья, Мартинелли, всех перечислять не буду. Вроде есть и первоклассный вратарь, классная линия обороны и центр защиты с Маркиньосом и Габриэлем, но нет ощущения неуязвимости у этой сборной Бразилии. На моей памяти были сборные Бразилии, которые выглядели более фундаментально, чем нынешняя. При всей симпатии к Анчелотти что-то мне подсказывает, что далеко сборная Бразилии на этом чемпионате мира не зайдет.

— Кто забьет больше — Месси или Роналду?

— Мне хотелось бы, чтобы это был Месси. У аргентинцев более понятная и выстроенная игра. Но чтобы не обижать болельщиков Криштиану Роналду, скажу, что они забьют поровну — где-то, может быть, по три-четыре мяча. При этом не стоит забывать, что Месси — лучший бомбардир отборочного цикла к чемпионату мира, забил восемь голов, но там и матчей было больше.

— Кто из них проведет турнир сильнее?

— Сложный момент. Мне кажется, и тот, и другой могут сыграть важную роль в своих командах. Просто мне кажется, на Месси очень многое завязано впереди у сборной Аргентины, и при этом есть какой-то баланс. У португальцев же есть ощущение, что Роналду, понимая, что для него это последний шанс выиграть Мундиаль, будет чуть-чуть тянуть одеяло на себя. Я посмотрел вчера товарищеский матч сборной Португалии против Нигерии. Да, это товарищеская встреча, финальная репетиция перед стартом чемпионата мира, но как-то не выделяется Роналду. Скорее всего, он будет пенальти исполнять и штрафные бить, но ключевую роль сейчас в сборной Португалии играют другие футболисты — многое завязано на Бруно Фернандеше, Витинье, Невеше, да и вообще у португальцев состав бомбический. Влияние на общий результат для команды у Месси выше, чем у Криштиану Роналду.

— Финал, который хотел бы видеть Константин Генич на этом мундиале?

— Я бы, конечно, хотел видеть в финале сборную Испании. Это классная команда, действующий чемпион Европы, но все-таки есть и проблемы: нет ярко выраженного форварда, очень молодая линия обороны. Это не Пике с Пуйолем, когда сборная Испании 16 лет назад выиграла чемпионат мира в ЮАР. Тогда были взрослые, уверенные ребята. Конечно, сейчас есть Лапорт, который, скорее всего, будет играть с Кубарси и может где-то подстраховать. Но все же тревожно. Мне бы хотелось, чтобы испанцы были в финале, но понимаю, что немало шансов, что этого не произойдет. Если пофантазировать, то пусть финал будет Испания — Аргентина. Я не знаю, как там по сетке может сложиться, но Месси против многих игроков «Барселоны» — это будет интересно, да и вообще Аргентина тоже испаноязычная страна. Поэтому мне бы хотелось, чтобы финал был именно таким и выиграла Испания.

— Чем, скорее всего, запомнится этот чемпионат мира?

— Конечно, количеством матчей и заработанных денег, потому что какие-то умопомрачительные цены на билеты. Мне бы очень хотелось, чтобы все стадионы были переполнены, но есть сомнения, что условно такое будет в Техасе, где арена вмещает 111 тысяч человек. Я просто вспоминаю клубный чемпионат мира, который проходил в США, и сколько было полупустых стадионов на матчах.

Плюс мне бы не хотелось, чтобы трансляция двигалась по времени, как это было на том же клубном чемпионате мира. Из-за угроз молний всех болельщиков в целях безопасности просили покинуть трибуны и матч двигали на 15, 30 минут, на час — этого мне не хотелось бы увидеть внутри чемпионата мира.

Конечно, будут новые церемонии перед матчами. Будет какой-то сумасшедший формат финала с длинным перерывом, как на Супербоуле: с выступлениями артистов, рекламой и прочее. Мне кажется, что это будет очень похоже на американское шоу. Будет не так, как в 1994 году, потому что время уже далеко шагнуло вперед, и технологии вместе с ним. Мы прекрасно помним, что было на клубном чемпионате мира в эти же сроки — удушающая жара и влажность, в связи с чем матчи не всегда получались смотрибельными.

Поэтому мы увидим эксклюзивный, интересный чемпионат мира, который пройдет в трех странах. Для туристов, болельщиков — поездить, полетать, посмотреть, поорать — наверное, это прикольно. На такой эксперимент интересно посмотреть, ведь через четыре года Португалия, Марокко и Испания примут мундиаль. Но все-таки те расстояния, которые есть внутри США, Канады, Мексики — это тоже определенный дискомфорт.

Для меня чемпионат мира должен проходить в одной стране с хорошими стадионами, инфраструктурой, с хорошими отелями и так далее. В Америке с этим проблем быть не должно. Но для Канады нужна своя виза, для США своя, для Мексики виза вообще не нужна… Когда выбор страны-хозяйки чемпионата мира уже сделан, эти вещи надо продумывать.

Телеканал «Матч ТВ» покажет матчи финальной стадии чемпионата мира.