Кого вдохновит пример Ямаля? 20 футболистов, которых может раскрыть ЧМ-2026

«Золотые мальчики» в погоне за золотыми медалями.

Среди игроков состоявшихся и уже всем всё доказавших в заявках на чемпионат мира встречаются и люди завтрашнего дня — будущие звезды. Чемпионат Европы-2024, как мы помним, по-настоящему открыл таких футболистов, как Кобби Майну, Риккардо Калафьори, Франсишку Консейсау и многих других. Не говоря уже про Ламина Ямаля и Нико Уильямса.

Сразу оговоримся. В материале почти не будет совсем уж очевидных вариантов из клубов-грандов вроде Эндрика, Арды Гюлера, Кенана Йылдыза, Гави, Пау Кубарси, Жоау Невеша, Дезире Дуэ или Уоррена Заира-Эмери, о которых и так все давно успели узнать. Хотя наверняка и про некоторых персонажей в нашем тексте вы что-то да слышали. Увы, в самый последний момент из-за травмы выбыл из боя один из таких — немец Леннарт Карл.

Будет не более одного представителя от сборной. Возрастной ценз — не старше 21 года. А бонусом короткой строкой упомянем тех, кто при определенном стечении обстоятельств может оказаться на месте наших ребят: у них тоже есть шанс, пусть и небольшой.

Нико Пас, полузащитник, Аргентина (21 год — здесь и далее: на момент старта турнира)

Пас — лучший полузащитник сезона в Серии А, а в прошлом году он стал лучшим молодым игроком чемпионата Италии. Тот случай, когда у исполнителя хорошо не только с пасом (уж извините за неизбежную тавтологию), но и со всем остальным. Нико за пару лет стал настоящим лидером «Комо», при этом за сезон очень сильно спрогрессировал в плане и игры на команду, и личной статистики. Именно аргентинский плеймейкер считается олицетворением того футбола, который ставит Сеск Фабрегас. Пас успел отличиться и за сборную Аргентины, реализовав победный штрафной в товарищеской встрече с Мавританией. В национальной команде выходил едва ли не на всех позициях в атаке. Фактически Пас — профильный атакующий полузащитник, но в заявке аргентинцев он значится форвардом, что вносит дополнительную интригу.

Против кого может выйти: Алжир (17 июня — здесь и далее: по московскому времени), Австрия (22 июня), Иордания (28 июня).

Ян Диоманде, нападающий, Кот-д’Ивуар (19 лет)

Один из фаворитов на получение престижнейшей премии Golden Boy (аналог «Золотого мяча», только для юношей). По скоростным и дриблерским навыкам в Бундеслиге с форвардом «Лейпцига» может сравниться только Майкл Олисе. По количеству успешных обводок в этом сезоне в топ-5 лигах Ян уступил лишь Ямалю. Очень настырен и неуступчив в единоборствах, второй самый молодой игрок в истории чемпионата Германии, оформивший хет-трик. На зимнем Кубке Африки Диоманде оказался лучшим по удачным попыткам дриблинга и вошел в топ-10 по созданным голевым моментам. У ивуарийцев в целом очень молодой и интересный состав, жемчужиной которой является как раз Диоманде. Точнее, бриллиантом, если докручивать тему с фамилией.

Против кого может выйти: Эквадор (15 июня), Германия (20 июня), Кюрасао (25 июня).

Нико О’Райли, защитник, Англия (21 год)

Пожалуй, главное открытие сезона АПЛ по делу оказался в списке претендентов на звание лучшего молодого игрока по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии. В голосовании экспертов и болельщиков О’Райли, кстати, уже победил. Кроме того, он сейчас входит в десятку самых дорогих футболистов мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES) — 125 млн евро. По-хорошему надо бы закрепить отличный клубный сезон не менее выдающимся выступлением в Америке за сборную. Шансы вполне рабочие — Нико наверняка отдадут на откуп левую бровку, но появиться он может в абсолютно любом месте в любое время. Если вы смотрели хотя бы несколько матчей «Манчестер Сити», то поймете, о чем речь. Если нет, мундиаль вам в помощь.

Против кого может выйти: Хорватия (17 июня), Гана (23 июня), Панама (28 июня).

Антонио Нуса, полузащитник, Норвегия (21 год)

Не так сильно на виду лишь из-за того, что «Лейпциг» — не «Бавария» и не «Боруссия». В 16 лет Антонио уже был звездой на родине, а к 21 году успел провести 24 (!) матча за взрослую сборную и забить восемь мячей. В норвежцах видят «темную лошадку» чемпионата мира, которая должна удивить и далеко пройти по сетке плей-офф. Основные ожидания связаны с именами Эрлинга Холанда и Александера Серлота, но снабжать мячами их будет именно Нуса. Любит действовать на позиции левого вингера, кумиром называет Неймара. В отборе на ЧМ забил переломный мяч в ворота сборной Италии на «Сан-Сиро» (дело закончилось разгромом в исполнении гостей). Мартина Эдегора часто подводит здоровье, и не исключено, что игру Норвегия будет строить через фланги, где слева рисует Нуса, а справа — Оскар Бобб.

Против кого может выйти: Ирак (17 июня), Сенегал (23 июня), Франция (26 июня).

Лука Вушкович, защитник, Хорватия (19 лет)

Хорватский ответ Кубарси. Вушкович — не менее талантливый и зрелый центральный защитник. Король «воздушных» дуэлей (внушительные габариты обязывают). В прошлом году против «Униона» выиграл 18 (!) верховых единоборств, став первым футболистом за последние пять лет, кому это удалось в топ-5 европейских лиг. Вушковичу надо прибавлять в работе с мячом и скорости, но уверенности в собственных силах и спортивной злости ему не занимать. Сам он образцом для подражания считает соотечественника Йошко Гвардиола, хотя манерой игры больше напоминает Вирджила ван Дейка. Неизвестно, какие планы у владеющего правами на Луку «Тоттенхэма», но поговаривают об интересе к защитнику со стороны «Баварии». Многое должен прояснить как раз чемпионат мира. В двух недавних статусных товарищеских играх сборной Хорватии выходил в основе. Солидно.

Против кого может выйти: Англия (17 июня), Панама (24 июня), Гана (28 июня).

Ибраим Мбайе, нападающий, Сенегал (18 лет)

Не так часто и не так ярко играет в «ПСЖ» по сравнению с Дуэ или Заиром-Эмери, поэтому заслуживает включения в список. Мбайе — сын чемпиона Европы по кикбоксингу. Классический взрывной вингер с отличными навыками дриблинга. В клубе обновил несколько возрастных рекордов: стал самым молодым футболистом, выигравшим Суперкубок УЕФА, вошел в топ-3 самых юных голеадоров «ПСЖ». В мае поставил точку в чемпионском матче против «Ланса», забив второй гол парижан. В сборной отметился результативными действиями на Кубке Африки. Характерно, что впервые Ибраим сыграл за Сенегал только в ноябре, а еще в июне бегал за французскую молодежку. Африканцы оказались в итоге расторопнее. Возможно, докажут это же еще раз в личной встрече в июне.

Против кого может выйти: Франция (16 июня), Норвегия (23 июня), Ирак (26 июня).

Ноа Садики, полузащитник, ДР Конго (21 год)

Центральный полузащитник с потрясающим для такого возраста игровым мышлением и удивительными габаритами (рост — 173 см). Способен закрыть как опорную зону, так и действовать под нападающими. Тренеры юношеских команд называли Садики «швейцарским ножом», так как начинал он вовсе на позиции крайнего защитника. На чемпионат мира мог ехать в составе бельгийцев (родители мечтали видеть сына в футболке «красных дьяволов»), но выбрал ДР Конго. Совершенно точно на турнире будет основным в сборной, привык выходить с первых минут и в «Сандерленде». Забавная история: как-то журналисты попытались узнать у Садики секрет, как ему удается избегать травм и демонстрировать такую стабильность на поле. Ноа в ответ просто достал Библию из кармана и улыбнулся.

Против кого может выйти: Португалия (17 июня), Колумбия (24 июня), Узбекистан (28 июня).

Хильберто Мора, полузащитник, Мексика (17 лет)

Больше остальных подходит для сравнений с Ямалем — элементарно в плане возраста. Дебютировал в сборной Хавьера Агирре в 16 лет 8 месяцев 15 дней. Летом 2025-го стал самым юным в истории победителем Золотого кубка КОНКАКАФ, на его счету «ассист» в полуфинале. Обычно относительно столь молодых да ранних прогнозы делают очень осторожно. Но мы ведь имеем дело с мексиканцами, к тому же принимающими чемпионат мира. Какие тут сдержанность и рассудительность?! Тренера просто не поймут, если Мора не получит шанс на турнире. Паренек тактически классно подкован, умеет находить разрезающими передачами прорехи в обороне. Его называют самым талантливым мексиканским футболистом за последние годы и сравнивают с Андресом Иньестой. Осталось в прямом смысле чуть обрасти мясом, и можно ехать в топ-клуб Европы.

Против кого может выйти: ЮАР (11 июня), Южная Корея (19 июня), Чехия (25 июня).

Жоан Манзамби, полузащитник, Швейцария (20 лет)

Всего год обкатки в академии «Фрайбурга» после ухода из «Серветта» — и Манзамби оказался готов к игре за главную команду. В этом сезоне помог ей дойти до финала Лиги Европы и был признан УЕФА открытием турнира: 15 матчей, два гола и две голевые передачи, 33 удара по воротам (больше, чем у любого из одноклубников). Жоана сравнивают с Ренату Саншешом, Джудом Беллингемом и даже Микаэлем Баллаком. Выполняет огромный объем работы, атлетичен и универсален, с характерным дриблингом, но в пару ему нужен страхующий хавбек, не чурающийся черновой работы в опорной зоне. В квалификации ЧМ-2026 отличился дважды — оба раза в матчах с командой Швеции. «Невероятный игрок, жаждущий забивать такие голы, которые редко увидишь», — говорит про Манзамби тренер швейцарцев Мурат Якин.

Против кого может выйти: Катар (13 июня), Босния и Герцеговина (18 июня), Канада (24 июня).

Райан, нападающий, Бразилия (19 лет)

Юноша, которого «Борнмут» взял зимой на правый фланг атаки вместо ушедшего в «Манчестер Сити» Антуана Семеньо. Райан относится к той же категории футболистов, что ждут пас на ход и умеют открываться и работать на свободном пространстве. Левша с поставленным ударом, умением действовать на втором этаже и, пожалуй, единственным выраженным недостатком: злоупотребляет выстрелами издали. В начале 2025-го Райан получил вызов в бразильскую молодежку на Кубок Америки и помог команде завоевать титул (два мяча, в том числе в ворота принципиальнейших соперников из Аргентины). На взрослый чемпионат мира Райан едет в качестве джокера, и если что пойдет не так, то спасать отечество, скорее всего, выйдет именно он, а не звездный Неймар.

Против кого может выйти: Марокко (14 июня), Гаити (20 июня), Шотландия (25 июня).

Бен Гэннон-Доук, полузащитник, Шотландия (20 лет)

Так и не закрепился в «Ливерпуле» после перехода из «Селтика», а сезон в «Борнмуте» испортило повреждение подколенного сухожилия. Однако в сборной вингера ценят за умение протащить мяч и опасно прострелить. Еще в Чемпионшипе, играя в аренде за «Мидлсбро», Гэннон-Доук стал вторым в лиге по входам в штрафную на дриблинге и вошел в топ-10 по предголевым действиям. Двойную фамилию он взял, кстати, относительно недавно, решив таким образом уважить обоих родителей. Помните матч Шотландия — Дания, когда Скотт Мактоминей ударом через себя вывел сборную на ЧМ-2026? Голевую передачу ему отдавал как раз Бен. Смущает разве что подверженность травмам, которые Гэннон-Доук собирал в том числе и в национальной команде.

Против кого может выйти: Гаити (14 июня), Марокко (20 июня), Бразилия (25 июня).

Кендри Паес, полузащитник, Эквадор (19 лет)

Противоречивый персонаж. Не так давно считался чуть ли не главной надеждой во всей Южной Америке, его сравнивали с Анхелем Ди Марией, но проблемы с дисциплиной, сложный характер и затянувшаяся адаптация к европейскому футболу охладили пыл. Паес едва не побил континентальный рекорд Диего Марадоны, дебютировав в сборной в 16 лет. В этом же возрасте стал самым молодым автором гола в истории южноамериканских отборов к ЧМ. «Челси» выиграл конкуренцию за Кендри у дортмундской «Боруссии» и отправил в аренду в «Страсбур» (по сути, фарм-клуб лондонцев). Паес с ходу получил награду лучшему молодому игроку Лиги 1 в сентябре, но уже в декабре французская пресса начала писать про любовь эквадорца к тусовкам. На фоне скромной статистики выглядело правдоподобно. Вместо возвращения в «Челси» последовало путешествие в «Ривер Плейт», где Паесу назначили 10-дневный период для интенсивной физической подготовки. Тем не менее таланта у него столько, что хотя бы на короткую вспышку на чемпионате мира хватить должно.

Против кого может выйти: Кот-Д’Ивуар (15 июня), Кюрасао (21 июня), Германия (25 июня).

Эсмир Байрактаревич, полузащитник, Босния и Герцеговина (21 год)

Байрактаревич на время чемпионата мира в прямом смысле возвращается на родину: он родился в Висконсине, а футболом занимался в академии «Нью-Ингленд Революшн». Американские функционеры пристально следили за молодым талантом, и, поиграв за сборные США разных возрастов, Эсмир даже успел дебютировать в марте 2024-го за взрослую команду. Правда, то была товарищеская игра, и в августе Байрактаревич поменял спортивное гражданство на боснийское. Свой момент истины юный форвард, можно сказать, уже пережил: именно Эсмир реализовал решающий пенальти в послематчевой серии против сборной Италии. Кроме того, ранее он забил победный мяч в ворота команды Румынии в отборе.

Против кого может выйти: Канада (12 июня), Швейцария (18 июня), Катар (24 июня).

Калеб Йиренки, полузащитник, Гана (20 лет)

Восходящую звезду ганского футбола называют новым Майклом Эссьеном (а как же еще?) из-за схожей манеры игры. Основная его работа — предотвращение атак соперника, перехваты мяча и единоборства. Эдакий цепной пес в хорошем смысле. При этом за сборную у хавбека всего два «горчичника». Вряд ли вы слышали об Йиренки ранее — датский «Норшелланн» не самый популярный клуб даже по скандинавским меркам. Возможно, ситуация изменится, когда паренек выиграет ряд единоборств у Луки Модрича и Джуда Беллингема на чемпионате мира.

Против кого может выйти: Панама (18 июня), Англия (23 июня), Хорватия (28 июня).

Аюб Буадди, полузащитник, Марокко (18 лет)

Непременный участник подборок с главными талантами мирового футбола. В 2023-м стал самым молодым (16 лет 3 дня) игроком, сыгравшим в еврокубковом матче — «Лилль» в Лиге конференций встречался с «Клаксвиком». Уверенно смотрелся и в турнире рангом выше — уже против «Реала» и «Ювентуса» в Лиге чемпионов, получив за игру против итальянцев приз лучшему футболисту встречи. Обладатель шикарной шевелюры и, как указывают эксперты, высочайшего игрового интеллекта. Буадди восхищается Модричем. По умению грамотно действовать под давлением некая схожесть действительно есть. Марокканец техничен, своевременно оценивает ситуацию — уже хочется посмотреть, как Аюб будет принимать решения против тех же бразильцев.

Против кого может выйти: Бразилия (14 июня), Шотландия (20 июня), Гаити (25 июня)

Лукас Бергвалль, полузащитник, Швеция (20 лет)

Карьеру начинал в шведском клубе «Броммапойкарна», как и нынешняя звезда сборной Виктор Дьекереш. Здорово читает игру, делает много перехватов, иногда может переусердствовать в отборах и борьбе. Может сыграть и атакующего хавбека, но лучшим образом его качества проявляются при действиях из глубины. Клубный сезон для Бергваля не особо задался («Тоттенхэм» есть «Тоттенхэм»). Еще осенью он заработал сотрясение мозга, из-за которого пропустил почти целиком лондонское дерби с «Челси» и следующий матч с «МЮ». А в январе получил травму лодыжки и два месяца восстанавливался. Успеет ли набрать форму к ЧМ?

Против кого может выйти: Тунис (15 июня), Нидерланды (20 июня), Япония (26 июня).

Ибрахим Маза, полузащитник, Алжир (20 лет)

Прошлым летом перешел из «Герты» в «Байер» как потенциальная замена уехавшему в Англию Флориану Виртцу. Закрыл потребности команды в атаке, а также успешно заменял опять же отправившегося в АПЛ Гранита Джаку (на нем соперник фолил больше, чем на ком-либо из леверкузенцев). Маза здорово смотрелся в связке с Алеишом Гарсией и Маликом Тилльманом. Сложно сказать, что сезон у «Байера» вышел на загляденье, но Ибрахим определенно был светлым пятном в составе. Зимой на Кубке Африки появлялся в каждой из пяти игр команды, забил два мяча и разок ассистировал партнеру. До 18 лет Маза как уроженец Берлина выступал за молодежные сборные Германии.

Против кого может выйти: Аргентина (17 июня), Иордания (23 июня), Австрия (28 июня)

Алекс Фримен, защитник, США (21 год)

Дебютировал за сборную год назад и уже успел отличиться дублем в ворота крепких уругвайцев. До 2025 года провел лишь четыре игры за «Орландо Сити», однако затем буквально ворвался в инфополе: шесть голов, три «ассиста», вызов на Матч звезд MLS. Фримен способен при необходимости закрыть всю правую бровку, хотя сейчас это уже чуть ли не обязательное требование к крайним защитникам. В январе американец перебрался в Европу — травмированной звезде «Вильярреал» Хуану Фойту потребовался сменщик. Алекс признался, что долго не мог привыкнуть к скоростям в новой лиге. Не будет ошибкой сказать, что адаптация еще продолжается, но задатки налицо. Как минимум есть выдающийся атлетизм и физика.

Против кого может выйти: Парагвай (13 июня), Австралия (19 июня), Турция (26 июня).

Йоррел Хато, защитник, Нидерланды (20 лет)

Нидерландца звали из «Аякса» в «Челси», чтобы страховать Марка Кукурелью. Почти всю первую половину сезона Хато так и провел, созерцая на «банке» игру кучерявого испанца. С начала года стал выходить регулярно, в том числе в центре защиты. Сам Йоррел всегда считал своей сильной стороной именно игру в центре обороны, но на родине из него сделали универсала (не в последнюю очередь из-за относительно заурядных антропометрических характеристик). Сезон в «Челси» у Хато вышел неровным — странно было бы получить иной результат при той турбулентности, что настигла лондонский клуб. На чемпионате мира защитник будет учиться у своего кумира ван Дейка.

Против кого может выйти: Япония (14 июня), Швеция (20 июня), Тунис (26 июня).

Джан Узун, полузащитник, Турция (20 лет)

Атакующая группа сборной Турции невероятно молода и талантлива. Помимо Гюлера и Йылдыза, обязательно присмотритесь к Узуну, когда тому дадут шанс. Это же советует, кстати, и бывший главный тренер команды Фатих Терим, обещающий, что Джан станет известным в следующем сезоне. Узуна включали в расширенную заявку и на Евро-2024, но в финальный состав он не попал. Сейчас же он главный кандидат на усиление линии нападения, когда сборной надо будет отыгрываться или развивать преимущество в счете. После чемпионата мира может впервые заиграть в турецком клубе — за хавбеком активно охотится «Галатасарай».

Против кого может выйти: Австралия (14 июня), Парагвай (20 июня), США (26 июня).

Телеканал «Матч ТВ» покажет матчи финальной стадии чемпионата мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.