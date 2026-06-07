Его прощальный поклон. Футболисты, для которых ЧМ-2026 может стать последним крупным турниром в карьере

Во главе списка, разумеется, Месси и Роналду.

Совет болельщикам перед чемпионатом мира: обеспечьте себя не только запасами кофе, но и дюжиной платков. По ходу турнира последние матчи за национальные команды проведут сразу несколько знаковых футболистов.

После чемпионата мира 2018 года карьеру в сборной среди прочих завершили Андрес Иньеста, Хавьер Маскерано, Месут Озил, Рафаэль Маркес, Ведран Чорлука, Кейсуке Хонда, а также «наши слоны» Сергей Игнашевич и Юрий Жирков. После ЧМ-2022 — Карим Бензема, Томас Мюллер, Серхио Бускетс, Эден Азар, Уго Льорис и другие. В этот раз список в плане имен еще более внушительный.

Лионель Месси, нападающий, Аргентина (38 лет — здесь и далее: на момент старта турнира)

Свою главную мечту — принести Аргентине победу на чемпионате мира — Лео уже исполнил. Но соблазн провернуть этот трюк еще раз, да еще в стране, ставшей для него вторым домом, велик. Тем более что Месси по-прежнему в хорошей форме, а в национальной команде у него есть не только телохранители, но и исполнители высочайшего уровня (в отличие от «Интер Майами», при всем уважении). По ходу группового этапа форварду стукнет 39 лет, и выход в плей-офф в качестве подарка — не совсем серьезно. От аргентинцев ждут и дальше такого же убедительного футбола, как в квалификации на чемпионат мира. А от Лионеля — как минимум волшебных стандартов.

Криштиану Роналду, нападающий, Португалия (41 год)

Когда остановится и остановится ли вообще Криштиану — вопрос интересный. Границы доступного его организм продолжает нащупывать и расширять так, что простым смертным и не снилось. Увы, на Евро-2024 нападение португальцев так и не смогло разобраться, нужен ли им Роналду или нет, но отпустить ту историю получилось довольно легко: все-таки титул чемпионов континента у сборной уже был. Другое дело — чемпионат мира. Единственный по-настоящему важный турнир, который Роналду пока не покорился. К своему наследию Криштиану относится так же серьезно, как Леброн Джеймс в НБА. А значит, выложится, как обычно, на 110%.

Лука Модрич, полузащитник, Хорватия (40 лет)

В апреле Модрича в 10-й (!) раз подряд признали лучшим футболистом страны, а в общей сложности — 14-й. Представить без него сборную Хорватии никак нельзя. В Америку Лука поедет прооперированным и отдохнувшим: из-за травмы скулы пришлось завершить клубный сезон раньше ожидаемого. По этой же причине играть хавбек там будет, скорее всего, в защитной маске. Разумеется, это не помешает болельщикам узнать в каждом приеме мяча и каждой передаче того самого Модрича. Как и кем заменить его в сборной после чемпионата мира — задача на миллион для Златко Далича.

Мануэль Нойер, вратарь, Германия (40 лет)

Есть люди, считающие Нойера сильнейшим голкипером в истории футбола. Кто мы такие, чтобы их осуждать? По крайней мере, Ману внес существенный вклад в то, как должен действовать современный вратарь. Сейчас Нойер по-прежнему в состоянии тащить, но всё чаще допускает ошибки на ровном месте и может завершить игру без единого спасения, как показали апрельские события. Кроме того, страж ворот «Баварии» регулярно наведывается в лазарет. ЧМ-2026 — последний шанс на уровне сборных увидеть фирменные выходы Нойера за пределы штрафной, ювелирный первый пас и чудеса на «ленточке».

Садио Мане, нападающий, Сенегал (34 года)

Тройка лидеров сборной Сенегала по количеству матчей за всю историю — это действующие футболисты. Калиду Кулибали вряд ли скоро завершит карьеру в национальной команде, Идрисса Гейе не столь статусный персонаж, а вот ситуация Мане — это интересно. На скандальном Кубке Африки гол Садио вывел сборную в финал, а в решающем матче нападающий показал себя чуть ли не единственным здравым человеком, когда вернул недовольную команду на поле (позже станет известно, что не помогло, но это уже другая история). Из-за травмы Мане пропустил чемпионат мира в Катаре. Сейчас Садио здоров как бык, то есть как лев.

Рияд Марез, полузащитник, Алжир (35 лет)

На чемпионате мира-2014 только-только дебютировавший за сборную Марез сыграл всего ничего — неполный матч против бельгийцев. Следующие два турнира алжирцы благополучно пропустили. Сейчас капитан африканской сборной должен закрыть этот гештальт и провести хотя бы полноценный групповой этап. Состав на сей раз мощнее, а группа — наоборот, попроще. Любопытно, что большие победы так или иначе с Риядом всегда рядом (раунд!). На родине он побеждал в Кубке африканских наций, в Европе брал Лигу чемпионов, в Азии — две Лиги чемпионов. Осталось пошуметь на североамериканском континенте.

Сон Хын Мин, нападающий, Южная Корея (33 года)

В прошлом году Сон стал рекордсменом по числу матчей за сборную Южной Кореи. Предстоящий чемпионат мира станет для него уже четвертым и с высокой долей вероятности последним. На бумаге есть идеальные условия громко хлопнуть дверью: «домашний» турнир (кореец играет за «Лос-Анджелес») и проходная группа. Смущает разве что текущая форма команды. В этом году корейцы всухую проиграли оба товарищеских матча не то чтобы грандам мирового футбола — Кот-д’Ивуару и Австрии.

Эдин Джеко, нападающий, Босния и Герцеговина (40 лет)

Год назад долговязый форвард на вопрос о сроках ухода из футбола ответил так: «Когда молодые футболисты начнут забивать в два раза больше голов, чем я, тогда начну думать о завершении карьеры». Не то чтобы с тех пор многое изменилось, но после чемпионата мира вряд ли мы увидим Джеко в национальной команде. Собственно, на этот мундиаль боснийцы отобрались максимально ярко и драматично, не пустив на турнир самих итальянцев. Сама по себе уже красивая точка.

Аксель Витсель, полузащитник, Бельгия (37 лет)

Сейчас уже мало кто помнит, но в свое время не только Тибо Куртуа конфликтовал в сборной с Доменико Тедеско. В марте 2023-го тренер не включил Витселя в заявку на отборочные матчи Евро-2024, и Аксель объявил о завершении карьеры в национальной команде. Однако уже в мае следующего года Тедеско сменил гнев на милость, лично встретился с игроком и извинился. Сейчас у бельгийцев идет активная «пересменка». Подрастает новое поколение, однако ему еще точно нужна поддержка ветеранов вроде де Брюйне, Лукаку и, конечно, Витселя.

Гильермо Очоа, вратарь, Мексика (40 лет)

Удивительный персонаж, чуть ли не на каждом чемпионате мира набирающий хайлайтов себе в копилку, а затем пропадающий на следующие четыре года. В свое время Очоа стал первым мексиканцем, получившим номинацию на «Золотой мяч». На клубном уровне ему сначала отчаянно не везло (проблемы с допингом, конкуренция с не менее сильными вратарями), а затем недоставало стабильности. Гильермо был хорош на кураже, в моменте. Более продолжительные турниры, чем соревнования сборных, удаются ему значительно хуже. К счастью, чемпионат мира-2026 относится ко второй категории.

Все игры чемпионата мира в США, Канаде и Мексике будут транслироваться одновременно на четырех каналах: «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru