«Зенит» заслужил это чемпионство». Интервью Александра Соболева

Нападающий «Зенита» рассказал «Матч ТВ» о первом в карьере чемпионстве, сезоне в целом и свисте с трибун.

Переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» летом 2024 года вызвал огромный резонанс как в Санкт-Петербурге, так и в России в целом. Сам нападающий не скрывал: он едет за титулами. Однако в МИР РПЛ-2024/25 «сине-бело-голубые» стали вторыми, после чего критика в адрес Соболева усилилась. Доставалось Александру и осенью 2025 года.

Однако нынешней весной Соболев стал забивать практически в каждом матче, наколотил после зимней паузы 8 мячей и в итоге с 13 голами (10 в чемпионате плюс 3 в Кубке России) стал лучшим бомбардиром петербургского клуба в сезоне. Такой прогресс нападающего помог вернуть золотые медали в Северную столицу.

« После «Ростова» испытал счастье — очень долго хотел стать чемпионом»

— Какие ощущения были сразу после игры 30-го тура с «Ростовом», когда вы впервые в карьере стали чемпионом России?

— Счастье от того, что наконец-то выиграл этот титул! Долго этого хотел. В прошлом сезоне не получилось, а сейчас все сложилось. Еще раз скажу — это было счастье!

— Если не секрет, с какого момента карьеры стали мечтать о чемпионстве?

— В детской школе об этом точно не думал (улыбается). А вообще, наверное, когда в свое время со «Спартаком» заняли второе место. Тогда, конечно, подумалось, что хочется большего. Другое дело, что ждать пришлось довольно долго. С другой стороны, поэтому и переходил в «Зенит», чтобы завоевывать титулы и стать частью клуба: я по-настоящему благодарен клубу, команде и болельщикам за такую возможность!

— Насколько сильным было разочарование по поводу прошлогоднего второго места с «Зенитом»?

— Конечно, переживал по этому поводу. В первую очередь из-за того, что понимал — мог и должен был больше помочь команде. А в итоге было ощущение, что сделал для чемпионства недостаточно. Тем более это было бы седьмое подряд золото для «Зенита». Что тоже важно.

— Стань вы чемпионом в прошлом сезоне, сейчас эмоции были бы не такими яркими?

— Я ведь до этого золото не брал, поэтому не могу сказать. Так же, как и сравнить, какое чемпионство «Зениту» доставалось легче, а какое — сложнее. Но подозреваю, что даже когда петербуржцы становились первыми досрочно, просто им не было. Зато теперь могу точно сказать: добыть титул — это реально тяжело. Во всех планах — что физически, что эмоционально. Понятно, что всегда надо выкладываться на 200 процентов. Но чтобы стать первым, необходимо еще и сверх этого постараться.

«Было интересно выиграть конкуренцию у человека с трансферной стоимостью 70 миллионов»

— Вы — лучший бомбардир «Зенита» в сезоне-2025/26.

— К сожалению, не чемпионата в целом.

— Символично получилось, что «золотую» точку в нем поставили именно вы, забив «Ростову» в 30-м туре?

— Может быть, для кого-то и да, для меня — нет. В чемпионате 30 игр. Поэтому можно с тем же успехом сказать, что Денис Адамов поставил ее, когда взял пенальти на последних минутах матча с «Локомотивом» в Москве. Или Саша Ерохин голом с «Сочи». Если пройтись по всему сезону, абсолютного каждого можно отметить или вспомнить его вклад в общую победу. Точка или не точка — мы все вместе, включая тренерский, административный и медицинский штабы выиграли это золото.

— Кстати, в Ростове-на-Дону именно вы изначально должны были бить пенальти?

— До игры были определены я и Игорь Дивеев, а кто будет бить, мы могли решить сами по ходу матча в зависимости от ситуации.

— Чем можно объяснить тот факт, что большую часть своих голов в чемпионате вы забили весной?

— Как сказал по этому поводу Вильям Де Оливейра, наверное, именно весной я понял, насколько хочу стать чемпионом (улыбается). А если серьезно, действительно появилась мысль, что на этот раз титул уже нельзя упускать.

— Есть еще одна версия: пришедший зимой Джон Дуран тоже приложил руку к чемпионству хотя бы тем, что подстегнул вас по весне в плане конкуренции.

— Его приход на 100 процентов повлиял. Джон — хороший парень, но конкуренцию я у него, получается, выиграл (улыбается). И, конечно, это интересно было сделать в соперничестве с человеком, чья трансферная стоимость оценивается в 70 млн евро. Получил от этого удовольствие.

— Перед сезоном вы поспорили с Владиславом Радимовым, что забьете минимум 20 голов. Эта цифра касалась только чемпионата?

— Речь шла о чемпионате и Кубке. В итоге забил 13. Теперь должен ящик пенного напитка.

— Правда ли, что Радимов по ходу сезона предложил вам выкупить пари за половину стоимости?

— Было такое перед какой-то игрой ближе к концу сезона. Но я отказался. Если уж поспорили, надо идти до конца.

— Не хватило в итоге 7 голов. Обидно?

— Нет, конечно. «Зенит» — чемпион, это самое главное. Все остальное не имеет значения. И потом, такому человеку, как Владислав Радимов, точно не обидно уступить в споре.

«Мне давали много шансов. Не всегда получалось, но терпел и ждал»

— Большую часть сезона «Зенит» находился в роли догоняющего. Это поддавливало или наоборот заводило?

— Опять же, я в такой ситуации раньше практически не был, если не считать прошлого сезона. Хотя, конечно, помню, что прежде, как правило, пытались догнать «Зенит». Но вообще, мне кажется, что «убегать» сложнее, чем «догонять». Что касается этого сезона, то просто верил, что у нас будет шанс обойти «Краснодар». Понятно, что долгое время, в том числе в концовке, не все зависело от нас. Но главным в этой ситуации было не ошибиться в оставшихся матчах самим. В итоге все так и получилось — «Краснодар» оступился, а мы — нет.

— Была ситуация, когда «Зенит» перед игрой с «Локомотивом» возглавил турнирную таблицу, но продержался на первой строчке всего три дня.

— Тогда, конечно, расстроились. С другой стороны, та игра могла закончиться совсем иначе. В итоге, взяв один балл, понимали — еще все впереди.

— Что стало ключевым моментом в концовке чемпионата?

— Много факторов, которые давали надежду. Здесь взяли, там дотерпели, забили, не пропустили. Этими эмоциями в моментах и жили. И с каждым из них все больше и больше верили, что добьемся своей цели. Кстати, когда говорили, что остается столько-то финалов — это не было просто словами. Выходили на игры именно так. Понимали, что права на осечку у нас нет, потому что мы догоняем. Особенно, после ничьей с «Локомотивом». Но в целом, считаю, мы заслужили это чемпионство.

— Что себе говорили по ходу сезона, когда не выходили в стартовом составе?

— Ничего — просто работал. При этом понимал — шанс в любом случае будет. Вообще считаю, что игрокам линии атаки в этом плане чуть легче. Им возможность проявить себя предоставляется чаще. Игры ведь по-разному складываются. При этом мне много шансов давали. Другое дело, что где-то не получалось. Но терпел и ждал снова. И был уверен — все будет хорошо. Просто нужно, чтобы что-то в какой-то момент произошло (улыбается).

— Когда это, на ваш взгляд, действительно произошло?

— Наверное, во время матча с «Балтикой» в Калининграде. И то, что показал трибунам, скорее, к самому себе относилось. Лишний раз понял — надо просто быть самим собой и не обращать внимания на то, как к тебе относятся. А до этого прям хорошо провел сборы, там тоже забивал. В итоге весну начал и продолжил так же. Но вообще это тоже совокупность факторов. Например, где-то в плане эмоций начал мыслить иначе.

— Тренеры рассказывали, что вы начали работать с диетологом.

— Не скажу, что до этого у меня были проблемы с лишним весом. Просто решил попробовать. Понимал — быстрее не побегу, но может быть, в принципе полегче станет на поле в плане движения. Так оно действительно и получилось. Когда приехал зимой на сборы, благодаря правильному питанию было ощущение, что изначально лучше к ним подготовлен. Продолжаю работать с диетологом и по сей день — прекращать сотрудничество не будем (улыбается).

— Если не секрет, много в чем себя пришлось ограничить?

— Не сказал бы. Сладкого, например, и так немного ел. Просто нужно было все систематизировать, в том числе с точки зрения времени приема пищи, и есть правильно. То есть диетолог пишет, что и когда — я выполняю. Благо на базе у нас правильная еда, и следовать его рекомендациям несложно.

«Пусть болельщики свистят, а я им немного подыграю»

— Вы упоминали, как болельщики на разных стадионах страны реагируют на вас, а вы на них. Получается, подпитываете эмоциями друг друга?

— Есть такое. Это же футбол и элемент шоу в нем. Люди на стадионы в том числе за эмоциями приходят. Когда они видят меня — в какой-то степени ненавидят, кто-то, возможно, любит. И чувства так или иначе у всех разные. Но когда, завидев тебя, весь стадион свистит — это же кайф! Мне точно это нравится, потому что люди делают это дружно, а меня заводит. Хуже, если бы молчали и оставались равнодушными. Так что пусть свистят, а я им немного подыграю (улыбается).

— По ходу сезона у вас в семье родился второй ребенок. Этот момент вас как-то изменил?

— 100 процентов. Как и в свое время появление первого ребенка. Такие события придают сил и заставляют еще больше кайфовать от жизни и всего, что с тобой происходит. Приходишь домой — там дети! И совсем маленький человек, которому необходимо максимально много нашего внимания. В общем, сейчас все так складывается, что я очень счастлив.

— Ваш старший сын, как известно, дружит с сыном Александра Ерохина. Какими глазами на это смотрите?

— Они же еще и одноклассники — все это очень прикольно! Наш Серега и Федя Ерохин в гости друг к другу ходят, гуляют вместе, созваниваются. Пусть дружат как можно дольше — мы только рады.

— С Сашей Ерохиным это обсуждаете?

— Чаще наши супруги (улыбается).

— Новый сезон для вас начнется с матча за Суперкубок. С кем больше хотелось встретиться?

— До Суперфинала Кубка России в «Лужниках» обсуждали это с ребятами. Кто-то хотел в соперники «Краснодар», но я изначально думал о «Спартаке». Да и вывеска в целом поярче, не в обиду «Краснодару» будет сказано. Атмосфера будет совсем другая.

— Когда ты чемпион, хочется, чтобы отпуск длился как можно дольше?

— Всегда поначалу есть такое желание. Но уже через пару недель хочется вернуться, начать тренироваться, играть. Начинаешь скучать по работе.

— Что в первую очередь надо будет сделать в отпуске?

— Пока мы в Петербурге — у старшего ребенка еще школа. Потом дня на три куда-нибудь слетаем с супругой, а потом все вместе с детьми на море. Семья — это самый лучший отдых.