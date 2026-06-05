Кто выиграет ЧМ-2026? Прогноз редакции сайта «Матч ТВ»

Как минимум один вариант вас точно удивит!

Совсем скоро в Северной Америке стартует чемпионат мира по футболу, который в полном объеме покажет «Матч ТВ». Среди фаворитов — «обычные подозреваемые» (сборные, уже побеждавшие на турнире), а также долгое время ходящие вокруг да около большого успеха португальцы и нидерландцы. Впрочем, всегда найдутся одна-две команды, способные по-настоящему удивить. Не так давно в финале играли, например, хорваты, в шаге от решающего матча останавливались марокканцы, бельгийцы, уругвайцы и даже турки с корейцами. 19 июля мы узнаем лучшую сборную самого представительного в истории чемпионата мира.

Редакция сайта «Матч ТВ» сделала свой выбор. А вы за кого?

Англия

Никита Максимов, корреспондент

Для сборной Англии это уже 17-й чемпионат мира, но есть нюанс: «три льва» выигрывали турнир лишь один раз — ровно 60 лет назад. Все в курсе, как плохо и неудачно выступали англичане на чемпионатах мира в последних розыгрышах, но в этот раз лично для меня они главные фавориты. И вот почему:

1. Кубковая магия Томаса Тухеля

Можно по-разному относиться к немецкому тренеру, но он отлично готовит команды к турнирам на вылет: Кубок Германии с дортмундской «Боруссией», Кубок Франции, Кубок лиги и финал Лиги чемпионов с «ПСЖ», а также победа в главном клубном турнире Европы вместе с лондонским «Челси».

Отбор к ЧМ-2026 англичане под руководством Тухеля прошли очень легко: восемь побед в восьми матчах, разница мячей — 22:0. Группа тоже располагает — сборные Панамы и Ганы должны побеждать легко, но всё начнется с качественной проверки против хорватов.

2. Невероятный Харри Кейн

Сумасшедшие 61+7 по системе «гол+пас», второе место (14 голов) в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов в сезоне-2025/26. Вылет «Баварии» из турнира сократил шансы Кейна на «Золотой мяч», но чудо на чемпионате мира легко вернет 32-летнего Харри в гонку.

Важно, что Кейн не относится к типичным зависимым форвардам-замыкалам. Если нужно, он спустится за мячом и к собственным воротам, чтобы помочь команде выстроить игру. Но и про качества финишера забывать нельзя — статистика выше демонстрирует, кто такой основной форвард сборной Англии.

3. Падение антирекордов английских клубов

«Тоттенхэм» в прошлом сезоне взял первый трофей за 17 лет, одержав победу в Лиге Европы, «Кристал Пэлас» в 2025-м вообще впервые в истории что-либо выиграл — Кубок и Суперкубок Англии, а в этом стал победителем Лиги конференций. «Ньюкасл» завоевал Кубок лиги и получил трофей внутри страны впервые за 70 (!) лет, «Ковентри Сити» под руководством Фрэнка Лэмпарда стал первым в Чемпионшипе и сыграет в АПЛ впервые с 2001 года.

Сборная Англии, если не сейчас, то когда?

Аргентина

Никита Воробьев, выпускающий редактор

На прошлом чемпионате мира сборная Аргентины сплотилась вокруг Лионеля Месси, будто вся страна решила помочь главному герою поставить последнюю точку в карьере и окончательно закрепиться в статусе величайшего футболиста в истории. Но победа в Катаре не стала символом счастливого конца старой эпохи, а обозначила начало новой.

Лионель Скалони построил не команду одного турнира, а настоящую систему. После триумфа Аргентина только прибавила: уверенно забрала Кубок Америки без единого поражения, а затем максимально спокойно прошла отбор на ЧМ-2026. Сейчас у «альбиселесте» есть всё, что нужно большой сборной: баланс, характер, атмосфера и четкое понимание ролей внутри команды. Здесь нет токсичного деления на суперзвезд и остальных.

Команда сохранила чемпионский костяк, который стал только опытнее. Хулиан Альварес, Энцо Фернандес, Алексис Макалистер, Родриго Де Пауль, Кристиан Ромеро, Эмилиано Мартинес уже прошли через давление матчей, где цена ошибки была максимальной. В Катаре они пережили шок после поражения от Саудовской Аравии, выдержали нервную серию пенальти с Нидерландами, выстояли в безумной перестрелке с Францией в финале. Эта команда может играть ярко, красиво и со страстью, что отличает ее от большинства европейских сборных, предпочитающих структуру и прагматизм. Есть у нее и другое важное качество — умение выживать в хаосе больших турниров. А именно такие сборные обычно и становятся чемпионами.

Остается главный вопрос: а что Месси? Будет ли у него мотивация идти за еще одним титулом? Казалось бы, в 38 лет он уже выиграл всё возможное. Но есть важная деталь: чемпионат мира пройдет в Северной Америке, а сам Месси играет за «Интер Майами». Турнир станет для него почти домашним. Американская публика обожает великие спортивные истории и умеет превращать их в грандиозное шоу. Второй Кубок мира для величайшего футболиста поколения и триумфальное завершение карьеры в сборной главной звезды лиги — сюжет, от которого в США будут в восторге. И Месси это прекрасно понимает.

Бразилия

Артем Андриянов, корреспондент

За последние лет 50 не было ни одного турнира, на котором сборная Бразилии не представала бы фаворитом. ЧМ-2026 не будет исключением. Да, «пентакампеоны» не брали золото с далекого 2002-го, когда Роналдо в финале прибивал Германию. Да, каждый последующий чемпионат становился разочарованием, какая бы звездная команда ни была у бразильцев. Но видится, что именно в этот раз время пришло — сойдутся все звезды во всех смыслах слова.

У Бразилии снова один из самых мощных составов на турнире. Но когда было иначе? В этот раз главное вовсе не это. Теперь самое важное, что впервые за долгие годы у пятикратных чемпионов будет реально топовый тренер, а не физрук из 135-й школы Сан-Паулу. Карло Анчелотти спокойно доведет эту команду до победы, как делал это с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов образца сезонов-2021/22 и 2023/24.

Естественно, я гиперболизирую относительно прошлых тренеров, но более-менее успешный в сборной Тите и близко не обладал таким авторитетом, как Анчелотти. Я уже не говорю о том, что общественность просто сжирала каждого бразильского коуча — это и было одной из причин, почему команда не показывала свой максимум на чемпионате мира. Папа Карло же настоящий кремень. После работы в Мадриде и Милане ему вообще по барабану, что будут говорить болельщики и СМИ.

Ну и ключевое — умение итальянского специалиста работать со звездами. Он приобнимет Винисиуса, успокоит его в нужный момент, настроит, как это уже делал в «Реале». Причем Винни регулярно называл Анчелотти лучшим тренером для себя и постоянно отмечает в интервью, как тот изменил облик бразильской команды: «Мы стали играть лучше, мы счастливы и спокойны. Для меня его приход — лучшее, что случилось». И действительно, сейчас есть уверенность, что атмосфера в коллективе на турнире будет топовой. Итальянец приведет Бразилию к заветному шестому кубку чемпионов мира, в этом нет сомнений.

Германия

Илья Ерофеев, выпускающий редактор

Начиная с 1990 года немцы каждые 12 лет выходят в финал: 1990 — победа, 2002 — второе место, 2014 — снова победа. Логично, что команда способна добраться до решающих стадий и сейчас.

Основные надежды немецкие болельщики возлагают на Флориана Виртца и Джамала Мусиалу. 23-летние игроки прошли закалку на Евро-2024, где Германия не дошла до полуфинала во многом из-за спорного эпизода с неназначенным пенальти за игру рукой Марка Кукурельи. Но оба провели неоднозначные клубные сезоны: Виртц не выиграл трофеев с «Ливерпулем», а Мусиала из-за травм пропустил значительную часть сезона в «Баварии». Теперь они будут стремиться проявить себя на чемпионате мира.

Вообще состав сборной Германии — это сочетание универсальных игроков, некоторым из которых до статуса звезд мирового футбола не хватает самой малости. ЧМ может стать для них прорывным турниром. Среди них — Нико Шлоттербек, Давид Раум и Дениз Ундав.

Сборная Германии — это и сплав молодости и опыта. Например, 18-летний Леннарт Карл из «Баварии», дебютировавший за сборную весной, и опытный 31-летний Джошуа Киммих, проведший более 100 матчей за национальную команду, представляют разные поколения.

Возглавляет немцев один из самых талантливых молодых тренеров — 38-летний Юлиан Нагельсман. Он уже выигрывал Бундеслигу и Суперкубок Германии с «Баварией» и теперь нацелен на успех со сборной.

Единственной уязвимой линией немцев перед турниром была вратарская. Оливер Бауманн и Александр Нюбель вызывали тревогу. Однако спустя два года в сборную Германии вернулся 40-летний Мануэль Нойер. Его возвращение — мощнейший эмоциональный импульс для команды и ее болельщиков. А сам мотивированный Нойер захочет вновь осчастливить нацию — после триумфа на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году.

Группа у сборной Германии выглядит рабочей: Кюрасао, Кот-д’Ивуар и Эквадор — удобные соперники для набора формы и сыгранности перед плей-офф.

Испания

Евгений Шуваев, начальник отдела авторских материалов

Победу испанцам предрекают примерно все — от суперкомпьютера до букмекеров с экспертами. Кто мы такие, чтобы с ними спорить?

Начнем с того, что последний раз сборная Испании уступала кому-либо в основное время еще в марте 2023-го (!) — шотландцам в отборе на Евро. «Красная фурия» благополучно пробилась на тот чемпионат Европы и в итоге стала лучшей. Практически весь тот созыв по-прежнему в строю, и на подходе не менее талантливая молодежь. В квалификационной кампании ЧМ-2026 средний возраст стартового состава испанцев — 26 лет и 137 дней, наименьший среди европейских топов. Эти ребята не только не любят проигрывать, а некоторые даже не знают такого слова.

В команде умело сочетается атакующая мощь «Барселоны» на чужой половине поля и надежность «Арсенала» (где не последнюю роль играют испанцы) на своей. Обязательны элементы агрессивного прессинга/контрпрессинга, но с менее высокой линией обороны и без вялой стерильности при владении мячом, как было в сборной Луиса Энрике.

Кто и как в центре поля способен остановить пару Родри-Педри — это буквально восьмая математическая задача тысячелетия, за решение которой полагается миллион долларов.

Те, кто считают, что проблема Испании — в отсутствии топового центрфорварда (недооценка Микеля Оярсабаля связана скорее с фактором «маленького клуба»), могут вспомнить, что Евро-2012 испанцы вообще забрали без классического нападающего. Сейчас ту самую ложную девятку в состоянии сыграть Дани Ольмо, хорошую форму к лету набрал Ферран Торрес. Да и сам Оярсабаль свой гол в решающем матче непременно забьет. Просто потому, что всегда это делает в финалах.

Локальная интрига: кого будут наигрывать тренеры в товарищеских матчах перед ЧМ на позиции правого вингера. Ламин Ямаль, скорее всего, выйдет на поле не ранее третьего матча в группе. Сам факт того, что Ламин может пропустить какое-то время, опять же в плюс. Это возможность опробовать в боевом режиме новые варианты схем и исполнителей, и это свежие ноги лидера к решающим играм (матч против сборной Уругвая и плей-офф).

Да, наверняка вы слышали, что тренерский штаб возьмет в Америку несколько игроков вне заявки. На случай травм, неважной формы кого-то из основных и отработок нештатных ситуаций. Аналогично поступали аргентинцы на прошлом чемпионате мира. Помните, чем там всё закончилось?

Мексика

Реваз Куртанидзе, шеф-редактор

Мексика возьмет ЧМ. Дерзко? Сейчас поясню.

Впервые за долгое время у команды из Северной Америки есть действительно сбалансированный, а главное — сыгранный состав. Хавьер Агирре сколотил боеспособную команду, которая попытается блеснуть на домашнем чемпионате мира. В составе нет звезд топ-уровня, но хватает крепких ребят в каждой линии.

Сильный дуэт вратарей Асеведо — Ранхель разбавит легенда сборной Мексики Гильермо Очоа. В средней линии сразу 4–5 ярких футболистов без явного первого номера. Там точно солировал бы московский динамовец Луис Чавес, но хавбек только восстановился после разрыва крестообразных связок, и вряд ли тренер пойдет на риск и станет рушить командную игру ради почти нашего бойца.

В нападении у Мексики есть Рауль Хименес — некогда действительно очень грозный форвард. Сейчас он тоже неплох, но ему уже 35 лет — закат карьеры не за горами.

А вот о защите поговорим подробнее. Понимаете, мексиканцы на групповом этапе проведут три матча — два в Мехико, один в Гвадалахаре. В соперниках — ЮАР, Южная Корея и Чехия. Каждая из этих команд по зубам мексиканцам, а учитывая то, что игры будут домашними… Я искренне завидую тем, кто доберется на эти матчи. Помню, как в 2018-м мексиканцы приезжали на чемпионат мира в Россию, как они заполонили нашу столицу — временами казалось, что это уже какая-то Москвехико.

Домашние стены станут очевидным преимуществом Мексики, но ключевой момент, почему я верю в успех этой команды, — оборона. И всё дело в капитане Сезаре Монтесе. Гигант набрался опыта в матчах против команд Евсеева и Ташуева в России, а значит, готов ко всему. И если в играх с самыми яркими атакующими футболистами мира, которые играют, естественно, только в РПЛ, он научился действовать надежно, то со всякими французами и англичанами сможет и подавно. Плюс Монтес умеет забивать и сам, что периодически показывает как в сборной, так и в «Локомотиве».

Честно, думаю, остальным командам нечего ловить на чемпионате мира. Пускай уже отдают кубок «зелёным» и не дергаются. Лучший результат сборной Мексики на мировых первенствах — четвертьфинальная стадия. Но в 2026 году всё изменится.

Нидерланды

Василий Конов-младший, корреспондент

Вряд ли кто-то перед футбольными турнирами в XXI веке включил бы сборную Нидерландов в число главных фаворитов. Но эта команда постоянно где-то рядом, она всегда опасна. Кто предсказывал участие голландцев в финале ЧМ-2010? А они остановились в шаге от золота. Затем «оранжевые» подтвердили неслучайность этого достижения, став третьим в 2014-м. Далее, правда, последовал спад и смена поколений.

Сейчас же Нидерланды представляют из себя очень сбалансированную во всех линиях команду, в которой собраны выступающие в сильнейших европейских клубах футболисты в самом расцвете сил. При выходе на поле против звездных испанцев или французов у них точно не задрожат колени. В распоряжении Рональда Кумана большое количество качественных футболистов, ему определенно придется думать о составе перед каждой встречей, но это приятная головная боль. Соответственно, присутствует вариативность.

При Кумане два года назад сборной впервые после 20-летней паузы удалось попасть в медали чемпионата Европы. Эта команда и сейчас будет «темной лошадкой», которая вполне может дойти до финиша первой.

Ну и главное — в сборной Нидерландов есть настоящий лидер, который по-настоящему сплачивает вокруг себя коллектив, действует на команду, создает нужную атмосферу, а не тащит одеяло на себя. Речь о Вирджиле ван Дейке. Лучшему бомбардиру сборной Мемфису Депаю нужно напоминать, что в национальной команде у него получается ничуть не хуже, чем в клубах. Главного слова в сборной еще не сказали Френки де Йонг и Коди Гакпо.

В заключение обращу внимание на соперников сборной Нидерландов по группе: Япония, Швеция и Тунис. Это хорошая оппозиция, по итогам матчей с которой можно подойти к плей-офф во всеоружии. После игры с условной сборной Кюрасао такого эффекта добиться куда сложнее.

Португалия

Дмитрий Дубинин, корреспондент

Скажите, кто должен быть более мотивирован на предстоящий чемпионат мира, чем сборная Португалии?

Начнем с не слишком очевидных аргументов. Португалия никогда не выигрывала чемпионат мира. Лучший показатель — бронза в 1966 году (в матче за третье место была обыграна сборная СССР).

Большую роль будет играть новое поколение футболистов, каждый из которых выступает в основном составе одного из лучших европейских клубов. Возьмем хотя бы полузащиту. Жоау Невеш и Витинья сводят с ума соперников по Лиге чемпионов решительными, где-то даже нахальными действиями, дриблингом и легкостью. Чуть выше играет матерый Бруно Фернандеш, который по значимости точно войдет в топ-5 футболистов сборной Португалии за последние 20 лет.

Легко ли португальцы пройдут групповой этап и кто может им помешать? Противники на групповом этапе — раскрепощенная сборная Узбекистана, которая всегда готова удивить, выносливые конголезцы и крепкая, готовая толкаться Колумбия. Но первым не хватит опыта, сборной ДР Конго — индивидуальности, а колумбийцам — лидера, готового взять на себя игру в нужный момент. Всё это есть у Португалии в кратном размере. Они не пропускают крупные международные турниры и почти всегда доходят до решающих стадий, за индивидуальность и изобретательность будет отвечать та самая молодая и яркая полузащита, ну, а лидер… Его имя я до сих пор не называл, а оно всегда стоит особняком вместе с культовым празднованием: «Siiii».

Писать про тысячи регалий Криштиану Роналду не вижу смысла. Для Португалии он сердце, гладиатор и король. Привык побеждать и отвечать соперникам титулами. Прошлый чемпионат мира выиграл Месси и сборная Аргентины. Именно в такой последовательности, потому что вся страна играла за него, для него и за то, что он дал футболу, а он махал кисточкой и ярко раскрашивал тактическую игру талантом. Так почему же всей Португалии не ответить Лео и Аргентине, подняв Кубок мира над головой в июле 2026-го?

И последнее — Диогу Жота. Уверен, что каждый португалец держит в голове это имя перед выступлением сборной: как бы он нам помог! Каждый футболист команды Мартинеса захочет посвятить победу ему. Крутейшему вингеру и милому, доброму Диогу…

Франция

Артур Назаров, выпускающий редактор

Сборная Франции — команда практически без слабых мест. И у нее есть то, что на больших турнирах важнее красивой игры: скорость, мощь, опыт и расчетливость.

Сборная Дидье Дешама не всегда выглядит ярко, а иногда даже откровенно осторожничает. Но на крупных турнирах это скорее плюс. Французы умеют диктовать свои правила, но могут и подстроиться под соперника, чтобы в нужный момент больно уколоть. А колоть «трехцветным» есть кем. Килиан Мбаппе — один из лучших нападающих (если не лучший) по умению находить пространство. Перепасовка в центре поля, взгляд вперед, длинная передача, ускорение, прием и хладнокровный удар — классический алгоритм, который использует любая команда, за которую играет Донателло.

Главной же звездой команды на полях Северной Америки может стать другой человек — Майкл Олисе. Проводящий великолепный сезон вингер играет с такой легкостью, будто в соперниках ребята из средней школы, а не лучшие защитники чемпионата Германии и Европы в целом. Олисе пробил 50 очков по системе «гол+пас» и стал одной из важнейших деталей мюнхенской машины. Машины, которая могла откровенно заглохнуть прямо на поле, когда француз оставался в запасе.

Перечислять весь состав команды Дешама не имеет смысла, но, на секунду, там есть обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле, не по годам зрелый Дезире Дуэ, талантливый «жонглер» Райан Шерки, взрывной Жюль Кунде и, наконец, великий опорник и просто душка Н’Голо Канте. Страшно? Мне тоже.

Один из главных факторов, почему сборная Франции — мой фаворит ЧМ-2026, это длина и качество скамейки запасных. Если кто-то травмирован или не в форме, то на его место выходит игрок, который в другой сборной был бы звездой. Это особенно важно на чемпионате мира с его рекордной продолжительностью в 39 дней, многочисленными перелетами, изнуряющей жарой и психологическим давлением.

Еще один важный момент — возраст. Сборная Франции не выглядит командой, которая уже прошла пик. Наоборот, костяк достаточно молод, но уже обстрелян важными матчами, финалами и сериями пенальти. А сочетание голода и опыта делает «трехцветных» опаснее любой просто талантливой сборной.

И не стоит забывать, что этот чемпионат мира — последний для Дешама. Да, он уже приводил Францию к трофею, но это не значит, что у него нет должной мотивации. Дидье тренирует команду уже 14 лет, он построил эту сборную и привил ей стабильность. Считаю, последним танцем в США должен быть именно канкан.

Хорватия

Федор Туров, шеф-редактор

Перед каждым большим турниром хорватов пытаются списать со счетов, недооценить, отправить «на пенсию»: так было перед мундиалями в России и Катаре, то же самое и сейчас (на фоне провального Евро-2024). Но за последние восемь лет команда Златко Далича сыграла в решающем матче ЧМ-2018, завоевала бронзу ЧМ-2022, вышла в финал Лиги наций-2023. И именно поэтому это один из скрытых претендентов на победу на ЧМ-2026.

Отбор балканцы прошли практически идеально: первое место в группе без поражений. Команда выглядела очень взрослой: где требовалось — добавляла прессинг и забирала мяч под контроль, где можно было обойтись малой кровью — играла на результат, без изысков.

Сколько бы ни говорили про смену поколений, в Хорватии по-прежнему все вращается вокруг Модрича. Лука во всех ключевых играх отбора выходил в старте, а в менее значимых все равно появлялся на поле, добавляя команде уверенности и зрелости. Да, в 40 лет он все еще остается главным лицом команды и человеком, который может решить эпизод одним движением. В сборной вокруг него постепенно выстроился новый костяк — вместо Брозовича и Ковачича в треугольнике взаимодействуют Пашалич и Сучич.

Стоит отметить, что в порядке и другие лидеры: Анте Будимир провел лучший в карьере сезон за «Осасуну», забив 17 мячей в Ла Лиге, Андрей Крамарич 14 раз огорчил соперников «Хоффенхайма» по Бундеслиге, талантливый Петар Сучич уже внес вклад в чемпионство «Интера», заметно и влияние молодого Мартина Батурины в «Комо». По-прежнему на ведущих ролях в своих командах Никола Влашич, Иван Перишич и Доминик Ливакович.

Да, у команды есть проблемы. Товарищеские матчи с Бразилией и Колумбией показали, что хорватам тяжело против быстрого прессинга и вертикальных атак. Но именно поэтому Далич весь последний год экспериментирует со схемами и сочетаниями. Хорватия стала чаще играть через 4-2-3-1, быстрее доставлять мяч в финальную треть и активнее использовать подключения вторым темпом через Марио Пашалича и Ловро Майера.

Главная сила этой команды — сплоченность. Хорватия практически не разваливается по ходу турниров, умеет терпеть, держать структуру и вытаскивать, казалось, упущенные матчи. На чемпионатах мира это качество зачастую важнее звездных имен и яркого футбола. И если Даличу удастся сохранить баланс между опытом Модрича и энергией нового поколения, у «шашечных» будут реальные шансы на первый в истории Кубок мира.

Все игры чемпионата мира-2026 будут транслироваться одновременно на четырех каналах: «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru