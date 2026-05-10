«В 17 лет я закончил с футболом и ушел работать раздельщиком мяса». Интервью Беншимола из «Акрона»

Форвард из Кабо-Верде — о детстве, жизни в России и предстоящем чемпионате мира.

Жилсон Беншимол — один из самых необычных нападающих РПЛ. Большую часть карьеры футболист провел в Португалии, поиграл вместе с полузащитником «ПСЖ» Жоао Невешем и даже успел поработать мясником.

В тольяттинский «Акрон» форвард перешел летом 2024 года, а в текущем сезоне РПЛ забил шесть голов.

Корреспондент «Матч ТВ» встретился с футболистом в Тольятти и узнал:

как Беншимол в 17 лет закончил с футболом и работал мясником;

на что сборная Кабо-Верде сможет претендовать на чемпионате мира;

почему Месси круче Роналду;

как форвард принял решение о переезде в Россию и планирует ли он учить русский язык;

наказали ли его в клубе за празднование со спущенными шортами;

чему Беншимол научился в связке с Артемом Дзюбой.

«В 17 лет перемалывал фарш, из которого делают котлеты для бургеров»

— Как начинался твой путь в футболе?

— Я родился в Кабо-Верде. Спустя некоторое время моя мама уехала в Португалию в поисках лучшей жизни для нас. Нашла там работу в сфере услуг по уборке дома и спустя время забрала нас к себе в Португалию, где я начал заниматься футболом.

— Как понимаю, времена тогда были непростые. Насколько тяжело вам приходилось?

— Я не могу сказать, что это было как-то заметно. Возможно, потому что я был маленький, ходил в школу. Когда я просыпался в школу, моя мама уже уходила на работу, а возвращалась домой, когда я уже спал. Если быть честным, свою маму я видел только в субботу и воскресенье. Потому что остальные пять дней в неделю она почти весь день работала, чтобы у нас было все необходимое. Она старалась делать для нашей семьи все возможное, чтобы мы жили счастливо.

— У тебя большая семья?

— У меня есть два брата, они на данный момент работают в Португалии. В Россию пока не приезжали.

— Как получилось, что ты попал в футбол?

— Мой брат играл за «Дамайенсе». Сам я начинал в другом клубе и сначала занимался футзалом, а уже потом перешел в большой футбол. В этом мне помог брат.

— Занимался ли еще чем-то? Не у всех получается стать профессиональным футболистом.

— В предпоследний год чемпионата среди юношей до 17 лет я ушел из футбола и пошел работать в другое место. После этого ко мне домой пришел президент клуба и сказал: «У тебя еще есть год, чтобы поиграть на юношеском уровне. Если не получится — всегда успеешь вернуться к работе». Я прислушался к его словам и согласился.

— Получается, что ты закончил с футболом и ушел на другую работу?

— Да. На тот момент я продолжал играть в этом клубе и не ожидал, что дойду до профессионального футбола. В 17 лет я не видел себя там. Я и ушел работать раздельщиком мяса в место, где делают бургеры и другие мясные продукты.

— Мясник?

— Близко к этому. Знаете, когда привозят коров или других животных, сначала отдают их мясникам, которые это мясо разделывают на части. И все, что потом остается и не идет на всякие нарезки, забирал я. Перемалывал это, делал фарш, который шел на котлеты для гамбургеров. Место, где я работал, самое знаменитое в Португалии. Как раз там работает мой старший брат, и я тоже занимался этим.

— Сейчас часто туда возвращаешься?

— Конечно. Когда возвращаюсь в Португалию, то всегда иду туда. Меня там помнят, дают хорошую скидку на мясо, ха-ха. Поэтому часто бываю там, на Рождество или Новый год всегда закупаюсь именно там.

«Видел Роналду только издалека. Для меня топ-1 — Месси»

— Если говорить о футболе, ты сразу начал играть на позиции нападающего?

— Нет. До 16 лет я вообще играл на позиции крайнего защитника. Во втором сезоне на юношеском уровне меня перевели на позицию вингера, а уже после 17 лет я стал нападающим.

Была такая ситуация, что наш основной нападающий получил травму, и я в тот момент сказал, что могу сыграть в атаке. Потому что до этого, когда я играл латералем, больше действовал в атакующем стиле и редко возвращался назад. Меня поставили в атаку, я забил несколько мячей пв концовке сезона и уже следующий год начал в роли нападающего. На этой позиции и остался.

— Наверняка в молодежном футболе Португалии ты пересекался с кем-то из нынешних мировых звезд.

— Да. С Жоао Невешем из «ПСЖ» — мы вместе играли в «Бенфике». Еще пересекался с Тиаго Сантошем из «Лилля», а также с Элиасом Ашури, который сейчас выступает за «Копенгаген».

— Поддерживаешь с ними связь?

— Да. До сих пор сохраняю хорошие отношения почти со всеми. Скидываем фотографии друг другу, переписываемся о повседневной жизни.

— Как ты начал выступать за сборную Кабо-Верде?

— Это произошло как раз в последний год юниорского чемпионата. Я забил достаточно много мячей, турнир закончился в январе. И там начался карантин, а уже в августе ко мне подошел агент и сказал, что есть возможность перейти в «Эшторил». Мы воспользовались этой возможностью. Спустя 5 месяцев мне исполнилось 18 лет и появилась новая возможность — вызов за сборную Кабо-Верде.

— Мог ли ты оказаться в сборной Португалии?

— Нет. Повторюсь: в 17 лет я вообще хотел закончить с футболом. Поэтому о сборной Португалии я даже не мечтал.

— Сохраняешь мотивацию для выступления на ЧМ-2026?

— Без сомнений. Я сейчас очень мотивирован и хочу быть в своей сборной. Перед последними 4-5 вызовами я получал травму. Я бы даже сказал, что это были несчастные случаи. Конечно, я бы очень хотел выступить на чемпионате мира.

— Как оценишь шансы сборной Кабо-Верде на выход из группы Н, где также выступят сборные Испании, Уругвая и Саудовской Аравии?

— Футбол всегда непредсказуем. Очень часто бывает, что большие сборные проигрывают. Вы сами видите, что многие сильные команды даже не пробились на чемпионат мира. Да, теоретически мы слабее сборной Испании. Но шанс есть всегда — никто никогда не знает, как закончится матч.

— У Испании, возможно, не сыграет Ламин Ямаль. Это вам поможет?

— Думаю, не слишком поможет, ха-ха. Разница будет не такой большой, учитывая, какие футболисты есть в составе испанцев. Нельзя сказать, что отсутствие Ямаля повысит наши шансы.

— Этот чемпионат мира станет последним для Роналду. Ты хоть раз пересекался с ним?

— Только видел его издалека. Мы тренировались на базе, где сборная Португалии очень часто проводит свои сборы. Мы занимались на нижнем поле, а они — на верхнем.

— Для тебя Роналду — лучший футболист в истории?

— Нет. Для меня номер один — Лионель Месси.

— Почему?

— Кто смотрит футбол, тот поймет. Я видел, что Месси делает на поле, как именно он это делает. И как бы ни старались другие, очень сложно найти футболиста, который играл бы и забивал с такой легкостью.

«В России жилье намного дешевле, в Португалии это только четверть суммы»

— Как ты принял решение о переезде в Россию?

— Поначалу у меня были и другие варианты, но они не реализовались. После этого я дал согласие на переход в «Акрон». Перед тем, как переходить, я поговорил с Кевином Ленини (полузащитник «Краснодара», игрок сборной Кабо-Верде, — Прим. «Матч ТВ»). Он рассказал мне о лиге и о том, как устроена жизнь в России. В итоге я решил перейти в «Акрон».

— Были варианты из топ-5 лиг перед трансфером в «Акрон»?

— Были клубы из России и из другого чемпионата, который мне очень сильно нравиться — чемпионат Франции. Поэтому я начал раздумывать, куда мне лучше перейти для моей карьеры.

— Что ты знал о России до переезда?

— Честно говоря, почти ничего. В Португалии о России говорят не так много — в основном обсуждают политическую ситуацию, не более того.

— Что больше всего удивило тебя в России?

— Без сомнений, снег и климат — он здесь очень суровый. Снег я увидел впервые в жизни. В первый день это было даже классно, мне понравилось. Но потом… Это тяжеловато.

— Как тебе русская кухня?

— Мое любимое блюдо — плов, хоть это и узбекская кухня. В России я почти всегда ем его. Из местной кухни — борщ. Но плов мне нравится намного больше.

— Можно ли сравнить уровень сервиса в России и Европе?

— Если говорить об общении, то я выберу Португалию. В России люди более закрытые, и манера общения здесь кажется более жесткой. Иногда создается ощущение, будто со мной разговаривают агрессивно. Возможно, это просто особенности менталитета.

Что касается самого обслуживания, то сложно ответить на этот вопрос. Так как я часто сижу в ресторане один, мне очень быстро приносят блюда и заказы. Может быть, это зависит от времени.

— А цены?

— Если говорить об аренде жилья, то в России она обходится значительно дешевле. Здесь за квартиру я плачу столько, сколько в Португалии покрыло бы только четверть суммы. Такси здесь тоже заметно дешевле.

— Коммунальные услуги сам оплачиваешь? Передаешь показания?

— В нынешней квартире — нет. А вот в прошлой действительно приходилось этим заниматься. Я фотографировал показания и отправлял их хозяйке квартиры.

— Видно, что ты частично понимаешь русскую речь. Пробовал учить язык?

— Не сказать, что целенаправленно. Каждый день общаюсь с ребятами, где-то что-то слышу. Понимаю ваши вопросы, о чем пойдет речь, исходя из контекста.

— Не думал попробовать изучить русский?

— Честно говоря, нет. Это очень сложный язык — для меня почти без шансов, ха-ха. Пока знаю только плохие слова.

— У тебя необычная прическа. Как ухаживаешь за волосами в России?

— Пока не нашел в Тольятти барбера, который умеет работать с такими волосами. Поэтому сейчас все выглядит не лучшим образом, ха-ха. Но надеюсь, что в ближайшее время снова сделаю косички и найду мастера, который сможет мне помочь.

«Физически российский чемпионат сильнее португальского. В России очень высокий уровень футбола»

— Как тебе уровень российского чемпионата? Есть мнение, что его недооценивают.

— Я считаю, что в России очень высокий уровень футбола. Сама лига очень агрессивная. Если сравнить с Португалией, то там немного полегче играть — больше техники, качества футбола. Здесь же футбол очень быстрый, очень много единоборств, индивидуальных дуэлей, переключений из обороны в атаку. Поэтому здесь достаточно высокий уровень.

— Раньше считалось, что после топ-5 лиг идут Россия и Португалия. Какой чемпионат сильнее сейчас?

— Сложно ответить на вопрос, когда российские клубы не участвуют в еврокубках. Но в физическом плане российский чемпионат сильнее.

— Вспомни свой самый яркий матч в России?

— Один из матчей, который запомнился — против махачкалинского «Динамо» дома в прошлом году. Тогда мы выиграли 1:0. Если говорить про самый запоминающийся гол, то это мой первый гол в РПЛ — в выездном матче против «Ростова».

— Была история, когда ты отпраздновал гол в ворота «Локомотива» и спустил шорты. Какие были последствия?

— Я уже понял, что здесь немного другой менталитет и другое восприятие у людей. В Европе такие празднования можно увидеть чуть ли не каждую неделю, и на это никто особо не обращает внимания. После того случая меня часто спрашивали, почему я так сделал. Я понял, что многие просто не уловили смысл. Никакого плохого умысла не было — это было повторение празднования других европейских футболистов.

— Защитник, против которого тяжелее всего играть?

— Умар Сако из «Ростова». Потому что он достаточно агрессивный, специально выставляет руки. Это его манера игры. Возможно, в жизни он не такой. Но когда играешь против него, то понимаешь — либо тебя срубят, либо прилетит аккуратно локтем. Такие мелкие моменты.

— С чем связываешь, что «Акрон» весной долго не мог победить?

— Честно говоря, я сам не знаю. Наверное, потому что нам не хватало опыта. Мы каждый матч забиваем гол, создаем моменты, но тут же пропускаем и достаточно много. Было много матчей, где мы пропускали в концовке. Либо мы выигрывали, но упускали победу. Наверное, это из-за нехватки опыта. Нужно быть более умным в футбольном плане.

— Артем Дзюба говорил, что вы как будто прокляты. В матче с «Балтикой» ты снял проклятие?

— В какой-то момент я тоже начал об этом задумываться. Потому что невозможно постоянно проводить хорошие матчи и при этом не набирать очки. Но после победы над «Балтикой» надеюсь, что это все в прошлом.

— Есть уверенность, что «Акрон» не вылетит?

— Конечно. Без сомнений, мы останемся в РПЛ.

— Как на тебя и твою игру влияет Дзюба?

— Очень сильно. Дзюба — опытный футболист, легенда российского футбола. Он постоянно подсказывает во время матчей. Если раньше я чаще брал игру на себя, то рядом с ним стал лучше понимать, в какой момент нужно быстрее расстаться с мячом, отдать передачу или открыться в свободную зону. Потому что ты знаешь: мяч обязательно вернется, а Дзюба может отдать идеальный пас.

— Идеальное развитие карьеры лично для тебя?

— Я бы очень хотел попробовать себя в чемпионате Франции. Эта та лига, которая мне всегда нравилась.

— В идеале — «ПСЖ»?

— Чтобы играть там, мне нужно серьезно добавить в качестве, ха-ха.

