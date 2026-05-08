«Гол Литвинова что-то напомнил. Осталось только выиграть Кубок и ждать банку чудо-напитка от Глушакова». Интервью Титова

Легенда «Спартака» Егор Титов — о победном дерби с ЦСКА и выходе в Суперфинал Кубка России.

В среду на своем стадионе «Спартак» с третьей попытки преодолел стадию финала Пути регионов FONBET Кубка России — в присутствии почти 40 тысяч болельщиков «красно-белые» со счетом 1:0 обыграли ЦСКА. Ранее обладатель трофея-2022 на этой стадии турнира проигрывал «Балтике» и «Ростову».

Из интервью «Матч ТВ» с легендарным спартаковцем Егором Титовым, на протяжении многих лет носившим капитанскую повязку и ставшим шестикратным чемпионом России в составе родного клуба, вы узнаете:

— Первое за много лет полноценное присутствие фанатов на дерби оживило стадион?

— Это фантастика! Специально приехал на стадион заранее, чтобы посмотреть на трибуны, прочувствовать атмосферу. Матч получился одним из самых ярких за последние два-три года. Полуфинал Кубка России, классная обстановка, красивые перфомансы, красочное шоу с военными песнями — от просмотра всего этого вживую я остался в полном восторге. Спасибо «Спартаку» и РФС за такой праздник!

Уверен, на финальном матче в «Лужниках» нас будет ждать не менее достойный антураж, и подавляющее большинство болельщиков будут спартаковскими, а это очень поможет команде в борьбе за трофей.

У «Спартака» 24 мая будет прекрасный шанс пополнить клубный музей еще одним трофеем. И если команда выиграет Кубок России, никто не скажет, что сезон был провальным. И не забываем, что есть еще возможность выиграть бронзовые медали чемпионата.

— Литвинов стал героем дерби, забив красивейший гол?

— Футбол смотрел вместе с Денисом Глушаковым, и гол Руслана нам всем что-то напомнил (в 2016 году Глушаков забил победный гол «Амкару» (1:0), а «Спартак» стал чемпионом России — прим.). С Дэном переглянулись, улыбнулись и поняли, что это, возможно, какой-то знак свыше. Те же самые ворота, тот же верхний правый угол, осталось только выиграть Кубок и ждать банку чудо-напитка от Глушакова в подарок. Думаю, Денис лично вручит Литвинову презент и все вместе отметим победу на площади у Гладиатора.

***

— «Спартак» начал игру активно, доминировал весь первый тайм. Так и должен играть самый титулованный клуб России?

— Конечно! Но здесь вопрос психологии: готов ли так играть «Спартак» весь матч? Мне показалось, что нет, потому что второй тайм ЦСКА действовал лучше, был сильнее, и в какой-то момент просто простил «Спартак». Спасибо Максименко, что выручил команду в нескольких опаснейших моментах.

Да, есть результат — 1:0, победа и выход в финал Кубка. Но в какой-то момент я понимал, что «Спартаку» откровенно повезло. Однако, как мы знаем, везет сильнейшим.

— После игры нападающий ЦСКА Мусаев взял ответственность за поражение на себя.

— Он молодец, у него правильное отношение к футболу, к своим обязанностям на поле. У него большое будущее, это интересный футболист. Я помню тот момент, когда он мог забивать. Но не стал бы говорить, это была ошибка игрока ЦСКА, я бы похвалил Сашу Максименко за классную игру, за двойной сейв.

— Максименко играет так, что критики прикрыли рты.

— Видно, что вратарь прибавил по сравнению с началом весны. Саша выручает команду, это здорово, это придает уверенность всем игрокам. Осталось попробовать взять хотя бы один пенальти, чтобы чувствовать себя еще увереннее.

— Эпизод с удалением Облякова и последующей отменой красной карточки как оцените?

— С трибуны мне этот момент рассмотреть не удалось, но при просмотре повтора я бы оценил фол на «оранжевую» карточку. Со стороны Облякова не было откровенной грубости, он не шел в борьбу с агрессией, поэтому понимал, что будет вмешательство VAR и после похода к монитору Левников изменит свое решение. Так что все справедливо.

— Не будь VAR, никто бы не предъявил Левникову, что он ошибся, удалив капитана армейцев?

— Кто с какой стороны посмотрит на эпизод. Мне в этой истории понравилась реакция Облякова. Он понимал, что нарушил правила, получил красную карточку, но при этом вел себя уважительно, не стал прыгать, возмущаться и спорить с арбитром. Так и должен вести себя настоящий спортсмен.

***

— Жедсон снова сыграл на позиции крайнего защитника. Есть вероятность, что он там закрепится на долгий срок?

— Следующий этап будет таким: Рома Зобнин и Жедсон будут соперничать, кто из них быстрее наденет перчатки и встанет в ворота (смеется). Если серьезно, классно, что у тренера есть такие универсалы, которые могут играть практически везде. Ребята приносят огромную пользу, играя на непрофильной для себя позиции. Идет конец сезона, понятно, что накапливается усталость, и кому-то предоставляется пауза для набора кондиций. Тот же Денисов несколько последних матчей начинал в запасе, но выходит на свою позицию и играет надежно.

Поэтому не удивляюсь, когда вижу от Карседо такое сочетание игроков на поле. Команда от этого не страдает, в ее пользу говорит результат. Единственное, что я не понял в матче с ЦСКА, это замену Маркиньоса. Впереди у «Спартака» три важных матча, когда бразилец на поле — это одна история, без него — другая.

Недовольство Маркиньоса понятно, он хочет играть. Я тоже, будучи футболистом, на эмоциях совершал вещи, которые не должен был делать. Но понимал это уже потом. Уверен, Маркиньос быстро успокоился и понял правильность решения главного тренера, и у нас не будет той истории, что произошла недавно в одном столичном клубе.

— Незадолго до матча стало известно о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы Заболотного. Однако РУСАДА сняло временные ограничения, и Антон получил возможность доиграть сезон. Неприятная история для «Спартака» и футболиста?

— Очевидно, что у Антона не было злого умысла, чтобы принимать запрещенный препарат. Я был в такой же ситуации, и поддержка команды, моих друзей, болельщиков «Спартака» помогла мне справиться с отстранением. Уверен, что компетентные органы во всем разберутся. И тот факт, что Антона допустили до тренировок и игр, все может быть не так серьезно, как кажется на первый взгляд. Могу ему пожелать только одного — с достоинством выйти из этой неприятной истории.

