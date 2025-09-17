Игра Роналдиньо, слезы Кана, гений Хиддинка. Почему ЧМ-2002 — лучший в истории

Болельщики любят спорить о том, какой чемпионат мира можно назвать лучшим в истории. Кто-то вспоминает аргентинское танго в 1978 году, другие с ностальгией рассказывают о французском триумфе 1998-го.

Однако наш фаворит — это, безусловно, чемпионат мира 2002 года.

Да, в памяти ещё свежи скандалы с судейством, которые, кажется, на всю жизнь отбили охоту у футбольных чиновников проводить чемпионаты в Азии. И, конечно, мы помним, как грустно было следить за игрой российской сборной, приехавшей в Японию и Южную Корею будто бы лишь для того, чтобы устроить нам пару-тройку бессонных ночей.

Но всё же яркие моменты значительно перевешивают. О них сегодня и поговорим.

1. Шокирующий старт и ранний вылет фаворитов

Чемпионаты мира любят за непредсказуемость. И в этом смысле ЧМ-2002 превзошел все ожидания. Действующий чемпион — сборная Франции с Зинедином Зиданом — приехала защищать титул, но сенсационно провалилась. «Трехцветные» не только не вышли из группы, но и не забили ни одного мяча, став самой большой неудачей турнира.

Гус Хиддинк / Фото: © Shaun Botterill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Зато блеснули другие: сенегальцы с победой над Францией, американцы, которые вышли в четвертьфинал. А еще, конечно, сборная Южной Кореи. Подопечные Гуса Хиддинка совершили невероятное, добравшись до полуфинала. Подобные сенсации и стали визитной карточкой турнира.

2. Феерия в плей-офф

Бывают матчи, которые хочется показать своему безразличному к футболу другу, девушке или маме. Потому что ты уверен, что, посмотрев их, они полюбят этот вид спорта. Так вот плей-офф чемпионата мира в Корее и Японии практически целиком состоял из таких игр.

Чего только стоил легендарный матч 1/8 финала, где сборная Южной Кореи, подгоняемая бешеной поддержкой родных трибун, в невероятной по накалу борьбе одолела грозную Италию!

А как насчёт четвертьфинала между Бразилией и Англией? Чем не матч, достойный финала? Разумеется, в первую очередь игру запомнили благодаря одному человеку — Роналдиньо. Его шедевральный штрафной удар с почти 40 метров стал одним из самых обсуждаемых голов в истории чемпионатов мира. Искренне сочувствуем всем, кто увидел этот легендарный момент лишь на повторе годы спустя. В прямом эфире эмоции были непередаваемыми.

Роналдиньо (в центре) / Фото: © Richard Sellers/Allstar / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Роналдиньо, конечно, уникальный игрок. Он сумел стать кумиром сразу для нескольких поколений. У тех, кто видел его игру вживую, Ронни ассоциируется с ностальгией по яркой, беззаботной эпохе и лучшим матчам жёлто-зелёных.

Для зумеров, не заставших расцвет его карьеры, Роналдиньо — это икона стиля и главный герой YouTube-нарезок. Его трюки и голы стали вирусными и до сих пор собирают миллионы просмотров. Бразилец, по сути, заложил основу для всего, что сегодня считается «хайлайтами» в интернете.

3. Звезды и голливудская драма

Этот чемпионат подарил нам много ярких героев. Наверное, главный из них — Оливер Кан.

Немецкий вратарь в те годы находился на пике, выступая капитаном и лидером команды. А в Японии и Корее он выдал, пожалуй, мощнейший турнир в карьере, став единственным голкипером в истории, которого признали лучшим игроком чемпионата мира.

Оливер и выглядел как герой боевика. Эксцентричный харизматик с суровым взглядом, он напоминал человека, который не стоит на воротах, а спасает мир. А то, как расслабленно он жевал жвачку даже в самые напряжённые моменты игр, придавало его работе особую невозмутимость.

Оливер Кан / Фото: © picture alliance / Contributor / picture alliance / Gettyimages.ru

Однако в финале случилась трагедия. После ошибки Кана Роналдо забил первый гол, а затем и второй. Идеальная история голкипера закончилась слезами, но от этого она стала только более кинематографичной.

Вообще трофеи Криштиану Роналду и Лионеля Месси настолько приелись, что кажется, будто никто, кроме них, до недавнего времени не получал «Золотой мяч» в этом столетии. А ведь это совсем не так. С 2000 года, когда награду взял Луиш Фигу, до начала доминирования величайших, «Золотой мяч» успели получить ещё семь человек, и большинство из них блеснули на чемпионате мира в Японии и Корее.

4. Неповторимая Бразилия и трио РоРиРо

Признаться, в эпоху тотального прессинга, затяжных «перепасов» и сложных технико-тактических изысков мы порой скучаем по открытому футболу ранних двухтысячных.

Ведь это было время героев и индивидуального мастерства.

В футболе нет ничего более пленительного, чем гений на открытом пространстве, который обходит нескольких соперников, отдает сложнейший пас или бьёт издалека.

Роналдиньо (в центре) / Фото: © Ben Radford / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Конечно, ЧМ-2002 был богат на таких исполнителей, но особняком стоит легендарная сборная Бразилии. За успех отвечали Роналдо, Ривалдо и Роналдиньо — знаменитое трио РоРиРо. Они забили 15 мячей на троих, а Роналдо с восемью голами стал лучшим бомбардиром турнира, доказав, что его карьера после тяжелейшей травмы не закончена. Даже празднованию голов он умудрялся придавать элемент шоу, демонстрируя новую причёску «полумесяц», мгновенно ставшую хитом.

Противостояние Бразилии и Германии, двух лучших команд турнира, получилось в некотором смысле символичным. Короли зрелища взяли верх над прагматиками. Болельщики такое ценят особенно. Ведь чаще всего в футболе бывает наоборот.

5. Самый быстрый гол в истории турнира

За что ещё мы любим чемпионаты мира? Конечно, за выдающиеся рекорды.

И на азиатском турнире такой как раз был. В ничего не значащем, казалось бы, матче за бронзу между сенсационными турками и не менее удивительными хозяевами из Южной Кореи нападающий Хакан Шюкюр сделал то, что до него не удавалось никому.

Хакан Шюкюр / Фото: © Neal Simpson — EMPICS / Contributor / PA Images / Gettyimages.ru

Едва прозвучал стартовый свисток, как мяч оказался у турецкого форварда, и уже на 11-й секунде он вонзил его в сетку ворот Ли Вун-Джэ!

Этот рекорд сохраняется по сей день.

