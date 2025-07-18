BetBoom дарит клиентам билеты на Локомотив!

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В преддверии старта нового сезона РПЛ BetBoom для своих пользователей запускает акцию «Билеты за ставку». Поможет ли Бакаев забивать больше железнодорожникам? Сохранит ли свой статус Батраков? В новом сезоне РПЛ следите за «Локомотивом» с домашней трибуны, а BetBoom подарит вам билеты в рамках акции.

Акция продлится с 15 июля по 7 декабря 2025 г. Для участия необходимо быть зарегистрированным в BetBoom, подтвердить свое участие в акции и сделать ставку на сумму от 500₽ на любое событие в РПЛ.

Источник информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей — https://betboom.ru/.

Розыгрыш призов происходит во время события или серии событий.

Срок проведения акции: с «15» июля 2025 до «7» декабря 2025 включительно. Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения: https://betboom.ru/actions/just/lokomotiv

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