«Первый тайм был слабым»: тренер «Баварии» Компани — о поражении от «Бенфики»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани заявил, что его команда провела слабый первый тайм в матче группового этапа клубного чемпионата мира против «Бенфики».

Встреча группы C закончилась со счетом 1:0 в пользу «Бенфики». Автором решающего гола стал Андреас Шельдеруп.

— Первый тайм был совсем слабым. Условия не позволили играть подвижно. Во втором тайме мы создали много моментов и упустили много выходов один на один. Это футбол — нужно использовать свои шансы. В 1/8 финала нас ждал бы либо «Фламенго», либо «Челси». В любом случае сложный матч. Нам нужно хорошо подготовиться и сохранить импульс, полученный во втором тайме сегодняшней игры, — цитирует Bayern & Germany Компани.

«Бавария», конечно, в предсезонке, я так называю этот турнир, выглядит очень мощно. Кейн взялся за дело. Поэтому для меня, все равно, «Бавария» явный фаворит, — говорил до матча бывший футболист сборной России Руслан Пименов.

«Бенфика» набрала семь очков и вышла на первое место в группе. «Бавария», которая заранее гарантировала себе выход в плей‑офф, осталась на второй строчке с шестью очками.

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