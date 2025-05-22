Сто лет «Зениту». Полный путеводитель по празднованию юбилея петербургского клуба

В субботу «Зенит» проведет на «Газпром Арене» заключительный матч МИР РПЛ в сезоне-2024/25. А на следующий день, 25 мая, петербургскому клубу исполнится сто лет. «Матч ТВ» представляет полную программу того, что будет происходить в связи с этим событием на выходных в Санкт-Петербурге.

В субботу «Зенит» проведет на «Газпром Арене» заключительный матч МИР РПЛ в сезоне-2024/25. А на следующий день, 25 мая, петербургскому клубу исполнится сто лет. «Матч ТВ» представляет полную программу того, что будет происходить в связи с этим событием на выходных в Санкт-Петербурге.

От ста добрых дел до «Сине-бело-голубой стрелы»

Основная часть активностей, связанных со столетним юбилеем «Зенита», запланирована именно на 24 и 25 мая. Впрочем, это лишь вершина айсберга с точки зрения того, что было и еще будет в год столетия «сине-бело-голубых».

Еще в декабре 2024-го губернатор Санкт-Петербурга объявил 2025-й годом «Зенита». После чего под Новый год на Большой Морской улице, примыкающей к Дворцовой площади, появилась елка. Причем в горизонтально-парящем положении, символизируя зенитовскую стрелку. А в роли Деда Мороза успешно выступил игрок «Зенита» Александр Ерохин.

В феврале «Зенит» открыл «Клуб 100 добрых дел», в рамках которого до конца года будет реализовано сто социальных проектов в самых разных направлениях. К слову, сколько их осуществлено на данный момент, можно отслеживать на страничке проекта в режиме реального времени.

В марте на «Газпром Арене» перед игрой с ЦСКА состоялась церемония гашения марки к столетию «Зенита». Первым оттиск штемпеля на марку поставил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

В апреле легенды и действующие игроки «Зенита» запустили «Сине-бело-голубую стрелу» — специальный состав, который уже курсирует по синей линии Петербургского метрополитена. И, по сути, является музеем «Зенита» на рельсах. Кроме того, выпущены специальный юбилейный жетон и карта «Подорожник».

«Сине-бело-голубая стрела» / Фото: © ФК «Зенит»

А в начале мая было объявлено о том, что всем новорожденным, появившимся на свет в Санкт-Петербурге 25 мая, будет подарена «Медаль будущего чемпиона» — уникальный памятный знак, выпущенный Монетным двором в честь столетия «Зенита».

Добавим, что в 2025 году каждый домашний матч «Зенита» на «Газпром Арене» начинался с символического удара по мячу легенды клуба.

24 мая. День матча «Зенит» — «Ахмат»

Перед решающим матчем 30-го тура МИР РПЛ «Зенит» — «Ахмат» на «Газпром Арене» с 14:30 и вплоть до стартового свистка пройдут автограф-сессии легенд «Зенита». В них на разных площадках «Газпром Арены» участие примут Данни, Владислав Радимов, Александр Спивак, Владимир Кулик, Роман Березовский, Игорь Смольников, Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Томаш Губочан, Павел Погребняк, Константин Зырянов, Бруну Алвеш, Радек Ширл, Александр Кержаков, Виктор Файзулин, Кристиан Нобоа, Магомед Оздоев, Доменико Кришито, Игорь Денисов, Милан Вьештица, Фернандо Мейра, Александар Лукович, Николас Ломбертс.

Все они там же на «Газпром Арене» сыграют 25 мая в Winline Матче Легенд. Встретятся команды «Зенит» Ленинград и «Зенит» Санкт-Петербург.

В свою очередь матч с «Ахматом» «Зенит» сыграет в той же уникальной ретро-форме, что и одна из команд в Матче Легенд. Ее дизайн объединяет сразу несколько эпох. Продольная полоса отсылает к началу начал и «Сталинцу», воротник напоминает о футбольной моде 1950-60-х, а первая версия клубной стрелки использовалась до конца 1970-х, что наверняка вызовет ностальгию у болельщиков «Зенита» со стажем. Цветовая гамма формы сочетает три главных цвета клуба: насыщенный синий, белый и небесно-голубой.

Андрей Мостовой и Дуглас Сантос / Фото: © ФК «Зенит»

После игры «Зенит» — «Ахмат» в ночь с 24 на 25 мая во время разводки мостов на поднятом пролете Дворцового моста со стороны Зимнего Дворца будет показано яркое мультимедийное шоу, объединяющее памятные моменты из истории «Зенита».

25 мая. День столетия «Зенита»

В воскресенье, в день, когда «Зениту» исполнится сто лет, на Васильевском острове (точнее в пространстве «Севкабель Порт») с 11:30 начнет работу выставка «Зенит Петербург. 100 лет вместе».

Это один из самых масштабных проектов, посвященный юбилею клуба. Его можно назвать экспозицией-путешествием на площади более 2000 квадратных метров. С одной стороны, выставка представляет собой хронологический путь длиной в сто лет — от рождения современного «Зенита» в цехах Ленинградского металлического завода до больших европейских побед и статуса самого титулованного клуба России, а с другой — продемонстрирует связь команды с Петербургом.

На выставке «Зенит и Петербург. 100 лет вместе» впервые будут одновременно представлены все трофеи «Зенита», в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок СССР 1944-го и Кубок чемпионата страны 1984 года. Гости экспозиции увидят фотографии, личные вещи, документы, афиши и многое другое — всего около 2000 уникальных предметов, полученных из музеев и архивов Петербурга и Москвы, а также от коллекционеров, игроков и их родственников, тренеров, журналистов и болельщиков. Посетители выставки смогут воспользоваться индивидуальными аудиогидами, благодаря которым, услышат музыку и звуки с матчей и стадионов разных лет, а также воспоминания ветеранов и легенд петербургского клуба. Билеты на выставку «Зенит и Петербург. 100 лет вместе» уже доступны на официальном сайте «Зенита».

В 14:00 на «Газпром Арене» начнется Матч Легенд «Зенит» Санкт-Петербург — «Зенит» Ленинград. Полностью составы команд выглядят следующим образом:

«Зенит» Санкт-Петербург: Александр Кержаков (капитан), Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин, Томаш Губочан, Игорь Смольников, Деян Ловрен, Даниэль Кирицэ, Александар Лукович, Александр Анюков, Константин Зырянов, Олег Шатов, Саболч Хусти, Александр Горшков, Виктор Файзулин, Игорь Денисов, Кристиан Нобоа, Борис Чухлов, Лука Джорджевич, Андрей Аршавин, Алехандро Домингес.

Главные тренеры: Сергей Семак, Анатолий Давыдов, Вячеслав Мельников.

«Зенит» Ленинград: Владислав Радимов (капитан), Роман Березовский, Вячеслав Малафеев, Доменико Кришито, Милан Вьештица, Николас Ломбертс, Бруну Алвеш, Фернандо Мейра, Юрий Жирков, Роман Широков, Владимир Быстров, Анатолий Тимощук, Данни, Магомед Оздоев, Радек Ширл, Александр Спивак, Павел Погребняк, Владимир Кулик, Владимир Клементьев.

Главные тренеры: Анатолий Бышовец, Николай Воробьев, Борис Рапопорт.

Игра пройдет в формате два тайма по 35 минут. После финального свистка легенды все вместе совершат круг почета и отпразднуют сотый день рождения «Зенита» вместе со зрителями.

Перед игрой, с 12:00 до 13:50, как и накануне, на разных площадках «Газпром Арены» состоятся автограф-сессии, в которых примут участие как легенды, так и действующие игроки «Зенита»: Аркадий Афанасьев, Александр Захариков, Дмитрий Давыдов, Игорь Зазулин, Константин Лепехин, Олег Власов, Алехандро Домингес, Юрий Лодыгин, Артур Юсупов, Саболч Хусти, Алексей Гасилин, Дмитрий Радченко, Алексей Катульский, Дуглас Сантос, Педро, Евгений Латышонок, Юрий Горшков, Сергей Волков, Александр Ерохин, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Нино, Густаво Мантуан, Лусиано, Денис Адамов.

Кроме того, за час до стартового свистка на главной сцене «Газпром Арены», расположенной в чаше стадиона, выступят не менее легендарные петербургские группы и преданные болельщики «Зенита»: группа «НЭП» и группа «Бивни», чьи композиции, посвященные «Зениту», в свое распевали всем «Петровским».

Группа «Бивни» / Фото: © Группа «Бивни»

После завершения Матча Легенд его участники отправятся в центр Санкт-Петербурга по главным водным артериям города, образовав «сине-бело-голубую» флотилию. Узнать ее можно будет по празднично оформленным теплоходам с игроками и легендами клуба на борту. Возле стадиона «Петровский» флотилию пополнит корабль с фанатами и болельщиками. Конечным пунктом маршрута станет «Севкабель Порт». Здесь с 14:00 на специально организованной площадке при помощи больших экранов будет организована трансляция Матча Легенд.

А сразу по его окончании начнется яркий музыкальный фестиваль с выступлениями популярных артистов.

Апогеем праздника станет появление на сцене всех зенитовских команд, прибывших в «Севкабель Порт» в составе «сине-бело-голубой» флотилии.

Впрочем, празднование столетия «Зенита» 25 мая не закончится. Оно продолжится до конца года. Продолжит работу проект «100 добрых дел», уже анонсирован выход документального сериала, посвященного «Зениту». Кроме того, запланировано много других событий в рамках года «Зенита» в Санкт-Петербурге.

Прямую трансляцию Winline Матча Легенд «Зенита» смотрите 25 мая с 13:30 (мск) на канале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Winline Матч Легенд ФК Зенит

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