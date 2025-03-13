«Мой турецкий брат». Хабиб Нурмагомедов встретился с Месутом Озилом

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с экс‑футболистом испанского «Реала» и английского «Арсенала» Месутом Озилом.

— Было приятно встретить тебя, мой турецкий брат. Настоящая легенда футбола и очень хороший человек, — подписал пост в социальных сетях Нурмагомедов.

36‑летний Озил — немец турецкого происхождения. Он является чемпионом мира в составе сборной Германии. Месут завершил карьеру футболиста в марте 2023 года.

В конце февраля стало известно, что Озил стал членом правления партии справедливости и развития, возглавляемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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