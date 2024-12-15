Пономарев назвал Игнашевича лучшим тренером года в России

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев назвал Сергея Игнашевича лучшим тренером России по итогам 2024 года.

Последним местом работы Игнашевича была «Балтика», с которой он дошел до Суперфинала Кубка России и вылетел из РПЛ.

— Игнашевич — лучший тренер России в 2024 году. Сергей Николаевич довел «Балтику» до финала Кубка страны. Да, калининградцы вылетели из РПЛ, но играла хорошо. А что, сильнейший наставник только тот, чья команда возглавляет турнирную таблицу? На первом месте идет «Краснодар», который тренирует Мурад Мусаев. Но у «быков» полно иностранцев в составе. Также как у Сергея Семака в «Зените». Если бы российские футболисты играли, я бы их назвал, — цитирует Пономарева «РБ Спорт».

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Источник: «РБ Спорт»

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