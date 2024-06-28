Расписание матчей плей-офф Чемпионата Европы по футболу: календарь и турнирная сетка ЕВРО-2024

После группового этапа шансы на титул сохраняют 16 команд. Рассказываем, кто с кем играет и на кого выходит.

После группового этапа шансы на титул сохраняют 16 команд. Рассказываем, кто с кем играет и на кого выходит.

В групповом этапе ЕВРО-2024, который проходит в Германии с 14 июня по 14 июля, приняли участие 24 команды. В плей-офф пробились 16 сборных: по две лучшие в каждой из шести групп и четыре лучших среди команд, ставших третьими.

В плей-офф пробились 16 команд

Из группы А — Германия (1), Швейцария (2)

Из группы В — Испания (1), Италия (2)

Из группы С — Англия (1), Дания (2), Словения (3)

Из группы D — Австрия (1), Франция (2), Нидерланды (3)

Из группы E — Румыния (1), Бельгия (2), Словакия (3)

Из группы F — Португалия (1), Турция (2), Грузия (3)

Плей-офф начнется 29 июня со стадии 1/8 финала. 29, 30 июня, 1 и 2 июля состоятся по две встречи. Матчи четвертьфинала пройдут 5 и 6 июля, а полуфиналы запланированы на 9 и 10 июля. Финал пройдет 14 июля на «Олимпиаштадион» в Берлине. Матч за третье место на чемпионатах Европы не предусмотрен.

Расписание матчей плей-офф 1/8 финала ЕВРО-2024 (время — московское)

29 июня, суббота

Швейцария (А2) — Италия (B2) — 19:00 («Олимпиаштадион», Берлин)

Германия (A1) — Дания (C2) — 22:00 («BVB-Штадион», Дортмунд)

30 июня, воскресенье

Англия (С1) — Словакия (Е3) — 19:00 («Арена АуфШальке», Гельзенкирхен)

Испания (В1) — Грузия (F3) — 22:00 («Кельн Штадиум», Кельн)

1 июля, понедельник

Франция (D2) — Бельгия (E2) — 19:00 («Дюссельдорф-Арена», Дюссельдорф)

Португалия (F1) — Словения (C3) — 22:00 («Франкфурт Арена», Франкфурт)

2 июля, вторник

Румыния (E1) — Нидерланды (D3) — 19:00 («Арена Мюнхен», Мюнхен)

Австрия (D1) — Турция (F2) — 22:00 («Лейпциг Штадиум», Лейпциг)

Расписание матчей плей-офф ½ финала ЕВРО-2024

9 июля, вторник

Победитель четвертьфинала (1) — победитель четвертьфинала (2) (полуфинал 1) — 22:00

10 июля, среда

Победитель четвертьфинала (4) — победитель четвертьфинала (3) (2) — 22:00

Финал ЕВРО-2024

14 июля, воскресенье

Победитель полуфинала (1) — победитель полуфинала (2) — 22:00.

29 июня телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет матчи 1/8 финала чемпионата Европы Швейцария — Италия (19:00 мск) и Германия — Дания (22:00 мск). Также за ходом встреч также можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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