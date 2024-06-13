ЕВРО-2024 по футболу: формат, фавориты, звезды и игроки РПЛ, которые примут участие

Все, что нужно знать о чемпионате Европы по футболу-2024. И даже больше.

Все, что нужно знать о чемпионате Европы по футболу-2024. И даже больше.

Где пройдет ЕВРО-2024 по футболу

С 14 июня по 14 июля в Германии пройдет главное футбольное событие года — чемпионат Европы по футболу — 2024. За титул побьются 24 лучшие сборные континента. Матчи пройдут в 10 городах: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Телеканал «Матч ТВ» эксклюзивно покажет 34 игры турнира, включая матч открытия и финал. Остальные 17 игр будут доступны в записи на каналах семейства «Матч!». Кроме того, на ресурсах «Матч ТВ» можно будет посмотреть лучшие моменты всех игр ЕВРО‑2024 по футболу.

В Германии прекрасно знают, как проводить крупные футбольные турниры. В 2006-м там состоялся чемпионат мира. С тех пор немецкие стадионы не сказать, что сильно устарели. Например, «Альянц Арена» в Мюнхене и «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде стабильно входят в топ лучших арен мира. К слову, матчи предстоящего ЕВРО-2024 по футболу примет стадион, который не был задействован во время ЧМ-2006 — это «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. У немцев богатый выбор с точки зрения инфраструктуры.

Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине. Арены в Мюнхене и Дортмунде примут полуфинальные матчи.

Формат турнира

ЕВРО-2024 — третий по счету турнир, в финальной части которого принимают участие не 16, а 24 команды. Боссам УЕФА понравился этот формат, ведь он гарантирует неожиданности вроде прорыва Уэльса в полуфинал в 2016-м и Дании в 2021-м. При прежних раскладах этих сборных могло не оказаться на турнире в принципе.

С 2016-го 24 команды делятся на шесть групп, из которых напрямую в 1/8 финала выходят две, занявшие первое и второе места. Также участницами матчей на вылет становятся четыре лучшие сборные из числа тех, что финишируют в своих квартетах третьими.

Определяться они будут по следующим критериям:

наибольшее количество очков, набранных в матчах группового этапа;

наибольшая разница забитых и пропущенных мячей в матчах группового этапа;

наибольшее количество забитых мячей в матчах группового этапа;

количество побед в матчах группового этапа;

наименьшее количество дисциплинарных очков фейр-плей (1 очко — за жёлтую карточку, 3 очка — за красную карточку, 3 очка — за удаление за две жёлтые карточки);

позиция команды в общем рейтинге отборочного турнира.

Состав групп

Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

Группа В: Испания, Хорватия, Италия, Албания

Группа С: Словения, Дания, Сербия, Англия

Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция

Группа Е: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина

Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия

Главные фавориты

Германия

Почему может выиграть: потому что играют дома при бешеной поддержке своей публики. Немцы провалили три последних крупных турнира — не вышли из группы на чемпионатах мира в 2018-м и 2022-м, а также бесславно вылетели от Англии в 1/8 ЕВРО-2020. Лимит подобных неудач они исчерпали.

У Германии все еще крутой состав и очень талантливый тренер Юлиан Нагельсманн. Немцы будут предельно мотивированы, буквально каждому игроку из состава этой команды есть что доказывать.

Например, для 34-летнего Крооса матчи грядущего ЕВРО-2024 по футболу станут заключительными в карьере. Этот парень всегда стремится к идеалу. 1 июня Кроос в шестой раз выиграл Лигу чемпионов в составе «Реала». Победа на домашнем ЧЕ-2024 позволит ему уйти настолько красиво, насколько это в принципе возможно.

Франция

Почему может выиграть: потому что прагматичный стиль крайне редко подводит Дидье Дешама. За долгие годы в сборной он трижды приводил ее к медалям крупных турниров: серебро ЕВРО-2016, победа на чемпионате мира в 2018-м и второе место спустя четыре года в Катаре с хет-триком Килиана Мбаппе и драматичной серией пенальти.

У Франции в каждой линии по несколько топ-игроков и едва ли не самая мощная полузащита на турнире: Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени, Уоррен Заир-Эмери, Антуан Гризманн, Кингсли Коман и Усман Дембеле. На бумаге этот набор смотрится просто монструозно. А когда вспоминаешь, что в нападении у французов, помимо Мбаппе, еще и Маркус Тюрам с вечным Оливье Жиру, то автоматом хочешь отдать этим ребятам титул уже сейчас.

Англия

Почему может выиграть: потому что не может всегда не везти. Гарет Саутгейт был максимально близок к титулу со сборной Англии три года назад. Тогда его команда проиграла домашний финал ЕВРО в серии пенальти Италии. После этого случилось поражение в четвертьфинале ЧМ-2022 от Франции при неплохой игре. Саутгейт продолжил работу, но сейчас понимает, что предстоящий ЕВРО-2024 по футболу — последний шанс для него.

Несмотря на убойное давление, этот специалист остается верен своим принципам — везет в Германию сбалансированный состав, в котором не нашлось места таким парням, как Джек Грилиш и Джейдон Санчо. Зато в нем есть игроки из «Кристал Пэлас» — Эберечи Эзе и Адам Уортон. В случае провала Саутгейту это обязательно припомнят.

Италия

Почему может выиграть: потому что кубки всегда берет оборона. А с этим компонентом у сборной Италии всегда полный порядок. Кроме того, итальянцы все еще действующие чемпионы Европы. Они драматично пролетели мимо двух последних чемпионатов мира, но на ЕВРО всегда собираются. С 2000 года у Италии — три финала ЧЕ.

На ЕВРО-2024 по футболу команду везет Лучано Спаллетти. Он собрал очень ровный состав, в котором выстрелить может каждый. Начиная от капризного капитана «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, заканчивая форвардом «Дженоа» Матео Ретеги, который запускал свою карьеру в Аргентине.

Испания

Почему может выиграть: потому что главный тренер Луис де ла Фуэнте отлично знает возможности игроков. Он быстро создал управляемую команду, в которой четко распределены роли и соблюдается баланс между опытными игроками и молодежью. При этом де ла Фуэнте смело везет на ЕВРО-2024 по футболу 16-летнего Ламина Ямаля и будет давать ему время.

На последних крупных турнирах Испания выглядела местами пресно и догматично. Яркие личности вроде Ямаля и Нико Уильямса должны добавить краски в рациональный футбол, который ставит де ла Фуэнте.

Португалия

Почему могут выиграть: потому что шикарный состав должен реализовать свой потенциал. Под руководством Роберто Мартинеса Португалия выиграла все официальные матчи. Правда, тут нужна поправка — соперники в отборе к ЕВРО-2024 по футболу у его команды были откровенно слабые: Исландия, Лихтенштейн, Люксембург, Босния и Герцеговина и Словакия. В такой компании португальцы круто покуражились, забив больше всех голов в квалификации — 36.

На свой последний ЕВРО в карьере едет Криштиану Роналду. Он переписал все рекорды результативности в Саудовской Аравии и твердо намерен забрать титул со сборной. А если Криштиану чего-то очень сильно хочет, то остановить его трудно. В сборной Португалии у него будет куча помощников: Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Витинья, Рафаэл Леау, Жоау Феликс и Гонсалу Рамуш.

Сборные, которые могут удивить

Хорватия

Хорватов можно по умолчанию записывать в категорию фаворитов. В конце концов, эти ребята брали медали на двух последних чемпионатах мира. Но перед стартом каждого крупного турнира кажется, что в этот раз они точно не смогут.

Главные звезды Хорватии постепенно уходят в закат: Луке Модричу уже 38 лет, Иван Перишич сменил АПЛ на «Хайдук», а Марцело Брозович уехал на заработки в Саудовскую Аравию. Йошко Гвардиол и Мартин Батурина выглядят перспективными щеглами, но вряд ли готовы тащить сборную прямо сейчас.

Впрочем, у Хорватии всегда остается магия Златко Далича. Это уникальный тренер, который с помощью правильных слов и пары перестановок способен перевернуть любой матч. А еще хорваты очень круто бьют пенальти. Если в плей-офф все вдруг дойдет до серии, там они будут чувствовать себя королями.

Сербия

У сербов тяжелая группа с Англией, Данией и Словенией. Но они могут выйти из нее с третьего места. В составе сборной Сербии хватает крутых исполнителей: Никола Миленкович, Душан Тадич, Филип Костич, Сергей Милинкович-Савич, Александар Митрович и Душан Влахович.

На турнирах сборных далеко не все решают тактика и другие чисто футбольные составляющие. Зачастую многое зависит от атмосферы в коллективе и хорошей физической подготовки. Очевидно, что сербов не нужно учить играть в футбол. Если главный тренер команды Драган Стойкович проведет качественную психологическую работу и сплотит команду, в плей-офф она может прорваться далеко.

Грузия

Бывший защитник сборной Франции Вилли Саньоль проводит великолепную работу с командой Грузии. Он протащил ее на ЕВРО-2024 по футболу через стыковые матчи, пройдя Люксембург и Грецию. У Грузии очень куражная сборная, которая никого не боится.

Именно смелость может помочь грузинам не просто выжить в группе с Турцией, Португалией и Чехией, а выйти в плей-офф с третьего места. По именам у них все неплохо — есть надежный вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили, бомбардир «Меца» Жорж Микаутадзе и звезда «Наполи» Хвича Кварацхелия, которого хотят все топ-клубы мира.

С международным опытом у ряда игроков Грузии полный порядок: Гурам Кашия и Джаба Канкава сыграли более 100 матчей за национальную сборную, Соломон Кверквелия, Отар Какабадзе и Ника Квеквескири — не менее 50. Баланс молодости и опыта соблюден.

Австрия

Болельщики «Локомотива» вспоминают Ральфа Рангника с ироничной улыбкой. В Манчестере тоже не могут сказать про него ничего хорошего. Но в Австрии работа Рангника всех устраивает. Он уверенно вывел сборную на ЕВРО-2024 по футболу и явно намерен пробиться в плей-офф из группы с Нидерландами, Францией и Польшей.

У австрийцев ровный состав с опытными звездами. Конрад Лаймер, Марсель Забитцер и Марко Арнаутович построили классные карьеры в клубах. У них явно есть мотивация пошуметь и со сборной. Как есть и уверенность в собственных силах. С сентября 2022-го австрийцы проиграли только один матч — Бельгии в отборе к ЕВРО-2024 по футболу (2:3).

Главные звезды турнира

Килиан Мбаппе, Франция

Мбаппе провел не лучший сезон за «ПСЖ», но в сборной почти всегда выдает топ-турниры. Именно он тащил Францию на ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Мбаппе мечтает о «Золотом мяче» и предельно замотивирован перед переходом в «Реал».

Джуд Беллингем, Англия

Беллингем провел потрясающий дебютный сезон в «Реале» — выиграл Ла Лигу с Лигой чемпионов, суммарно забив во всех турнирах 23 гола и отдав 13 результативных передач. В свои 20 лет этот парень обладает выдающимся набором навыков — может играть в центре поля и под нападающим, круто действует на стандартах и обладает лидерскими качествами. Джуд — практически идеальный игрок.

Харри Кейн, Англия

Многие смеялись, что Кейн перешел в «Баварию», и команда впервые за 12 лет проиграла чемпионат Германии. Мол, парень перевез из «Тоттенхэма» в Мюнхен ген лузерства. Но по факту за неудачи «Баварии» надо спрашивать с тренера Томаса Тухеля и клубных менеджеров. А Кейн в дебютном сезоне за немецкую команду забил 44 гола и отдал 12 передач в 45 матчах во всех турнирах. Кейн — топ-бомбардир, способный вонзить мяч в сетку, не имея толком серьезных моментов.

Тони Кроос, Германия

Кроос едва ли не идеальный полузащитник, который на протяжении всей карьеры пасует с точностью выше 90 процентов. К сожалению, этот сезон — последний для него в профессиональном футболе. Это лишний повод смотреть матчи ЕВРО-2024 по футболу, чтобы насладиться игрой большого мастера.

Роберт Левандовски, Польша

Левандовски не впечатлил в дебютном сезоне в составе «Барселоны», но все равно остается большим игроком. Предстоящий ЕВРО-2024 по футболу с большой долей вероятности последний крупный турнир сборных для топ-форварда Польши. Кстати, Левандовски едет в Германию с травмой и пропустит минимум один матч группы — с Нидерландами.

Криштиану Роналду, Португалия

Роналду — голевая машина, которая не останавливается. Даже после отъезда в саудовский «Аль-Наср» португалец не выпадает из инфополя. Он бьет бомбардирские рекорды и едет на свой шестой чемпионат Европы в карьере с единственной мотивацией — выиграть титул.

Лука Модрич, Хорватия

Модрич — еще один суперветеран, который не собирается останавливаться. Он будет играть за «Реал» и в следующем сезоне. Модричу уже 38 лет, но игра сборной Хорватии по-прежнему строится вокруг него. ЕВРО-2024 по футболу — отличная возможность в очередной раз насладиться потрясающим футбольным интеллектом хорватской суперзвезды.

Вирджил Ван Дейк, Нидерланды

Ван Дейк — единственный защитник в этом топе. Он был не так ярок в минувшем сезоне в составе «Ливерпуля», но в сборной Нидерландов от него зависит очень многое. Ван Дейк — лидер, который оказывает серьезное влияние на игру команды. Пожалуй, он единственный доминирующий защитник в мире.

Звезды, которые не приедут

Френки де Йонг и Тен Копмейнерс, Нидерланды

Сборная Нидерландов лишилась двух ключевых игроков центра поля. Никто не удивится, если у команды Рональда Кумана на ЕВРО-2024 по футболу возникнут проблемы с доставкой мяча в атаку. Де Йонг не успел восстановиться из-за очередного рецидива травмы лодыжки, а Копмейнерс, выдавший шикарный сезон в «Аталанте», получил повреждение на разминке перед недавним товарищеским матчем с Исландией.

Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Джек Грилиш, Англия

Рэшфорд провел слабый сезон за «Манчестер Юнайтед», Грилиш — не разрывал в «Сити». Санчо круто перезагрузился благодаря аренде в «Боруссии», но Саутгейт сделал выбор в пользу других исполнителей.

Тибо Куртуа, Бельгия

Куртуа пропустил почти весь сезон из-за разрыва крестообразных связок, но восстановился и в концовке провел пять матчей за «Реал», не пропустив ни разу. В том числе в победном финале Лиги чемпионов. И все равно это не аргумент для главного тренера Бельгии Доменико Тедеско, с которым Куртуа вступил в конфликт из-за капитанской повязки.

Давид Алаба, Австрия

В декабре прошлого года Алаба порвал «кресты» и не успел восстановиться. Это очень серьезная потеря для сборной Австрии. Впрочем, на ЕВРО-2024 по футболу Алаба все равно едет. Рангник уговорил его войти в свой тренерский штаб.

Люка Эрнандес и Кристофер Нкунку, Франция

Невезучий Эрнандес получил разрыв крестообразной связки в полуфинале Лиги чемпионов против «Боруссии». Он уже получал аналогичное повреждение в первом же матче на ЧМ-2022. Теперь пропустит второй крупный турнир в составе сборной. Нкунку почти не играл за «Челси» — помешали травмы и трудности с адаптацией.

Гави, Испания

Топ-проспект «Барселоны» восстанавливается после тяжелейшего разрыва «крестов». Сообщается, что Гави может вернуться на поле не раньше ноября, то есть спустя год после получения травмы. Очень жаль, ведь его связка с Педри могла стать основой полузащиты сборной Испании на ЕВРО-2024 по футболу.

Матс Хуммельс, Марко Ройс, Леон Горетцка, Серж Гнабри, Юлиан Брандт, Карим Адейеми, Германия

По тем или иным причинам Нагельсманн отказался от целого набора крутых игроков. Одни не вписываются в его схему, других он считает угрозой своему авторитету. Гнабри весь сезон мучился с травмами, а на место Адейеми есть более сильные игроки, хотя он был хорош в Лиге чемпионов. Вот отсутствие Брандта в итоговой заявке по-настоящему удивляет.

Знакомые из РПЛ, которые едут на ЕВРО-2024 по футболу

РПЛ на ЕВРО-2024 по футболу будет представлена четырьмя игроками: защитник Марио Митай из «Локомотива» и форвард «Рубина» Мирлинд Даку сыграют за Албанию, вылетевший с «Сочи» Ванья Дркушич зарубится за Словению, а ставший ведущим игроком обороны «Спартака» Срджан Бабич покажет себя в футболке Сербии.

Но наших старых знакомых на ЕВРО-2024 по футболу будет гораздо больше. Сразу несколько бывших тренеров «Спартака» повезут свои сборные на чемпионат континента — это Тедеско (Бельгия) и Мурат Якин (Швейцария). Лучано Спаллетти, выигрывавший титулы с «Зенитом», возглавляет Италию.

Хвича Кварацхелия и Соломон Кверквелия, игравшие за «Локомотив» и «Рубин», представят сборную Грузии. За нее также сыграют Джемал Табидзе и Зурико Давиташвили, сменившие ряд команд в России.

За Хорватию сыграют Никола Влашич (экс-ЦСКА) и Марио Пашалич (экс-«Спартак»). Еще один бывший армеец Яка Бийол едет в Германию в составе сборной Словении. Защитник Урош Спайич, игравший за «Краснодар», попал в заявку Сербии. За Бельгию обязательно сыграет бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.

Ян Кухта, который ненадолго отметился в «Локомотиве», вошел в состав команды Чехии. А Себастьян Шиманьский (экс-«Динамо») и Дамьян Шиманьский (экс-«Ахмат») представят сборную Польши.

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