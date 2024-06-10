Расписание матчей Чемпионата Европы по футболу: состав групп и календарь игр ЕВРО-2024

ЧЕ-2024 в Германии стартует 14 июня и продлится до 14 июля.

ЧЕ-2024 в Германии стартует 14 июня и продлится до 14 июля.

Чемпионат Европы по футболу 2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В борьбу за титул вступят 24 команды. Сборная Германии получила право сыграть на соревнованиях благодаря статусу страны-хозяйки, а Польша, Украина и Грузия добрались до финальной стадии через стыковые матчи.

Страны-участницы Евро-2024 разбиты на шесть групп по четыре команды в каждой.

Состав групп Евро-2024:

Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.

Группа В: Испания, Хорватия, Италия, Албания.

Группа С: Словения, Дания, Сербия, Англия.

Группа D: Польша*, Нидерланды, Австрия, Франция.

Группа Е: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина*

Группа F: Турция, Грузия*, Португалия, Чехия.

* Вышли через стыковые матчи.

Календарь чемпионата Европы по футболу-2024 с матчами по датам, группам и всем стадиям плей-офф был опубликован УЕФА еще 10 мая 2022 года. Групповой этап начнется 14 июня с Матча открытия Евро между Германией и Шотландией, который пройдет в Мюнхене на «Альянц-Арене», а завершится 26 июня играми Чехия — Турция и Грузия — Португалия. Согласно регламенту, в плей-офф отбираются две первые сборные из каждой группы, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места.

Расписание матчей (время — московское)

Первый тур

14 июня, пятница

Группа А. Германия — Шотландия — 22:00 (Матч открытия чемпионата Европы по футболу-2024)

15 июня, суббота

Группа А. Венгрия — Швейцария — 16:00

Группа В. Испания — Хорватия — 19:00

Группа В. Италия — Албания — 22:00

16 июня, воскресенье

Группа D. Польша — Нидерланды — 16:00

Группа С. Словения — Дания — 19:00

Группа С. Сербия — Англия — 22:00

17 июня, понедельник

Группа E. Румыния — Украина — 16:00

Группа Е. Бельгия — Словакия — 19:00

Группа D. Австрия — Франция — 22:00

18 июня, вторник

Группа F. Турция — Грузия — 19:00

Группа F. Португалия — Чехия — 22:00

Второй тур

19 июня, среда

Группа B. Хорватия — Албания — 16:00

Группа А. Германия — Венгрия — 19:00

Группа А. Шотландия — Швейцария — 22:00

20 июня, четверг

Группа C. Словения — Сербия — 16:00

Группа С. Дания — Англия — 19:00

Группа B. Испания — Италия — 22:00

21 июня, пятница

Группа E. — Словакия — Украина — 16:00

Группа D. — Польша — Австрия — 19:00

Группа D. — Нидерланды — Франция — 22:00

22 июня, суббота

Группа F. — Грузия — Чехия — 16:00

Группа F. — Турция — Португалия — 19:00

Группа E. — Бельгия — Румыния — 22:00

Третий тур

23 июня, воскресенье

Группа A. — Швейцария — Германия — 22:00

Группа A. — Шотландия — Венгрия — 22:00

24 июня, понедельник

Группа B. — Хорватия — Италия — 22:00

Группа B. — Албания — Испания — 22:00

25 июня, вторник

Группа D. — Нидерланды — Австрия — 19:00

Группа D. — Франция — Польша — 19:00

Группа C. — Англия — Словения — 22:00

Группа C. — Дания — Сербия — 22:00

26 июня, среда

Группа E. — Словакия — Румыния — 19:00

Группа E. — Украина — Бельгия — 19:00

Группа F. — Чехия — Турция — 22:00

Группа F. — Грузия — Португалия — 22:00

Плей-офф начнется 29 июня с 1/8 финала. Первая стадия завершится 2 июля. Матчи четвертьфинала пройдут 5 и 6 июля, а полуфиналы состоятся 9 и 10 июля. Финал пройдет 14 июля на «Олимпиаштадион» в Берлине.

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