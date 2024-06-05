Когда начнется и где пройдет ЕВРО-2024, все команды чемпионата Европы по футболу

Вся информация о чемпионате Европы по футболу-2024.

Вся информация о чемпионате Европы по футболу-2024.

Чемпионат Европы по футболу-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Единственным конкурентом немцев в борьбе за право принять крупнейший турнир Старого Света была Турция. Большинство членов исполнительного комитета УЕФА проголосовали за Германию — 12 из 17. В рамках кампании немецкая сторона пообещала поддержать заявку Англии на проведение следующего чемпионата Европы.

Путь к финальной стадии ЕВРО-2024

Сборная Германии примет участие в турнире на правах страны-хозяйки. Для немцев этот чемпионат Европы станет 14-м кряду. Остальные 23 путевки разыгрывались через отборочный турнир, в котором участвовали 53 сборные. Напрямую в основной турнир пробились 20 команд, а еще три — через стыковые матчи. В финальной стадии дебютируют Сербия и Грузия. Сборная России не принимала участия в квалификации из-за санкций со стороны УЕФА.

Состав групп ЕВРО-2024

Жеребьевка финальной стадии состоялась в Гамбурге 2 декабря 2023 года.

Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.

Группа В: Испания, Хорватия, Италия, Албания.

Группа С: Словения, Дания, Сербия, Англия.

Группа D: Польша*, Нидерланды, Австрия, Франция.

Группа Е: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина*.

Группа F: Турция, Грузия*, Португалия, Чехия.

* Вышли через стыковые матчи.

Матчи финальной стадии ЕВРО-2024 пройдут на десяти стадионах Германии:

Берлин: «Олимпиаштадион»

Дортмунд: «Сигнал Идуна Парк»

Дюссельдорф: «Меркур Шпиль-Арена»

Гамбург: «Фолькспаркштадион»

Гельзенкирхен: «Фельтинс-Арена»

Кельн: «Рейн Энерги»

Лейпциг: «Ред Булл Арена»

Мюнхен: «Альянц-Арена»

Франкфурт: «Дойче банк Парк»

Штутгарт: «Стадион Мерседес-Бенц-Арена»

Расписание матчей (время — московское)

Групповой турнир чемпионата Европы по футболу-2024 завершится 26 июня играми Чехия — Турция и Грузия — Португалия

Первый тур

14 июня, пятница

Группа А. Германия — Шотландия — 22:00 (Матч открытия чемпионата Европы по футболу-2024)

15 июня, суббота

Группа А. Венгрия — Швейцария — 16:00

Группа В. Испания — Хорватия — 19:00

Группа В. Италия — Албания — 22:00

16 июня, воскресенье

Группа D. Польша — Нидерланды — 16:00

Группа С. Словения — Дания — 19:00

Группа С. Сербия — Англия — 22:00

17 июня, понедельник

Группа E. Румыния — Украина — 16:00

Группа Е. Бельгия — Словакия — 19:00

Группа D. Австрия — Франция — 22:00

18 июня, вторник

Группа F. Турция — Грузия — 19:00

Группа F. Португалия — Чехия — 22:00

Второй тур

19 июня, среда

Группа B. Хорватия — Албания — 16:00

Группа А. Германия — Венгрия — 19:00

Группа А. Шотландия — Швейцария — 22:00

20 июня, четверг

Группа C. Словения — Сербия — 16:00

Группа С. Дания — Англия — 19:00

Группа B. Испания — Италия — 22:00

21 июня, пятница

Группа E. Словакия — Украина — 16:00

Группа D. Польша — Австрия — 19:00

Группа D. Нидерланды — Франция — 22:00

22 июня, суббота

Группа F. Грузия — Чехия — 16:00

Группа F. Турция — Португалия — 19:00

Группа E. Бельгия — Румыния — 22:00

Третий тур

23 июня, воскресенье

Группа A. Швейцария — Германия — 22:00

Группа A. Шотландия — Венгрия — 22:00

24 июня, понедельник

Группа B. Хорватия — Италия — 22:00

Группа B. Албания — Испания — 22:00

25 июня, вторник

Группа D. Нидерланды — Австрия — 19:00

Группа D. Франция — Польша — 19:00

Группа C. Англия — Словения — 22:00

Группа C. Дания — Сербия — 22:00

26 июня, среда

Группа E. Словакия — Румыния — 19:00

Группа E. Украина — Бельгия — 19:00

Группа F. Чехия — Турция — 22:00

Группа F. Грузия — Португалия — 22:00

Две лучшие сборные из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Также в плей-офф примут участие четыре лучшие команды, которые заняли третьи места в своих группах. Стадия игр на вылет стартует матчами 1/8 финала 29 июня и завершится 2 июля. Матчи четвертьфинала пройдут 5 и 6 июля, а полуфиналы состоятся 9 и 10 июля. Финал пройдет 14 июля на «Олимпиаштадион» в Берлине.

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