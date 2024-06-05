Когда начнется и где пройдет ЕВРО-2024, все команды чемпионата Европы по футболу

Чемпионат Европы по футболу-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Единственным конкурентом немцев в борьбе за право принять крупнейший турнир Старого Света была Турция. Большинство членов исполнительного комитета УЕФА проголосовали за Германию — 12 из 17. В рамках кампании немецкая сторона пообещала поддержать заявку Англии на проведение следующего чемпионата Европы.
Путь к финальной стадии ЕВРО-2024
Сборная Германии примет участие в турнире на правах страны-хозяйки. Для немцев этот чемпионат Европы станет 14-м кряду. Остальные 23 путевки разыгрывались через отборочный турнир, в котором участвовали 53 сборные. Напрямую в основной турнир пробились 20 команд, а еще три — через стыковые матчи. В финальной стадии дебютируют Сербия и Грузия. Сборная России не принимала участия в квалификации из-за санкций со стороны УЕФА.
Состав групп ЕВРО-2024
Жеребьевка финальной стадии состоялась в Гамбурге 2 декабря 2023 года.
Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.
Группа В: Испания, Хорватия, Италия, Албания.
Группа С: Словения, Дания, Сербия, Англия.
Группа D: Польша*, Нидерланды, Австрия, Франция.
Группа Е: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина*.
Группа F: Турция, Грузия*, Португалия, Чехия.
* Вышли через стыковые матчи.
Матчи финальной стадии ЕВРО-2024 пройдут на десяти стадионах Германии:
Берлин: «Олимпиаштадион»
Дортмунд: «Сигнал Идуна Парк»
Дюссельдорф: «Меркур Шпиль-Арена»
Гамбург: «Фолькспаркштадион»
Гельзенкирхен: «Фельтинс-Арена»
Кельн: «Рейн Энерги»
Лейпциг: «Ред Булл Арена»
Мюнхен: «Альянц-Арена»
Франкфурт: «Дойче банк Парк»
Штутгарт: «Стадион Мерседес-Бенц-Арена»
Расписание матчей (время — московское)
Групповой турнир чемпионата Европы по футболу-2024 завершится 26 июня играми Чехия — Турция и Грузия — Португалия
Первый тур
14 июня, пятница
Группа А. Германия — Шотландия — 22:00 (Матч открытия чемпионата Европы по футболу-2024)
15 июня, суббота
Группа А. Венгрия — Швейцария — 16:00
Группа В. Испания — Хорватия — 19:00
Группа В. Италия — Албания — 22:00
16 июня, воскресенье
Группа D. Польша — Нидерланды — 16:00
Группа С. Словения — Дания — 19:00
Группа С. Сербия — Англия — 22:00
17 июня, понедельник
Группа E. Румыния — Украина — 16:00
Группа Е. Бельгия — Словакия — 19:00
Группа D. Австрия — Франция — 22:00
18 июня, вторник
Группа F. Турция — Грузия — 19:00
Группа F. Португалия — Чехия — 22:00
Второй тур
19 июня, среда
Группа B. Хорватия — Албания — 16:00
Группа А. Германия — Венгрия — 19:00
Группа А. Шотландия — Швейцария — 22:00
20 июня, четверг
Группа C. Словения — Сербия — 16:00
Группа С. Дания — Англия — 19:00
Группа B. Испания — Италия — 22:00
21 июня, пятница
Группа E. Словакия — Украина — 16:00
Группа D. Польша — Австрия — 19:00
Группа D. Нидерланды — Франция — 22:00
22 июня, суббота
Группа F. Грузия — Чехия — 16:00
Группа F. Турция — Португалия — 19:00
Группа E. Бельгия — Румыния — 22:00
Третий тур
23 июня, воскресенье
Группа A. Швейцария — Германия — 22:00
Группа A. Шотландия — Венгрия — 22:00
24 июня, понедельник
Группа B. Хорватия — Италия — 22:00
Группа B. Албания — Испания — 22:00
25 июня, вторник
Группа D. Нидерланды — Австрия — 19:00
Группа D. Франция — Польша — 19:00
Группа C. Англия — Словения — 22:00
Группа C. Дания — Сербия — 22:00
26 июня, среда
Группа E. Словакия — Румыния — 19:00
Группа E. Украина — Бельгия — 19:00
Группа F. Чехия — Турция — 22:00
Группа F. Грузия — Португалия — 22:00
Две лучшие сборные из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Также в плей-офф примут участие четыре лучшие команды, которые заняли третьи места в своих группах. Стадия игр на вылет стартует матчами 1/8 финала 29 июня и завершится 2 июля. Матчи четвертьфинала пройдут 5 и 6 июля, а полуфиналы состоятся 9 и 10 июля. Финал пройдет 14 июля на «Олимпиаштадион» в Берлине.
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