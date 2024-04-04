«Балтийское дерби»: почему футбол — главное событие на выходных в Петербурге

«Матч ТВ» приводит 5 причин, по которым в воскресенье надо побывать на игре 23-го тура чемпионата России «Зенит» — «Балтика». Игра пройдет в воскресенье, 7 апреля, и начнется в 16:30 мск.

«Матч ТВ» приводит 5 причин, по которым в воскресенье надо побывать на игре 23-го тура чемпионата России «Зенит» — «Балтика». Игра пройдет в воскресенье, 7 апреля, и начнется в 16:30 мск.

Помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

Первая, и, пожалуй, самая главная причина, по которой стоит побывать на матче «Зенит» — «Балтика», — это возможность оказать помощь пострадавшим в трагедии в «Крокус Сити Холле». Все средства, вырученные от продажи билетов на игру в Санкт-Петербурге, будут перечислены в «Красный Крест» и пойдут на нужды тех, кто оказался вовлечен в московскую трагедию. Добавим, что билеты на игру чемпионата России «Зенит» — «Балтика» еще есть в продаже и стоят от 300 рублей.

«Балтийское дерби» — новейшая история

Парадоксально, но факт: «Балтика» — единственный клуб премьер-лиги, который имеет положительный баланс встреч с «Зенитом»: 7 побед калининградцев при 4-х победах «сине-бело-голубых» и 3-х ничьих в 14-ти матчах чемпионата и Кубка.

Здесь, правда, нужна оговорка. В сезонах 1994 и 1995 годов «Балтика» и «Зенит» бились друг с другом в Первой лиге, зато потом, в 1996-м, дружно шагнули в Высшую лигу. Причем «Балтика» — с первого места, а «Зенит» — с третьего. После чего их встречи на более высоком уровне стали еще более жаркими. Тогда-то и стали говорить о «балтийском дерби».

Чего только стоили в этом смысле матчи 1998 года! Когда, скажем, в игре первого круга гол Даева на 7-й добавленной минуте поверг «Петровский» в шок — 2:2.

Константин Лепехин, игрок «Зенита» 90-х — 2000-х:

— Тогда 7 добавленных минут были большой редкостью. А чтобы забивали на исходе компенсированного времени — еще большей. Мне кажется, тот матч надо показывать тем, кто говорит, что сейчас «Зенит» плохо судят. Тогда они поймут — сейчас его матчи обслуживают великолепно (улыбается). А если серьезно, игры «Зенита» с «Балтикой» в наше время всегда были очень напряженными. Тогда команды были примерно одного уровня. Сейчас — команды разных весовых категорий, но игра в воскресенье будет интересной. Тем более с учетом того, что в предыдущем туре все лидеры, включая «Зенит», потеряли очки. Так что «Зениту» не с руки делать это второй раз подряд, — сказал Лепехин «Матч ТВ».

Добавим, что тогда, в 1998-м, в игре второго круга в Калининграде «Балтика» в предпоследнем туре вырывала победу у «Зенита» — 3:2. Что, правда, не спасло калининградцев от вылета («Зенит» закончил сезон пятым). В итоге принципиальное противостояние волей-неволей «заглохло» на четверть века. Однако стоило калининградцам по итогам сезона 2022/23 вернуться в высшее футбольное общество, как тут же выяснилось — дух «балтийского дерби» жив.

Ведь «Балтика» с ходу обыграла «Зенит» на групповом этапе Кубка.

Больше того, история жаркого спора на поле Клаудиньо и Владислава Лазарева, когда россиянин попросил бразильца посмотреть на табло (1:0), получила продолжение.

Вскоре «Балтика» выпустила футболки с кадром этого момента и словами — «дерзость» и «молодость».

Игроки «Зенита», в свою очередь, пообещали отгрузить дома «Балтике» минимум два гола — и свое обещание выполнили (2:1).

Кирилл Волженкин, в недавнем прошлом гендиректор «Балтики», в свое время работал в «Зените»:

— Думаю, что у этих матчей есть потенциал, чтобы со временем перерасти в серьезное дерби. Сейчас мы видим, с одной стороны, его возрождение, а с другой — зарождение нового противостояния. Мне кажется, те игры, что уже были в этом сезоне между «Зенитом» и «Балтикой», дали понять: каждая встреча соперников наполнена эмоциями и энергетикой. Что дает основание полагать — ближайший матч окажется не менее интересным. Ожидаю битвы — иначе, мне кажется, быть не может, в том числе потому, что и для той, и для другой команды игра будет иметь крайне важное значение. Уверен, и «Зенит», и «Балтика» выйдут на поле «Газпром Арены» только за тремя очками, — сказал Волженкин «Матч ТВ».

Без права на ошибку

Исходя из турнирного положения «Зенита» и «Балтики», это действительно будет битва. Через тур «Зениту» ехать в Краснодар, и именно от матча с «Балтикой» зависит, в какой роли — лидера или вновь догоняющего.

Калининградцам в борьбе за выживание тоже отступать особо некуда: 15-е на данный момент место и три очка отставания от «Оренбурга».

— Понятно, что «Балтика», как раненый зверь, будет биться изо всех сил. В такой ситуации ей терять нечего: проиграют — никто камень в ее огород не кинет. А если отберут у нас очки — очень помогут себе в борьбе за выживание. Но и нам терять баллы уже нельзя. Более того, считаю этот матч одним из ключевых в борьбе за чемпионство. А значит, «Зениту» очень нужна будет поддержка нашего 12-го игрока — болельщиков. Недавняя игра со «Спартаком» в Москве — яркий тому пример. Поэтому надеюсь на то, что в воскресенье на «Газпром Арену» придет как можно больше болельщиков, — заявил «Матч ТВ» вратарь «Зенита» Михаил Кержаков.

Семак против Игнашевича

У нынешнего противостояния «Зенита» и «Балтики» есть и другая подоплека. Она касается главных тренеров команд. Причем эта ниточка тянется ровно на 20 лет назад.

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3 апреля 2004 года. ЦСКА принимает «Зенит» в 4-м туре чемпионата России. В качестве капитана армейцев на поле выводит Сергей Семак. Сергея Игнашевича, который в межсезонье перешел в ЦСКА из «Локо», нет даже в заявке. Он дисквалифицирован за драку с Дмитрием Булыкиным в недавней игре с «Динамо».

Команды играют вничью — 3:3, но дело в данном случае не в этом.

Гораздо интереснее, что в октябрьской игре второго круга «Зенит» — ЦСКА Семак остается в запасе, а с капитанской повязкой армейцев на «Петровском» выводит Игнашевич. А еще в том же сезоне Семак и Игнашевич дважды громят «ПСЖ» в Лиге чемпионов, после чего Сергей Богданович уезжает в Париж, а Сергей Николаевич окончательно становится капитаном ЦСКА.

Но их игроцкие пути не расходятся окончательно. Спустя 4 года Семак и Игнашевич в составе сборной России едут на Евро-2008 и берут бронзу.

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»:

— Сергей Игнашевич был потрясающим игроком. Один из самых сильных центральных защитников, которые встречались на моем жизненном пути. Без откровенно слабых мест. Это касалось и скорости, и работы с мячом, и единоборств. Идеальный защитник! А спортивный характер позволял быть в любой команде одним из лидеров и капитаном, — заявил по этому поводу Семак «Матч ТВ».

7 апреля 2024 года Семак и Игнашевич вновь встретятся по разные стороны баррикады в качестве главных тренеров «Зенита» и «Балтики». К слову, в матче первого круга чемпионата Семак в Калининграде взял реванш за кубковое поражение — 2:0.

— Чтобы понять, как Сергей Игнашевич видит футбол в качестве тренера, какая игра команды для него идеальная — для этого, конечно, надо долго общаться. В то же время, каждый тренер исходит из тех задач, которые перед ним стоят. Не знаю, какой футбол для Сергея идеален, но то, что его «Балтика» играет очень организованно, у нее есть свой стиль, и что это очень крепкая команда — это безусловно, — считает Сергей Семак.

«Слово пацана» и «Фабрика звезд» на «Газпром Арене»

Помимо хорошего футбола в воскресенье на игре «Зенит» — «Балтика», «Газпром Арена» станет интересным местом для того, чтобы провести здесь выходной. Тем более с учетом зимы, которая неожиданно вернулась в Петербург.

Программа вечера весьма разнообразная. Достаточно сказать, что перед игрой все желающие получат возможность встретиться и взять автограф и сфотографироваться с исполнителем главной роли нашумевшего сериала «Слово пацана» Леона Кемстача. Который, в свою очередь, уже хорошо знаком с самим «Зенитом». Этой зимой Кемстач побывал в гостях у «сине-бело-голубых» на сборах в Абу-Даби и даже провел с ними тренировку.

Стадион «Газпром Арена» / Фото: © Денис Бушковский / Матч ТВ

Кроме того, на «Газпром Арене» ожидается выступление участников «Фабрики звезд» первого набора с хитами того времени, которые популярны и поныне.

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