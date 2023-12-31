Главные открытия первой части сезона РПЛ. Кто, кроме Аббоса?

Семь футболистов, которым удалось удивить.

Семь футболистов, которым удалось удивить.

После 18 туров МИР РПЛ российский футбол ушел на зимнюю паузу. За первую часть чемпионата мы увидели много сюрпризов, разочарований, но решили обратить внимание на тех футболистов сезона 2023/24, которых в той или иной степени можно считать открытиями.

Ниже — имена семи футболистов РПЛ, звезда которых стала гореть ярче, а у некоторых зажглась впервые.

7) Артур Нигматуллин («Пари НН»)

32 года, вратарь

В привычном понимании фразы «открытие сезона» тяжело представить 32-летнего вратаря, который долгие годы знаком фанатам российского футбола. Здесь можно говорить про неочевидность кандидатуры Нигматуллина, но его прогресс символизирует преображение «Пари НН».

Команда Сергея Юрана играет в стиле, где оборонительная линия имеет много шансов проявить себя. Нигматуллин свой тоже не упустил — у вратаря нижегородцев меньше одного пропущенного гола за игру в нынешнем сезона, а за 17 матчей — семь «сухарей». Достижения воспитанника ЦСКА не остались не замечены и тренерским штабом сборной России, в ноябре Артур получил вызов на учебно-тренировочный сбор национальной команды впервые в карьере.

6) Николай Рассказов («Крылья Советов»)

25 лет, крайний защитник/полузащитник

В «Крыльях Советов» Игоря Осинькина Рассказов регулярно выходит на правом фланге, тяготея к атакующим действиям. Именно в таком футболе раскрываются лучшие качества Рассказова. После волны критики в «Спартаке» многие списали 25-летнего футболиста со счетов, но он по-настоящему раскрылся в Самаре. Прогресс красноречиво подтверждает статистика: у воспитанника «красно-белых» — два гола и четыре голевые передачи за 21 матч нынешнего сезона. Такого качества в атаке Рассказов еще не демонстрировал, а впереди еще второй круг РПЛ.

5) Илья Вахания («Ростов»)

22 года, крайний защитник

Широкой публике Вахания стал известен только в нынешнем сезоне. Воспитанник петербургского «Зенита» летом перешел в «Ростов», в составе которого и дебютировал в РПЛ. Молодой защитник с ходу застолбил за собой место в основном составе — 11 из 19 матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах Илья провел от первой до последней минуты.

2+2 по системе «гол+пас», вызов в сборную России U-23 на матчи со сверстниками из Египта, рост трансферной стоимости со 175 тысяч евро до 900 (согласно данным Transfermarkt) за полгода — более чем достойный дебют во взрослом футболе.

4) Эдгар Севикян («Пари НН»)

22 года, нападающий

Севикян отвечает за креатив в системной команде Сергея Юрана. Наверняка немногие ожидали такого рывка от армянского футболиста, но у нападающего за первую половину сезона-2023/24 больше голов (7), чем за всю карьеру до этого (5). Еще одно уникальное достижение Эдгара в том, что он получил вызов сразу в две сборные — России и Армении. Пришлось делать выбор, пал он на армянскую национальную команду, где нападающий «Пари НН» уже успел дебютировать, сыграв в товарищеском матче против сборной Северной Македонии.

Эдгар Севикян / Фото: © Денис Бушковский / Матч ТВ

3) Диего Лаксальт («Динамо»)

30 лет, центральный полузащитник, крайний защитник

Многим болельщикам талант Лаксальта был известен со времен выступления уругвайца за «Дженоа», из Генуи он начал вызываться во взрослую сборную, после чего перешел в «Милан». Уровень итальянского гранда Диего не потянул, после чего поездил по арендам, в итоге совершив полноценный переход в «Динамо» в 2021 году.

Диего Лаксальт / Фото: © Денис Бушковский / Матч ТВ

В Москве привычного Лаксальта первые два года видеть не удавалось, в том числе потому, что сильно мешали травмы (29 пропущенных матчей по состоянию здоровья за два сезона). В розыгрыше РПЛ-23/24 в «Динамо» Лички нашлась новая позиция — после двух лет игры на фланге уругвайца сместили в центр полузащиты. После этого игра Лаксальта заиграла свежими красками, полузащитник отдал четыре ассиста в РПЛ (первые результативные действия в России!), а в октябре получил продление контракта. Тем обиднее, что осенью и зимой у Диего снова случались повреждения. Надеемся, во второй половине сезона он обойдется без них.

2) Никита Салтыков («Крылья Советов»)

19 лет, вингер/полузащитник

Никита за один сезон прошел путь от выступления во Второй лиге за петербургскую «Звезду» до «Крыльев Советов», занявших шестое место в первой части РПЛ, с транзитом в «Акроне» из Первой лиги. Тем удивительнее, что в прошлом сезоне Салтыков отличился пятью результативными действиями в 29 матчах, а на сегодняшний день у него уже 4+5 по системе «гол+пас», начиная с июля. Если брать среднее количество минут на голевое действие, то тут тоже очевидный прогресс — ~303 минуты в сезоне 22/23 и ~167 минут за половину сезона 23/24.

Вряд ли кто-то ожидал такого серьезного прогресса от Салтыкова, но его игра впечатлила очень многих. Неслучайно появляются слухи про интерес со стороны «Локомотива» и ЦСКА.

1) Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА)

20 лет, атакующий полузащитник/вингер

Аббосбек — бесспорный лидер этого топа, одна из главных звезд ЦСКА и всей РПЛ. Чтобы впечатлить болельщиков и экспертов, узбекскому футболисту хватило всего пары матчей.

Главное, чем удивляет Файзуллаев — быстрота принятия решений и оригинальность, чего многим футболистам в России не хватает. С Аббосбеком в составе атака ЦСКА выглядит более вариативной — это понимает и главный тренер Владимир Федотов. Полузащитник провел без замен последние десять туров РПЛ, несмотря на то, что как раз физическими данными не выделяется.