Тройной форсаж. Кто станет лучшим футболистом мира в 2024 году?

«Матч ТВ» дает на выбор трех главных кандидатов.

«Матч ТВ» дает на выбор трех главных кандидатов.

Прошлый год стал последним в ярком соперничестве Криштиану Роналду и Лионеля Месси. После того как аргентинец отправился в США, а португалец — в Саудовскую Аравию, внимания к противостоянию стало меньше, уровень споров в комментариях и закулисье снизился, а на лидирующие роли стали выходить другие футболисты. Последнее слово осталось за Лионелем: во многом за чемпионат мира в Катаре аргентинец получил свой восьмой «Золотой мяч» и отправился на заслуженный «отдых» в MLS, где уже успел установить несколько рекордов.

Один из главных вопросов для болельщиков: кто станет лучшим уже в 2024 году? Есть множество достойных претендентов, явного лидера не наблюдается. «Матч ТВ» выбрал трех претендентов и объяснил, почему тот или иной игрок сможет претендовать на звание лучшего в новом году и что может помешать каждому из них.

Килиан Мбаппе

Почему может стать лучшим

Француз, несмотря на возраст (а ему всего 24 года), уже имеет весомый авторитет в глазах болельщиков и футбольных специалистов. Килиан — тот человек, который может позволить себе не приехать на переговоры с катарскими шейхами и который еще во времена соперничества Месси и Роналду всерьез воспринимался в качестве кандидата на «Золотой мяч». Мбаппе успел пережить взлеты и падения, набрал огромный опыт и может трезво оценить и взвесить каждое свое действие на поле. Не особо понятно, давило ли на него пребывание в тени великих Роналду и Месси, но теперь нет никаких сторонних факторов и персоналий для достижения целей.

Что может помешать

Причиной неудачи Мбаппе может стать только он сам. Если конкретизировать — «мыльная сага» с переходом француза в мадридский «Реал». Многие инсайдеры заново запустили бесконечный поток информации о летнем переезде Килиана в Испанию. Каждый шаг футболиста — под микроскопом. Именно летняя история негативно повлияла на Мбаппе — он был отстранен от команды, устраивал публичные демарши и даже высказывал недовольство отношением к себе со стороны руководства клуба. В такой обстановке очень сложно сконцентрироваться на одном футболе. Это доказывает и выступление «ПСЖ» в Лиге чемпионов, где парижане с трудом вышли в плей-офф. Выступления в Лиге 1 можно не брать в расчет, соревнование давно не является главным критерием оценки достижений парижского клуба. Так что, может, Килиану стоит задуматься о найме статусного агента, который прикроет его от слухов и грязи?

Джуд Беллингем

Почему может стать лучшим

Сомневаюсь, что болельщики смогут назвать большое количество британских футболистов, которые успешно освоились в Ла Лиге. Первые, кто приходят на ум, — Дэвид Бекхэм и Гарет Бэйл. Оба — прекрасные и статусные футболисты, но первый стал больше медийной персоной, которая крутила лайки и репосты, а второй перечеркнул все свое время в «Реале» достаточно скандальной историей расставания. Джуд не похож ни на одного из них, такое ощущение, что в нем идеально совмещены футбольное трудолюбие и скромность. Беллингем уже сейчас в супермолодом возрасте (20 лет) берет на себя роль лидера — и этого не стесняется. Кстати, в Бундеслиге, где до этого играл Джуд, тоже было не так много статусных и раскрывшихся британцев.

Что может помешать

Да как будто ничего не может помешать Беллингему долгие годы занимать первые места в различных топах от изданий, УЕФА и ФИФА. Но Джуд — фанат тренировок, вместе с этим из-за однообразных занятий у него диагностирован хронический бурсит, который оседает в суставах. До сегодняшнего дня у Беллингема не наблюдалось серьезных травм, но именно они могут стать причиной торможения в прогрессе молодого таланта. Такие вещи вылезают достаточно внезапно, даже упущенная мелочь может повести за собой целый клубок проблем. Остается только надеяться, что рядом с Беллингемом находятся настоящие профессионалы, которые будут способны охладить его пыл в нужный момент.

Эрлинг Холанд

Почему может стать лучшим

Норвежец уже достаточное время находится в топе, чтобы начать завоевывать различные награды. Если смотреть объективно, именно он должен был забирать «Золотой мяч» в 2023 году и открывать новую эпоху футбола, но былые заслуги и красивый ЧМ-2022 заставили эту новую эпоху подождать. Если говорить об игровых достоинствах Холанда, то это прекрасная скорость, внушающая антропометрия, по-настоящему футбольное мышление. Эрлинг успешно играет на своих сильных сторонах, он буквально переезжает своих соперников. Если мы еще прибавим к этому всему мощь «Манчестер Сити» как команды, Холанд может быть просто неуловим.

Что может помешать

Главная претензия к Эрлингу кроется опять же в его сильных сторонах. «Манчестер Сити» стал достаточно предсказуем. Гвардиола пытается убрать данный недостаток команды, поменять настройки норвежского киборга, но к нему уже начали готовиться отдельно. Понятное дело, что класс все еще бьет порядок, однако рано или поздно ситуация может поменяться, лишив нас яркой звезды мирового футбола. В условиях бешеного прогресса и развития Холанду стоит задуматься над развитием других аспектов своей игры и физической формы. Нужно ли ему будет форсировать это развитие или оно пройдет достаточно плавно — вопрос, который решится на наших глазах в новом году.

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