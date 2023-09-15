Головин получил лучший рейтинг среди российских игроков в футбольном симуляторе EA Sports FC 24

Карточка полузащитника французского «Монако» Александра Головина в футбольном симуляторе EA Sports FC 24 получила рейтинг 79, что является лучшим показателем среди российских игроков, сообщается на сайте Electronic Arts.

Головин опередил полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука (рейтинг 77), полузащитника греческого ПАОКа Магомеда Оздоева (76) и полузащитника французского «Гавра» Далера Кузяева (75).

Всего в EA Sports FC 24 18 российских игроков — все они выступают в иностранных клубах.

Ранее компания Electronic Arts провела презентацию EA Sports FC 24, который станет первой игрой серии после завершения партнерства EA с Международной федерацией футбола (ФИФА).

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