Саудовский «Аль‑Наср» объявил о переходе защитника «Манчестер Сити» Ляпорта

Испанский защитник Эмерик Ляпорт перешел из «Манчестер Сити» в «Аль‑Наср», сообщает пресс‑служба клуба из Саудовской Аравии.

Ранее в СМИ сообщалось, что 29‑летний футболист обойдется «Аль‑Насру» в 30 миллионов евро. Отмечалось, что Ляпорт подпишет с саудовским клубом трехлетний контракт с зарплатой 25 млн евро в год.

В январе 2018 года «Манчестер Сити» заплатил за Ляпорта, по данным Transfermarkt, 65 миллионов евро. В составе «горожан» испанец провел 180 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 4 передачи.

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