«Кубок PARI Премьер» выходит на международный уровень

Телеканал «Матч ТВ» представляет международный «Кубок PARI Премьер»!

Впервые борьба за главный трофей межсезонья пройдёт на международном уровне! Участниками футбольного турнира в этом году будут: «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия). Матчи пройдут в Санкт-Петербурге на стадионах «Газпром Арена» и «Смена» с 1 по 15 июля.

Присоединяйся к празднику большого футбола!

Билеты на матчи будут доступны на сайте ФК «Зенит».

Все игры турнира «Кубок PARI Премьер» в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Расписание турнира

1 июля. 19:30. «Зенит» — «Нефтчи» («Газпром Арена»)

4 июля. 19:30. «Црвена звезда» — «Зенит» («Газпром Арена»)

8 июля. 19:30. «Нефтчи» — «Црвена звезда» («Смена»)

9 июля. 19:30. «Зенит» — «Фенербахче» («Газпром Арена»)

12 июля. 19:30. «Фенербахче» — «Црвена звезда» («Смена»)

15 июля. 14:00. «Нефтчи» — «Фенербахче» («Смена»)

Уважаемые представители СМИ!

Перед стартом турнира запланирована традиционная пресс-конференция с участием главных тренеров команд, руководства «Матч ТВ» и представителей букмекерской компании PARI — титульного партнера «Кубка PARI Премьер». Дополнительная информация о дате и месте проведения будет выслана позднее.

Для аккредитации на пресс-конференцию необходимо направить заявку в свободной форме на адрес DMatrosova@matchtv.ru до 30 июня.

Аккредитация на матчи турнира проводится пресс-службой «Матч ТВ». Для аккредитации на матчи турнира просим вас прислать заявку на официальном бланке издания с указанием ФИО журналистов, номера паспорта, а также желаемой рабочей зоны (пресса/фото) на адрес DMatrosova@matchtv.ru в срок до 30 июня.

Информация о дате и месте получения аккредитации будет сообщена дополнительно.

Обращаем ваше внимание о необходимости использования в публикациях полного и корректного наименования турнира — «Кубок PARI Премьер».

До встречи на турнире!