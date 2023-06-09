Стали известны составы «Зенита» и сборной России на ретро-матч «Лига Ставок Лига легенд»

Определились составы петербургского «Зенита» и сборной России на ретро‑матч «Лига Ставок Лига Легенд», который пройдет 15 июня в Санкт‑Петербурге, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и будет приурочена к 15‑летию победы «сине‑бело‑голубых» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро‑2008.

Состав сборной России: Роман Адамов, Евгений Алдонин, Дмитрий Аленичев, Ринат Билялетдинов, Владимир Быстров, Владимир Габулов, Юрий Жирков, Олег Иванов, Андрей Каряка, Дмитрий Кириченко, Денис Колодин, Роман Павлюченко, Александр Саенко, Игорь Семшов, Егор Титов, Роман Шишкин, Ренат Янбаев.

Тренеры: Игорь Корнеев, Александр Бородюк.

Состав «Зенита»: Александр Анюков, Андрей Аршавин, Милан Вьештица, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Алексей Игонин, Александр Кержаков, Вячеслав Малафеев, Павел Погребняк, Владислав Радимов, Анатолий Тимощук, Виктор Файзулин, Роман Широков, Фатих Текке, Александр Горшков, Александр Бухаров.

Тренеры: Михаил Бирюков, Анатолий Давыдов.

Начало матча «Лига Ставок Лига Легенд» — в 20:00 (мск), прямая трансляция состоится на федеральном телеканале «Матч ТВ» и начнется в 19:30 (мск).

«Газпром‑Медиа Холдинг» выступает генеральным медиапартнером «ПМЭФ‑2023».

Источник: Официальный сайт РФС