Бразильский Бензема и подросток за 20 млн. Семь игроков молодежного ЧМ, которые заинтересуют клубы РПЛ

После турнира их цена взлетит.

После турнира их цена взлетит.

20 мая в Аргентине стартует молодежный чемпионат мира U-20. «Матч ТВ» обязательно покажет турнир. Пока же мы собрали семь талантливых футболистов, которые могут быть интересны клубам Российской премьер-лиги.

Маркос Леонардо (Бразилия)

Нападающий, 20 лет, «Сантос» (Бразилия)

Цена: 15 млн евро (здесь и далее — по данным transfermarkt)

Кому пригодится: «Зенит», «Спартак»

Самый дорогой игрок молодежного чемпионата — вместе с другим бразильцем Андре Сантосом и англичанином Карни Чуквуэмекой (все — по 15 млн евро). Последние двое уже в топ-клубе — оба принадлежат «Челси». Леонардо пока в «Сантосе».

Маркос — центральный нападающий. Невысокого роста (174), но с разнообразным арсеналом качеств. К 20 годам у Леонардо уже 73 матча в чемпионате Бразилии и 23 гола.

В 2022-м им интересовался «Ливерпуль», тогда же Маркос попал в один список с Арсеном Захаряном. Динамовец стал четвертым среди самых перспективных игроков 2003 года рождения (по версии Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory), Леонардо занял тогда восьмое место. Для понимания уровня списка — лидировали Мусиала и Беллингем.

Если переплатить «Сантосу», талант такого уровня можно привезти в Россию.

Леонардо мог бы помочь «Зениту» решить проблему центрфорварда. Или добавить разнообразия «Спартаку», который впереди рассчитывает на двух высоких нападающих — Соболева и Николсона. Но цена бразильца будет высокой, особенно если договариваться после ЧМ.

Вильсон Одобер (Франция)

Полузащитник, 18 лет, «Труа» (Франция)

Цена: 5 млн евро

Кому пригодится: «Спартак», «Локомотив»

Воспитанник «ПСЖ», который отказался от контракта с топ-клубом, чтобы не сидеть в запасе, а играть. Одобер с 13 лет был в системе парижан, но в 17 решил перейти в «Труа».

В первый же взрослый сезон провел 31 матч в Лиге 1, забил четыре гола и отдал две голевых. Но «Труа», скорее всего, вылетит по итогам чемпионата. А значит забрать Одобера можно дешевле.

Француз добавит креатива на флангах в «Спартаке» или «Локо». Из профильных крайних полузащитников у них только Зиньковский и Пиняев. Из рисков трансфера — очень юный возраст и сложности с транзакциями в европейские банки.

Но если тянуть с трансфером, парень просто может заиграть в Европе — и уже никогда не посмотрит на РПЛ.

Алехо Велис (Аргентина)

Нападающий, 19 лет, «Росарио Сентраль» (Аргентина)

Цена: 4 млн евро

Кому пригодится: «Краснодар», ЦСКА

Высокорослый форвард (187 см). Уже заявил о себе на высшем уровне в Аргентине: в 14 матчах этого года — 6 голов. Всего на топ-уровне забил 14 голов в 50 матчах.

«Краснодар» зимой делал предложение по Велису — хотел за 2,5 млн евро получить 80 процентов прав на футболиста. Но сделка сорвалась. Сейчас ценник явно будет выше — весной Велис забил в ворота «Бока Хуниорс».

ЦСКА Алехо нужен в меньшей степени — там хорошо себя показывает Заболотный. Но это явно не предел на позиции высокорослого форварда. Особенно в контексте борьбы за чемпионство в следующем сезоне.

Диего Валентин Гомес (Аргентина)

Защитник, 19 лет, «Велес Сарсфилд» (Аргентина)

Цена: 4,5 млн евро

Кому пригодится: «Спартак», «Локомотив»

Классический аргентинский защитник — невысокого роста (181 см), но очень цепкий, быстрый и координированный. Воспитанник «Велеса» из Аргентины, в этом сезоне (в Аргентине чемпионат стартовал зимой 2023 года) провел семь матчей.

Гомес — игрок старта молодежной сборной Аргентины на этом ЧМ. Тот самый Маскерано, который тренирует аргентинцев, наигрывает парня в центре обороны. Реже защитник появляется на фланге. Это еще раз говорит о балансе качества Гомеса.

Поможет «Спартаку», если клуб рискнет оформить второй трансфер центрального защитника из Южной Америки после Дуарте, который тяжело приживается. И Диего явно интереснее, например, Конти, которого взял «Локомотив» зимой, а в итоге стал наигрывать в центре обороны опорника Магкеева.

Матеус Насименто (Бразилия)

Нападающий, 19 лет, «Ботафого» (Бразилия)

Цена: 7 млн евро

Кому пригодится: «Зенит»

Год назад Матеусом интересовался «Реал», но затем история заглохла. По стилистике — форвард типажа Бензема. Шикарный баланс качеств + умение завершать атаки. В 16 лет попал в основу «Ботафого», но адаптация на взрослом уровне пока идет непросто: один гол в 35 матчах чемпионата Бразилии.

В 2022-м СМИ сообщали, что отступные за форварда составляют 50 млн евро, но, конечно, с такой статистикой предел — 20 млн. Больше платить никто не будет. Тем более учитывая сложность адаптации на новом уровне.

«Зенит» успешно внедряет бразильцев в состав. Возможно, не хватает только форварда, чтобы атакующая мощь Питера стала безгранична. Пока ни Сергеев, ни Кассьерра не убедили, что могут заменить Дзюбу.

Джино Инфантино (Аргентина)

Полузащитник, 19 лет, «Росарио Сентраль» (Аргентина)

Цена: 3 млн евро

Кому пригодится: всем топ-клубам РПЛ

Практически полный тезка президента ФИФА Джанни Инфантино. Имеет два гражданства — аргентинское и итальянское. Федерация футбола Италии даже включила его в список десяти игроков, чьей натурализацией может заняться в ближайшее время (по данным Tuttosport).

Воспитанник «Росарио Сентраль», один из теневых лидеров молодежной сборной Аргентины, но, несмотря на все регалии, не самый распиаренный игрок, что дает шансы клубам из РПЛ. В центре поля в России мог бы заиграть в любой команде.

В 2022-м занял пятое место в числе самых талантливых игроков мира 2003 года рождения. Может и в отборе сыграть, и отдать, и забить. Классический центральный полузащитник из Аргентины.

Кендри Паэс (Эквадор)

Полузащитник, 16 лет, «Индепендьенте» (Эквадор)

Цена: 3 млн евро

Кому пригодится: всем топ-клубам РПЛ

Самый молодой игрок турнира — в мае ему исполнилось 16 лет. В столь юном возрасте у него уже шесть матчей в составе лидера чемпионата Эквадора и один гол. Причем играет в 2023-м регулярно — отвлекался только на поездку в молодежную сборную.

За команду U-17 у Паэса пять голов в 13 матчах. Напомним, ему только в мае исполнилось 16.

Зимой сообщалось, что с Кендри ведет переговоры «Челси». Лондонцы готовы были заплатить за 15-летнего (на тот момент) парня 20 млн евро. Но официальной информации с тех пор не было. Учитывая, какая текучка кадров сейчас в составе «Челси», игрок может и передумать.

Но выиграть битву за Паэса в любом случае будет тяжело — его называют главным талантом эквадорского футбола последних лет.

Следить за матчами чемпионата мира по футболу среди молодёжных сборных можно в прямом эфире «Матч ТВ». Зрители смогут увидеть главные игры турнира на федеральном и тематическом канале «Футбол 3». Уже в эту субботу, 20 мая, состоится матч открытия чемпионата Аргентина — Узбекистан (23:55, «Матч ТВ»), который прокомментирует Александр Неценко. А в воскресенье, 21 мая, смотрите встречу Италии и Бразилии (23:55, «Матч ТВ») в компании Станислава Минина.