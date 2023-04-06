«ЦСКА больше повезло в этой вязкой и равной игре с «Крыльями Советов» — Гришин

Экс‑тренер молодежного ЦСКА Александр Гришин считает, что армейцам повезло обыграть «Крылья Советов» в полуфинале ФОНБЕТ Кубка России, игра была равной и скудной на моменты.

В среду армейцы обыграли самарскую команду в ответном матче полуфинала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России со счетом 1:0. Первая встреча соперников в марте завершилась вничью — 2:2. ЦСКА по сумме встреч прошел в финал Пути РПЛ турнира, «Крылья» продолжат борьбу в нижней сетке. В финале Пути РПЛ ЦСКА сыграет с «Уралом».

— Команды достаточно много раз встречались в этом сезоне и уже хорошо изучили друг друга. Где‑то была доминация «Крыльев», не так давно была безоговорочная победа ЦСКА — 4:0. Соперники постоянно устраивают друг другу тактические ребусы, как было и в этом матче. Игра была равна, практически без моментов, из первого тайма могу вспомнить опасный удар со стандарта в исполнении ЦСКА, у самарцев не было моментов вообще, но они смогли противопоставить свой футбол армейцам. Они достаточно хорошо играли в атаку, несмотря на то что не получилось забить, все‑таки во втором тайме они превзошли армейцев по ударам.

Также хорошо сыграли в обороне, опекали и Федора Чалова, и Антона Заболотного, не позволили им ничего сделать в своей штрафной, закрыли Ивана Облякова и Бахтиёра Зайнутдинова. По сути, не дали им разбежаться. А ЦСКА, в свою очередь, ответил на это хорошей игрой в обороне, пять защитников сдержали «Крылья». Поэтому и получилась такая скудная на моменты игра, исход которой решил один эпизод с автоголом Бейла. Так что в этой равной и вязкой игре больше повезло ЦСКА. Это футбол, — сказал Гришин в интервью RT.

Эксперт также оценил спорный эпизод с участием голкипера армейцев Владислава Торопа

— Я смотрел этот матч на стадионе. Там не то что касание было, там сам Сычевой отдал этот мяч Торопу. Судья не разобрался в эпизоде и подумал, что это был Мойзес. Но тут не VAR определил эпизод, а боковой поправил главного и помог решить этот эпизод. Я смотрел повтор много раз, так что судья, который работал на линии, сделал всё грамотно, — сказал тренер.

В воскресенье в рамках 22‑го тура чемпионата России армейцы на своем поле примут «Химки». Игра начнется в 16:30 мск и будет показана в прямом эфире на тематическом канале МАТЧ ПРЕМЬЕР. Также трансляция будет доступна на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Источник: RT