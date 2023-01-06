Ко је Владимир Ивић? Собрали информацию о новом главном тренере «Краснодара»

Несмотря на теплое прощание болельщиков с Александром Сторожуком, «быки» нашли ему замену. Рассказываем о сербском специалисте, возглавившем «Краснодар».

Несмотря на теплое прощание болельщиков с Александром Сторожуком, «быки» нашли ему замену. Рассказываем о сербском специалисте, возглавившем «Краснодар».

45-летний Владимир Ивич тренировал «Маккаби» из Тель-Авива дважды — с 2018 по 2020 год, а также в 2022-м. Оба раза в Израиле хотели, чтобы тренер продолжил работу, поскольку он давал результат: сначала сербу удалось дважды подряд сделать «Маккаби» чемпионом страны, а в текущем сезоне команда идет на втором месте с 6-очковым отставанием от одноклубников из Хайфы и показывает крепкий футбол. Некоторые называют Ивича лучшим тренером «Маккаби» за последние годы. Но в 2020-м он предпочел перейти в английский «Уотфорд», теперь выбрал «Краснодар».

Какой след оставил Ивич на Земле Обетованной? Об этом «Матч ТВ» расспросил многолетнего пресс-атташе «Крыльев Советов» и «Амкара» Арнольда Эпштейна, живущего сейчас в Израиле и знающего футбол этой страны.

— Справедливость требует уточнить: два «Маккаби», из Тель-Авива и Хайфы, а также «Хапоэль» из Беэр-Шевы составляют большую тройку израильских команд, — пояснил Эпштейн. — Тренер, который работает в одной из них, фактически обречен на призовое место. Не хотелось бы погружаться в постановку игры и прогресс футболистов, но команда Ивича в этом сезоне, на мой взгляд, напоминала «Краснодар» в его каноническом виде: глушила все «деревни» и уступала в решающих матчах. На данный момент у «Маккаби» из Тель-Авива как раз два поражения от основных конкурентов. Если объективно сильная Хайфа взяла свое в последней четверти матча при почти равной игре, то «Хапоэль» просто вырубил команду Ивича за счет агрессивности и энергетики. С помощью тех же приемов, если помните, обычно вырубали «Краснодар».

— Стилистически серб склонен к контролю мяча, мелкому пасу, отсутствию дальних передач при выходе из обороны?

— Его «Маккаби» играл в достаточно яркий атакующий футбол, забивал красивые голы. Разница мячей после 16 матчей — 38-7, оба показателя лучшие в лиге. Домашняя посещаемость — в районе 20 тысяч, каждый матч — праздник, в этом плане все здорово и нескучно. Но у меня нет ощущения, что все процессы в команде были выстроены идеально. Атакующий хавбек Эран Захави, скажем, вернулся в «Маккаби» из ПСВ полгода назад, но лучшую форму до сих пор не набрал, играет так себе.

— В «Уотфорде», говорят, Ивич слыл суровым поборником дисциплины. Поругался с капитаном, запретил приносить телефоны не только в автобус, но и вообще на базу.

— Серб умеет быть твердым. В «Маккаби» играет 18-летний Оскар Глух, восходящая звезда и любимец публики. Вместе с израильской молодежкой Глух выиграл серебро чемпионата Европы U-19. В клубе он получал игровое время, забивал, но после большого турнира подустал, и Ивич посадил парня в запас. Вполне объективно, полагаю, однако полилась критика. Тренер в ответ не прогнулся, а подробно разъяснил причины своего решения.

С трудом представляю, чтобы у израильтян с учетом их общительности можно было отобрать телефоны, как в «Уотфорде», однако к непопулярным мерам Ивич готов. С другой стороны, при жестком подходе не должно быть провальных матчей, а у «Маккаби» они есть.

Между двумя периодами Ивича в Тель-Авиве команду тренировал его соотечественник Младен Крстаич. Быстро все наладил в футбольном плане, вытащил «Маккаби» из низов таблицы, но его возненавидели за манеру общаться. Крстаич знал английский, но на пресс-конференции приходил с переводчиком, требуя разговоров на сербском. Отвечал всякий раз «через губу». Между тем в Израиле послематчевое общение — важная часть футбольной культуры. Здесь тренеру не дают даже рекламной паузы, едва закончился матч — сразу флеш-интервью. Разговоры бойкие, с пылу с жару, по три-четыре минуты. Тренеры называют журналистов по именам, вступают в споры. В России такое могли бы исполнить полтора человека. Крастич не мог и вообще вел себя, как памятник. Во время матчей стоял, скрестив руки, что приветствуется, наверное, в чемпионате Шпицбергена, но никак не в Израиле. Футбол ставил такой же сухой.

Ивич в этом плане интереснее. Вместо 1:0 и 2:0 — пять или шесть забитых мячей, нормальный диалог с прессой.

— Чисто внешне он выглядит неулыбчивым, припоминается даже словечко «покерфейс».

— У российского футбола крайне сложные международные перспективы, тому же «Краснодару» сейчас важнее решать не какие-то глобальные задачи, а просто сохранить в себе футбольную жизнь. Ивич для этого вполне подходит. Его «Маккаби» мог плясать по 10 минут перед фанатами, празднуя победы, и вообще выглядел живым, а сам тренер — открытым и эмоциональным. Возможно, у двух клубов в этом плане обнаружится южное сходство.

— В быту Ивич как-то засветился?

— Нет. Тому же Крстаичу сильно влетело от журналистов, когда он кинулся вырывать мяч у болл-боя, который медленно возвращал его в игру. Пацан оказался не робкого десятка и уперся, комментатор назвал это сумо позором, тренеру пришлось в перерыве идти на примирение и делать с парнем мирное селфи. Все это случилось в традиционно жарком дерби с «Хапоэлем», где только к первому тайму судья добавил больше 25 минут. Трибуны жгли, на поле дрались, тренер с мальчиком мяч не поделили… Ивич ни в чем таком замечен не был.

Футбольная пресса в Израиле чутко реагирует на эмоциональную сторону. При Крстаиче, когда его раскусили, доставалось не только тренеру, а вообще всему «Маккаби», клуб словно покрасили в черное. Здесь любят нормальное поведение, а не холодную дистанцию. На днях, скажем, видеооператор в Хайфе не сумел записать пресс-конференцию после матча. Попросил тренеров войти в положение — и они разговаривали с журналистами еще минут десять, повторяя самих себя. Ивич в этом плане вполне вписывался в человеческие рамки.

— «Маккаби» тепло с ним простился?

— Обида если и была, то потаенная. Официально расстались гладко, клуб поблагодарил Ивича за работу. Поражения в ключевых матчах вряд ли нравились руководству, но для серьезных претензий серб повода не давал. К тому же если его хотели убрать, сделали бы это в начале «катарской» паузы в чемпионате, а не ближе к ее концу.

В израильской прессе, впрочем, публиковались и другие мнения, в чем-то дополняющие, в чем-то опровергающие собеседника «Матч ТВ».

Эран Захави, атакующий хавбек «Маккаби» (Тель-Авив):

— Мы не наивны и не глупы, знали, что Владимир уйдет. Это не было объявлено официально, но угадывалось. Тренер заслуживает доброго слова, иногда он казался самым профессиональным на свете, в решающую минуту требовал от игроков и от себя абсолютного максимума. Мы желаем ему удачи, надеюсь, это будет хорошо для обеих сторон. Таким было тренерское решение, но клуб превыше всего.

Гай Лайба, спортивный журналист, в колонке для ynet.co.il:

— Несмотря на претензии болельщиков, руководство «желтых» повело себя зрело и ответственно перед лицом жесткого генерала, решившего бросить своих игроков посреди боя. Сегодня вечером, вероятно, будет последняя игра Ивича в Израиле перед тем, как он сбежит за большими деньгами в Россию.

Многие болельщики обвиняют руководство «Маккаби» в ожидаемом уходе тренера, при этом главный аргумент заключается в том, что в другом клубе такого не произошло бы. Фанатам удобно игнорировать тот факт, что серб, которым они восхищаются, решил покинуть команду в середине сезона, хотя он мог отказаться от российского предложения и доработать хотя бы до конца чемпионата. Ивич решил иначе. В Краснодаре он получит контракт мечты по израильским меркам и открытый чек, чтобы подписать тех игроков, каких он захочет.

Летом «Маккаби» (Тель-Авив) значительно окреп, но серб ни на минуту не переставал жаловаться на то, что ему не хватает игроков. Это только усиливало ощущение, что он прибыл в клуб на второй срок с позицией человека, который не хочет здесь находиться. Как будто его заставили подписать контракт.

Нет никакой связи между нынешним Ивичем и тем Ивичем, который четыре года назад выиграл чемпионат. Тогда у него был куда более слабый состав, без таких нападающих, как Эран Захави и Джордже Йованович, но он много работал и выиграл один из самых раскаленных сезонов в истории Премьер-лиги. Нынешний Ивич представляется избалованным и сварливым тренером, как ребенок, который не получил на день рождения то, что хотел. Поэтому неудивительно, что он решил разбить посуду.

Нет сомнения, финансовое предложение из России очень заманчиво. С другой стороны, этот тренер создал себе имидж крутого генерала, а теперь бросает своих солдат посреди боя ради кучи денег. «Маккаби» же справляется с проблемой замечательным образом, позволяя Ивичу уйти, а не бороться с ним. В израильском футболе мало клубов, которые повели бы себя так же. «Маккаби» не собирается давать работу людям, которые не хотят в нем находиться.

Митчелл Голдхар, канадский миллионер, владелец «Маккаби», в ходе zoom-конференции, посвященной уходу Ивича:

— Вы сделали все, чтобы в 2022-м вернуть Ивича в клуб. Насколько разочарованы его решением и тем, как он ушел?

— Разочарован. Но рад, что руководители клуба позаботились о новом тренере (испанец Айтор Каранка — прим. «Матч ТВ»). Мы не хотели оказаться в такой ситуации, но так получилось.

— Пытались убедить Ивича остаться после того, как поняли, что у него есть предложение «Краснодара»?

— Есть люди, которые, когда хотят уйти, уходят. Владимир не хотел оставаться, и я это чувствовал. У нас с ним были хорошие отношения, но при всем уважении я не хочу, чтобы в «Маккаби» находились люди, которые не желают здесь быть, вот как это работает. Никому не нравится, когда проект бросают на полпути. Я не в восторге от этого, но понимаю тренера и желаю ему всяческих успехов. Такова жизнь, с этим надо смириться.

Ицик Зохар, экс-звезда «Маккаби», комментатор — о первом периоде работы Ивича в Тель-Авиве:

— На профессиональном уровне я не понимаю, во что играет «Маккаби» (Тель-Авив). Команда лидирует в лиге, но, как ни крути, я не нахожу в ее игре ничего захватывающего. Даже когда постоянно выигрываешь, хочется чего-то большего, более привлекательного, креативных игроков, красивых голов, выгодных сделок, смелых решений. Ничего этого не происходит в «Маккаби». Игроки — наполовину роботы, которые перемещаются вверх и вниз единым блоком, все они на одно лицо, меня такое не цепляет. Когда «Маккаби» проигрывает, публика не расстроена, она поклоняется бренду, а не футбольному мастерству, и это не вписывается в суть «Маккаби».

Ивич, на мой взгляд, тренер старого поколения. Он молод, но корнями уходит в прошлое. Он не верит в дружбу с игроками и шутки, а верит лишь в дистанцию и серьезность. Так вели себя патриархи Эммануэль Шефер, Дрор Каштан, Шломо Шарф. Если мы посмотрим на величайших тренеров мира сегодня — Зинедина Зидана, Юргена Клоппа, Пепа Гвардиолу, Томаса Тухеля — все они дружат с игроками до финального свистка, а на 90-й минуте меняются. Игра окончена, идем дальше. Ивич же застегнут на большинство пуговиц весь матч.

Амир Шелах, экс-звезда «Маккаби» (Тель-Авив) и сборной Израиля — о первом периоде работы Ивича в Израиле:

— Возможно, внешний вид у него устрашающий, не слишком улыбчивый и дружелюбный, он похож на майора, игроки выстраиваются перед ним в шеренгу. Но ему нравится контролировать окружающих, и он хочет чувствовать себя в безопасности с ними. Ивич очень сильно стабилизировал «Маккаби», он был удивительно успешен в прошлом году. Такие тренеры подходят израильским футболистам, чем больше они требуют, тем больше получают взамен. Сегодня «Маккаби» Ивича — хорошо смазанная машина, которая усердно работает в очень посредственной лиге. Как болельщики мы хотим более приятного футбола, но что есть, то есть.

Лиран Штраубер, экс-вратарь «Маккаби» — о первом периоде работы Ивича в Израиле:

— В стартовом для себя чемпионате страны Ивич создал команду, показывавшую очень интересный футбол и среднюю дисциплину. В следующем сезоне все было наоборот — солидная дисциплина и не очень высокая зрелищность. В самом тренере тоже что-то изменилось, он стал более сложным и жестким с игроками, а команда — менее рисковой и привлекательной в атаке. Хочется, чтобы «Маккаби» летал по полю, но количество игр, в которых он был серым, больше тех, где он взрывался и возбуждался. Впрочем, нравится нам стиль Ивича или нет, не имеет значения, он на пути к своему второму чемпионству.

Сам Владимир Ивич — в интервью Яниву Тухману:

— Я с семьей все еще был в Лондоне после увольнения из «Уотфорда», но вдруг началась стрельба по Тель-Авиву и всем окрестным городам. Мы не отходили от телевизора и очень волновались. Сказывались два года жизни в Тель-Авиве, одном из самых красивых и передовых городов мира, который теперь подвергся ракетным обстрелам и бомбежкам с попаданиями ракет куда угодно. Слушайте, я знаю, что такое разбомбленный город. Я прошел через это в 1999 году в Белграде. Я переживал такие бомбежки день за днем в течение трех с половиной месяцев, но отличие в том, что я больше не один, у меня жена и дети. Что я мог сказать своей дочери, увидевшей эти ракеты по телевизору? Она выросла в Тель-Авиве и была напугана. Когда дочь сказала: «Папа, мне страшно», это сломало меня.

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