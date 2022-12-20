Создатель пермского клуба «Амкар» рассказал в новом выпуске «Здесь был Палыч» на PREMIER, как возрождается клуб

«Люди раньше Пермь с Пензой путали, пока не появился «Амкар» как яркий пермский бренд», — рассказал создатель пермского клуба «Амкар» Валерий Чупраков в новом выпуске «Здесь был Палыч» на PREMIER

«Люди раньше Пермь с Пензой путали, пока не появился «Амкар» как яркий пермский бренд», — рассказал создатель пермского клуба «Амкар» Валерий Чупраков в новом выпуске «Здесь был Палыч» на PREMIER

19 декабря в онлайн-кинотеатре PREMIER эксклюзивно вышла четвертая серия документального проекта «Здесь был Палыч». В новом выпуске легендарный тренер Юрий Семин («Палыч») отправляется в Пермь — родину ФК «Амкар». Вместе с ведущим Александром Аксеновым они узнают больше о создании и амбициозных планах этого футбольного клуба.

Созданный еще в 1994 году пермский клуб «Амкар», подавал большие надежды для развития отечественного футбола. С 2004 по 2018 год клуб участвовал в российской Премьер-лиге и один раз вышел на еврокубки. Однако, в 2018 году по решению местных властей «Амкар» расформировали. Сейчас, с 2020 года, клуб постепенно возрождается. Вместе с тренерами, футболистами и фанатами «Амкара» Юрий Семин рассуждает о том, что же будет теперь с известным клубом.

— Люди раньше Пермь с Пензой путали, пока не появился «Амкар» как яркий пермский бренд. У нас в этом году все фанаты почти вернулись — 350 человек. А у меня сейчас одна задача — первое место в Премьер-лиге, — рассказывает Валерий Чупраков, президент футбольного клуба «Амкар».

— Сюда приезжали европейские клубы, когда-то и мой «Локомотив» играл важнейшие матчи Чемпионата России здесь. Теперь местный клуб начинает всё сначала и, кажется, делает это очень хорошо, — отмечает Палыч.

Расформирование клуба для многих было шоком, и ведущие проекта поговорили с очевидцами событий того времени о том, почему и как это происходило. Так, болельщик клуба Алексей Бразилец рассказал, что даже пытался организовать шествия в Перми в поддержку любимого ФК. Несмотря на то, что «Амкар» выиграл «Тамбов» и остался в Премьер-лиге, на местном стадионе поменяли сиденья с «Амкар» на «Звезда» и закрасили все граффити с клубом.

А что происходит с клубом сейчас, как его возрождают, поделился директор по развитию «Амкара» Вячеслав Кислицын. Так, он рассказал, что государственная поддержка слишком мала, поэтому приходится искать спонсоров и партнеров. В соотношении бюджета у клуба выходит лишь 10% с государственным финансированием. Компании, которые вкладывают свои деньги, в основном получают рекламные услуги. Но те, кто с клубом на данном этапе — именно любят футбол.

— В этом году хотим закрыть бюджет в 220 млн. Получится — будет хорошо. Если говорить про большие задачи, хотим найти партнера и спонсора из другой страны, конкретно из Индии, — подытожил Вячеслав Кислицын.

Палыч и Аксенов узнали, что теперь клуб планирует сломать многие стереотипы: например, не опираться на госфинансирование. Почему это может быть возможно, рассказал глава отдела развития ФК «Амкар» Андрей Благих. Кстати, именно он придумал самую оригинальную футбольную форму в виде бетонного забора.

— Мы работаем по всем направлениям: уклон на рекламу, продакшн, SMM, трансляции и тд. Всё должно быть на высшем уровне. У нас и в первой лиге бывают примеры, когда один человек делает всё: от видео до массажа. В нашем клубе такого нет, — поясняет Андрей Благиных.

В документальном проекте PREMIER и Sports.ru «Здесь был Палыч» Юрий Семин (трехкратный чемпион России с ФК «Локомотив», также тренировал сборную России), и спортивный журналист Александр Аксенов отправляются в путешествие по России, чтобы разобраться, почему в России так любят футбол, хотя с ним вечно что-то не так — и доказать, что все проблемы решаемы. Реалити-проект рассказывает истории разных команд, реальных игроков и энтузиастов со всей России, которые горят футболом и верят в его развитие.