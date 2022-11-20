Главный вокалист группы BTS выступит на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Катаре

Главный вокалист южнокорейской группы BTS Чон Чонгук совместно с катарским артистом Фахадом Аль‑Кубайси исполнят песню Dreamers на церемонии открытия чемпионата мира по футболу.

Тема церемонии — собрание всего человечества, преодоление различий через гуманность, уважение и инклюзивность. Открытие турнира состоится на стадионе «Эль‑Байт» (Эль‑Хаур), вмещающем 60 тысяч зрителей.

В прямом эфире событие можно увидеть на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Начало трансляции — в 17:40 по московскому времени

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».

Чемпионат мира-2022. Церемония открытия

Источник: Официальный сайт ФИФА