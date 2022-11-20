Церемония открытия ЧМ-2022 по футболу: где смотреть прямую трансляцию события 20 ноября

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря. Церемония открытия пройдет в первый день турнира, в воскресенье, перед матчем группы А Катар — Эквадор.

В прямом эфире церемонию можно увидеть на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Начало трансляции — в 17:40 по московскому времени

Открытие турнира состоится на стадионе «Эль‑Байт» (Эль‑Хаур), вмещающем 60 тысяч зрителей. Там же после церемонии пройдет первый матч чемпионата мира. В рамках группы А встретятся Катар и Эквадор, начало — в 19:00 мск.

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».

Чемпионат мира-2022. Церемония открытия

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