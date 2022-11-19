«Лейпциг» рассказал о травме Нкунку, выбывшего из заявки сборной Франции на ЧМ-2022

Полузащитник немецкого «Лейпцига» Кристофер Нкунку получил разрыв наружной связки левого колена, сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

Нкунку получил травму в ноябре в расположении сборной Франции, когда готовился с командой к чемпионату мира‑2022 в Катаре.

— Неясно, как долго Кристофер Нкунку будет отсутствовать. Существует несколько вариантов лечения этой травмы, — говорится в сообщении.

В заявке французской сборной Нкунку заменил полузащитник «Айнтрахта» Рандал Коло‑Муани.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет в группе D с командами Австралии, Дании и Туниса.

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».