Дмитрий Губерниев: «Главный фаворит чемпионата мира — Франция!»

Известный российский комментатор, амбассадор БК PARI, Дмитрий Губерниев ответил на вопросы накануне старта чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре.

— Назовите главного фаворита чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре.

— Главный фаворит чемпионата мира — Франция! Французы даже вторым составом были бы в числе претендентов. Я бы присмотрелся ещё к Португалии и Англии.

— Какая команда станет главным открытием турнира?

— Открытием станет Голландия. Ну то есть Нидерланды. Они даже Промеса не взяли — и без него грозятся справиться! Давно они нигде не сверкали. В Катаре могут.

— Кто ваш любимый футболист, который примет участие в ЧМ?

— Любимый футболист — Неймар. В сборной Бразилии он играет не так, как в клубе. В сборной он играет как человек, который любит футбол. В ПСЖ он работает. А бьют его и там, и там.

— Вспомните свой первый чемпионат мира по футболу.

— Мой первый чемпионат мира по футболу — это турнир 1982 года в Испании. Это была невероятная игра вратарей Рината Дасаева и Дино Дзоффа, который стал чемпионом мира в 42-летнем возрасте в составе сборной Италии, а также нападающего Паоло Росси. Еще запомнился вратарь сборной Германии Харальд Шумахер. Это был чемпионат вратарей. Самым большим разочарованием стала игра сборной Советского Союза с командой Польши, когда мы не вышли в полуфинал.

— Какой ваш любимый чемпионат мира?

— Любимый чемпионат мира по футболу был в Мексике в 1986 году. Блестящая команда Лобановского. Жаль, тогда мы проиграли бельгийцам не без помощи судей, к сожалению. Ну и, конечно, невероятная Аргентина с Диего Марадоной. Это был его чемпионат.