«Сегодня я чувствую себя геем». Инфантино накануне открытия ЧМ-2022 выступил против дискриминации

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил с речью на пресс‑конференции, посвященной старту чемпионата мира‑2022 в Катаре.

— Я был спокоен в последние несколько месяцев, работая за кулисами ЧМ‑2022 и наблюдая, что происходит в Катаре.

Сегодня я чувствую себя катарцем. Сегодня я чувствую себя арабом. Сегодня я чувствую себя африканцем. Сегодня я чувствую себя геем. Сегодня я чувствую себя инвалидом. Сегодня я чувствую себя иностранным рабочим.

На самом деле я не являюсь таким, но я чувствую себя сегодня так, как они. Потому что я знаю, что такое быть подвергнутым дискриминации. Когда я был ребенком, в детстве надо мной издевались, потому что у меня были рыжие волосы и веснушки, — сказал Инфантино журналистам.

Читайте также: