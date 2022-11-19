Сборная Бразилии — главный фаворит ЧМ-2022 по версии Goal

Goal.com составил собственный рейтинг фаворитов предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Популярный портал на первое место в списке претендентов на триумф поставил сборную Бразилии. В первую тройку также вошли Аргентина и Германия.

Далее в топ-10 расположились Испания, Франция, Англия, Нидерланды, Дания, Бельгия и Хорватия.

Чемпионат мира в Катаре запланирован с 20 ноября по 18 декабря.

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».