Кечинов не исключил, что Роналду не сыграет на ЧМ-2022

Бывший форвард московского «Спартака» Валерий Кечинов отметил, что рассчитывает на успех сборной Аргентины на предстоящем чемпионате мира в Катаре. Экс-футболист также высказался о сборной Португалии.

— На ЧМ-2022 буду болеть за Аргентину и Сербию. Главным фаворитом для меня будет Аргентина. Я буду переживать за Месси, потому что хочу, чтобы он наконец выиграл то, чего ему не хватает. Роналду тоже не выигрывал? Ему будет тяжелее. Хотя Португалия тоже симпатичная команда. Но Аргентина более сбалансирована во всех линиях, у них более качественные футболисты. Не факт, что Роналду вообще будет играть, — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Чемпионат мира в Катаре запланирован с 20 ноября по 18 декабря.

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».

Источник: Чемпионат