«На ЧМ-2022 больше всего буду болеть за Месси» — Баженов

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов отметил, что рассчитывает на триумф сборной Аргентины на стартующем чемпионате мира в Катаре.

— Я спокоен [по отношению] ко всем командам. Но Месси со сборной Аргентины наиболее достойны выиграть чемпионат мира. Даже больше всего буду болеть за Месси — он правда это заслужил. Это будет настоящий хэппи-энд, — приводит слова Баженова «Чемпионат».

Чемпионат мира в Катаре запланирован с 20 ноября по 18 декабря.

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».

Источник: Чемпионат