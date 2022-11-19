«Мне кажется, в этом году победителем ЧМ будет европейская сборная» — Бояринцев

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Катаре.

— Первый раз за все время холодно отношусь к чемпионату мира. Нет никаких ожиданий. Плюс наша сборная там не выступает. По возможности, конечно, буду смотреть матчи. Всегда интересно посмотреть на разные идеи, которые задумывают тренеры — это возможность что-то почерпнуть для себя. Буду ли за кого-то переживать? Знаете, буду просто смотреть матчи для своего кругозора, как учебное пособие для тренерской деятельности. Кто фаворит этого чемпионата мира? Все почему-то говорят, что сборная Аргентины — фаворит турнира. Мне кажется, в этом году победит европейская сборная, — приводит слова Бояринцева «Чемпионат».

Чемпионат мира в Катаре запланирован с 20 ноября по 18 декабря.

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».

Источник: Чемпионат